Сосиски в дрожжевом тесте в духовке – очень популярная выпечка, о которой слышали абсолютно все. А у многих в школьные и студенческие годы это было самым любимым и вкусным перекусом на переменах. Дрожжевое тесто получается пышным и нежным, его можно даже немного подсластить, это не помешает выпечке. Помимо сосисок в начинку можно добавить сырок, ломтик помидора или жареные грибочки.

Сосиски в тесте в духовке из готового дрожжевого теста

Сосиски в тесте в духовке из готового дрожжевого теста – это простая и быстрая выпечка, которую можно подать к утреннему кофе. Готовое дрожжевое тесто можно найти в ближайшем продуктовом магазине. Вам останется только красиво завернуть сосиски в тесто и запечь их в духовке.

Ингредиенты –+10 порц.

Сосиски 10 шт.

Тесто дрожжевое 500 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Молоко коровье 50 мл.

Масло растительное для смазывания

Шаги 75 мин.

Как приготовить сосиски в дрожжевом тесте в духовке? Берем готовое тесто, если оно заморожено, необходимо разморозить при комнатной температуре. Тесто раскатайте на присыпанной мукой ровной поверхности и нарежьте полосками. Затем заверните сосиски в тесто. Закручивайте полоски немного в диагональ. Противень смажьте растительным маслом. Разложите на нем заготовки, укройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Взбейте молоко с яйцом и смажьте полученной смесью тесто. Запекайте сосиски в тесте при 180 градусах в течение 30-35 минут. Готовые сосиски в дрожжевом тесте немного остудите, затем их можно подавать на стол вместе с чаем или кофе. Приятного аппетита!

Сосиски в слоеном дрожжевом тесте в духовке

Сосиски в слоеном дрожжевом тесте в духовке – это отличная выпечка для перекуса в любом месте. Ее можно встретить практически в любом пункте питания. Но также вкуснейшие сосиски в тесте легко можно приготовить у себя на кухне. Приготовление займет считанные минуты, останется только дождаться, когда тесто подрумянится в духовке.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 20-30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Сосиски – 8 шт.

Яйцо – 1 шт.

Тесто слоено-дрожжевое – 1 упаковка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскройте упаковку с готовым слоеным тестом и разморозьте его при комнатной температуре. Немного раскатайте тесто скалкой и нарежьте полосками.

Шаг 2. Затем каждую полоску раскатайте по длине, чтобы она стала более тонкой.

Шаг 3. Каждую сосиску заверните в полоски теста, хорошо закрепите концы теста на каждой заготовке. Противень застелите пергаментом и разложите на нем заготовки.

Шаг 4. В миске взбейте венчиком яйцо и смажьте им тесто, чтобы при запекании оно хорошенько подрумянилось.

Шаг 5. Выпекайте сосиски в тесте в течение 10-15 минут. Затем в теплом виде подавайте их к столу, пока тесто воздушное и хрустящее. Приятного аппетита!

Сосиски в тесте в духовке из дрожжевого теста с сыром

Сосиски в тесте в духовке из дрожжевого теста с сыром – это та выпечка, на которую у вас не уйдет много времени и для нее нет необходимости долго развивать кулинарные навыки. Но зато ваши близкие будут в полном восторге от такого вкусного перекуса дома, в дороге или на выездном пикнике.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 15 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Сосиски – 10 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Тесто слоеное дрожжевое – 350 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сыр твердый – 50 гр.

Масло растительное – для жарки.

Кунжут – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Тесто заранее достаньте из холодильника, чтобы оно разморозилось. Лук очистите от шелухи и помойте. Сосиски извлеките из упаковки.

Шаг 2. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Духовку включите и разогрейте до 180 градусов.

Шаг 3. Твердый сыр натрите на крупной терке.

Шаг 4. Дрожжевое тесто раскатайте скалкой до толщины 5 миллиметров.

Шаг 5. Разрежьте пласт теста на 10 полосок примерно 25-30 сантиметров в длину.

Шаг 6. На каждую полоску положите немного жареного лука и тертого сыра.

Шаг 7. На один край полоски теста положите сосиску и заверните ее в тесто по спирали.

Шаг 8. Противень застелите пергаментом и положите на него заготовки. Смажьте их взбитым яйцом, чтобы тесло стало румяным при запекании.

Шаг 9. Посыпьте сосиски в тесте кунжутом.

Шаг 10. Отправьте противень с сосисками в духовку и запекайте в течение 30 минут.

Шаг 11. Готовые сосиски в дрожжевом тесте немного остудите и подавайте к чаю. Приятного аппетита!

Сосиски в дрожжевом тесте на молоке в духовке

Сосиски в дрожжевом тесте на молоке в духовке – это распространенная выпечка, которую любят взрослые и особенно дети. Главное, приобрести качественные дрожжи и правильно замесить тесто. Сосиски, конечно, выбирайте с натуральным составом, тогда выпечка будет максимально вкусной.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 25 мин.

Порций – 20.

Ингредиенты:

Дрожжи сухие – 11 гр.

Мука пшеничная высшего сорта – 450 гр.

Молоко – 200 мл.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 80 гр.

Сосиски – 20 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В объемную миску влейте теплое молоко, всыпьте сухие дрожжи, соль и сахар, все хорошо перемешайте. Далее разбейте два куриных яйца.

Шаг 2. Затем постепенно всыпайте в емкость просеянную муку и замешивайте тесто.

