Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить лимонно-чесночный настой «Антигрипп». Принимать настой рекомендуются перед едой по 1 ст.л. 3 раза в день. При проблемах с жкт или гастрите можно спустя 15-20 минут после легкого приема пищи. Вкус чеснока в готовом настое почти не чувствуется.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Фрукты / Лимон Блюдо: Напитки
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 1/2 Штуки
- Чеснок 4 Зубчика
- Вода кипяченая охлажденная 400 Миллилитров
Количество порций 26
Калорийность
9 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лимонно-чесночный настой «Антигрипп»»
Подготовьте все ингредиенты.
Лимон порежьте тонкими кружочками, а зубчики чеснока очистите и разрежьте пополам.
Переложите подготовленный лимон с чесноком в чистую банку объемом 500 мл. с плотно закрывающейся крышкой.
Влейте кипяченную охлажденную воду в банку.
Закройте банку и уберите в темное место на 4 дня.
Спустя указанное время лимонно-чесночный настой «Антигрипп» полностью готов к употреблению!