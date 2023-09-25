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Салат «Чука» с ореховым соусом

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Салат «Чука» с ореховым соусом

Описание приготовления:

Водоросли могут быть в сухом, замороженном или маринованном виде. Легче всего взять маринованные водоросли и салат будет готов за считанные минуты. Соус можно делать более жидким или однородным, все зависит от вашего вкуса.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Водоросли Блюдо: Салаты География кухни: Японская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Водоросли вакаме 125 Грамм
  • Кунжут 1.5 Ст. ложки (салат — 1 ст. ложка, соус — 1/2 ст. ложки)
  • Соевый соус 30 Миллилитров (+ 2 ч. ложки в соус)
  • Вода 3 Ст. ложки (салат — 1.5 ст. ложки, соус — 1.5 ст. ложки)
  • Кунжутное масло 1/2 Чайных ложки
  • Крахмал 1/2 Чайных ложки
  • Сок лимона 1.25 Ст. ложки (салат — 0.25 ст. ложки, соус — 1 ст. ложка)
  • Арахис 25 Грамм
  • Сахар 1/2 Чайных ложки
  • Горчица 1/4 Чайных ложки
  • Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

174 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Чука" с ореховым соусом»

Салат "Чука" с ореховым соусом

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Чука" с ореховым соусом.

Салат "Чука" с ореховым соусом

Кунжут для салата обжарьте в сухой сковороде и остудите.

Салат "Чука" с ореховым соусом

В миску выложите водоросли, крахмал, влейте соевый соус, лимонный сок, кунжутное масло и воду.

Салат "Чука" с ореховым соусом

Все хорошо перемешайте.

Салат "Чука" с ореховым соусом

Оставшийся кунжут и арахис обжарьте в сухой сковороде и остудите.

Салат "Чука" с ореховым соусом

Арахис с кунжутом выложите в чашу блендера и измельчите. Влейте к ним растительное масло, соевый соус, лимонный сок, воду. Добавьте сахар, горчицу и пробейте все до состояния соуса. Выложите салат, добавьте соус и подавайте к столу.

Салат "Чука" с ореховым соусом

Приятного аппетита!

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