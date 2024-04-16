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Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

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Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонно-чесночный настой «Антигрипп». Принимать настой рекомендуются перед едой по 1 ст.л. 3 раза в день. При проблемах с жкт или гастрите можно спустя 15-20 минут после легкого приема пищи. Вкус чеснока в готовом настое почти не чувствуется.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Фрукты / Лимон Блюдо: Напитки

Состав / Ингредиенты:

  • Лимон 1/2 Штуки
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Вода кипяченая охлажденная 400 Миллилитров

Количество порций 26

Калорийность

9 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»»

Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Подготовьте все ингредиенты.

Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Лимон порежьте тонкими кружочками, а зубчики чеснока очистите и разрежьте пополам.

Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Переложите подготовленный лимон с чесноком в чистую банку объемом 500 мл. с плотно закрывающейся крышкой.

Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Влейте кипяченную охлажденную воду в банку.

Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Закройте банку и уберите в темное место на 4 дня.

Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»

Спустя указанное время лимонно-чесночный настой «Антигрипп» полностью готов к употреблению!

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