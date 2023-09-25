Описание приготовления:

Водоросли могут быть в сухом, замороженном или маринованном виде. Легче всего взять маринованные водоросли и салат будет готов за считанные минуты. Соус можно делать более жидким или однородным, все зависит от вашего вкуса.

Назначение: На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Водоросли Блюдо: Салаты География кухни: Японская / Азиатская Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Водоросли вакаме 125 Грамм

Кунжут 1.5 Ст. ложки (салат — 1 ст. ложка, соус — 1/2 ст. ложки)

Соевый соус 30 Миллилитров (+ 2 ч. ложки в соус)

Вода 3 Ст. ложки (салат — 1.5 ст. ложки, соус — 1.5 ст. ложки)

Кунжутное масло 1/2 Чайных ложки

Крахмал 1/2 Чайных ложки

Сок лимона 1.25 Ст. ложки (салат — 0.25 ст. ложки, соус — 1 ст. ложка)

Арахис 25 Грамм

Сахар 1/2 Чайных ложки

Горчица 1/4 Чайных ложки

Масло растительное 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

174 ккал

Калорийность

5 г

Белки

13 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат "Чука" с ореховым соусом»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата "Чука" с ореховым соусом.

Кунжут для салата обжарьте в сухой сковороде и остудите.

В миску выложите водоросли, крахмал, влейте соевый соус, лимонный сок, кунжутное масло и воду.

Все хорошо перемешайте.

Оставшийся кунжут и арахис обжарьте в сухой сковороде и остудите.

Арахис с кунжутом выложите в чашу блендера и измельчите. Влейте к ним растительное масло, соевый соус, лимонный сок, воду. Добавьте сахар, горчицу и пробейте все до состояния соуса. Выложите салат, добавьте соус и подавайте к столу.

Приятного аппетита!