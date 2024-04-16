Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонно-чесночный настой «Антигрипп». Принимать настой рекомендуются перед едой по 1 ст.л. 3 раза в день. При проблемах с жкт или гастрите можно спустя 15-20 минут после легкого приема пищи. Вкус чеснока в готовом настое почти не чувствуется.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Фрукты / Лимон Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

Лимон 1/2 Штуки

Чеснок 4 Зубчика

Вода кипяченая охлажденная 400 Миллилитров

Количество порций 26

Калорийность

9 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимон порежьте тонкими кружочками, а зубчики чеснока очистите и разрежьте пополам.

Переложите подготовленный лимон с чесноком в чистую банку объемом 500 мл. с плотно закрывающейся крышкой.

Влейте кипяченную охлажденную воду в банку.

Закройте банку и уберите в темное место на 4 дня.

Спустя указанное время лимонно-чесночный настой «Антигрипп» полностью готов к употреблению!