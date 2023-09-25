Описание приготовления:
Водоросли могут быть в сухом, замороженном или маринованном виде. Легче всего взять маринованные водоросли и салат будет готов за считанные минуты. Соус можно делать более жидким или однородным, все зависит от вашего вкуса.
Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Водоросли Блюдо: Салаты География кухни: Японская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Водоросли вакаме 125 Грамм
- Кунжут 1.5 Ст. ложки (салат — 1 ст. ложка, соус — 1/2 ст. ложки)
- Соевый соус 30 Миллилитров (+ 2 ч. ложки в соус)
- Вода 3 Ст. ложки (салат — 1.5 ст. ложки, соус — 1.5 ст. ложки)
- Кунжутное масло 1/2 Чайных ложки
- Крахмал 1/2 Чайных ложки
- Сок лимона 1.25 Ст. ложки (салат — 0.25 ст. ложки, соус — 1 ст. ложка)
- Арахис 25 Грамм
- Сахар 1/2 Чайных ложки
- Горчица 1/4 Чайных ложки
- Масло растительное 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
174 ккал
Калорийность
5 г
Белки
13 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат "Чука" с ореховым соусом»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Чука" с ореховым соусом.
Кунжут для салата обжарьте в сухой сковороде и остудите.
В миску выложите водоросли, крахмал, влейте соевый соус, лимонный сок, кунжутное масло и воду.
Все хорошо перемешайте.
Оставшийся кунжут и арахис обжарьте в сухой сковороде и остудите.
Арахис с кунжутом выложите в чашу блендера и измельчите. Влейте к ним растительное масло, соевый соус, лимонный сок, воду. Добавьте сахар, горчицу и пробейте все до состояния соуса. Выложите салат, добавьте соус и подавайте к столу.
Приятного аппетита!