Шаг 3. Далее добавьте в тесто мягкое сливочное масло и еще раз хорошенько вымесите тесто.

Шаг 4. Готовое тесто скатайте в шар и положите в миску. Затяните емкость пищевой пленкой и уберите в теплое место для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.

Шаг 5. Подросшее тесто разделите на две части, одну выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте скалкой. Разрежьте тесто на полоски. Затем так же поступите со второй частью теста.

Шаг 6. Каждую сосиску заверните в тесто, немного прокручивая его по спирали.

Шаг 7. Противень смажьте сливочным маслом и разложите на нем заготовки. Чтобы при запекании тесто получилось румяным, смажьте его смесью молока и яйца, но это необязательно. Запекайте сосиски в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.

Шаг 8. Аппетитные и румяные сосиски в тесте подавайте на стол в теплом виде, можно подать с ними кетчуп или майонез. Приятного аппетита!

Сосиски в дрожжевом тесте на кефире в духовке

Сосиски в дрожжевом тесте на кефире в духовке – это любимая многими домашняя выпечка. Она получается очень сытной, ею вполне можно быстро и надолго утолить легкий голод. А если добавить в начинку к сосискам помидоры или соленые огурчики. То у вас получится оригинальное второе блюдо для обеда.

Время готовки: 1 ч. 50 мин.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Перец черный горошком – 12 шт.

Кефир – 100 мл.

Сосиски – 3 шт.

Мука – 450 гр.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 3 ч.л.

Вода – 100 мл.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для сосисок в тесте.

Шаг 2. В отдельной емкости смешайте яйцо, кефир и воду. Эту смесь влейте в чашу хлебопечки.

Шаг 3. Далее всыпьте просеянную муку, соль и сахар.

Шаг 4. Свежие дрожжи раскрошите руками и также добавьте в чашу. Закройте хлебопечку и выберите в меню режим «Тесто». Через час тесто будет готово.

Шаг 5. Три сосиски извлеките из оболочки и разрежьте пополам поперек.

Шаг 6. От теста отщипывайте небольшие кусочки и раскатайте скалкой в тонкие полоски.

Шаг 7. Заверните половину сосиски в тесто, одну часть слегка вытяните, чтобы получилось что-то вроде хвостика. Из двух небольших кусочков теста сделайте лапки и глаза, в качестве зрачков используйте горошины перца.

Шаг 8. Смажьте противень маслом и разложите на нем заготовки. Запекайте сосиски в тесте в течение 15 минут.

Шаг 9. Такие забавные сосиски в тесте очень понравятся детям. Приятного аппетита!

Сосиски в дрожжевом слоеном тесте с кунжутом

Сосиски в дрожжевом слоеном тесте с кунжутом – это бюджетный вариант для перекуса и к тому же очень оригинальный. Вы легко реализуете этот рецепт на своей кухне собственными руками. Золотистая тонкая корочка на тесте и посыпка из кунжута делает выпечку аппетитной и ее непременно хочется попробовать.

Время готовки: 35 мин

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Желток куриный – 1 шт.

Тесто слоеное – 200 гр.

Сосиски – 150 гр.

Кунжут – 1 ч.л.

Растительное масло – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре, сосиски извлеките из оболочки.

Шаг 2. Тесто разрежьте на полоски шириной 1-1,5 сантиметра, длиной 17-18 сантиметров.

Шаг 3. Каждую сосиску заверните в тесто.

Шаг 4. Противень смажьте растительным маслом и выложите на него сосиски в тесте. Смажьте тесто яичным желтком и посыпьте кунжутом.

Шаг 5. Выпекайте сосиски в тесте в духовке при 220 градусах в течение 12-14 минут.

Шаг 6. Готовые изделия немного остудите. Сосиски в дрожжевом слоеном тесте можно подавать с чаем или кофе. Приятного аппетита!

Сосиски в дрожжевом тесте на воде в духовке

Сосиски в дрожжевом тесте на воде в духовке с пылу с жару, пышные и румяные будут всегда кстати. Неважно, это обычный день в узком семейном кругу, встреча с друзьями или пикник на свежем воздухе. По этому рецепту дрожжевое тесто на воде отлично подымается и при выпечке получается пышным и вкусным.

Время готовки: 120 мин.

Время приготовления: 20 мин.

Порций – 10.

Ингредиенты:

Вода – 250 мл.

Соль – 0,5 ч.л.

Мука – 400 гр.

Дрожжи сухие – 5 гр.

Сахар-песок – 1,5 ст.л.

Сосиски – 10 шт.

Масло сливочное – 50 гр.

Яйцо куриное – 1 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты по списку.

Шаг 2. Для опары смешайте дрожжи, столовую ложку сахара, теплую воду и две столовые ложки муки. Все хорошо смешайте и оставьте на 15-20 минут.

Шаг 3. После этого к опаре добавьте соль и оставшийся сахар. Всыпьте просеянную муку.

Шаг 4. Начинайте замешивать тесто ложкой, потом переходите на ручной замес. Добавьте в массу растопленное и охлажденное сливочное масло и вымешивайте его в течение 7 минут.

Шаг 5. Миску с тестом укройте полотенцем и оставьте в тепле на час для подъема.

Шаг 6. Обомните тесто еще раз руками и разделите на две части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт 20 на 30 сантиметров. Далее нарежьте полосками примерно по 4 сантиметра шириной.

Шаг 7. Затем каждую сосиску обмотайте в полоски теста немного по спирали.

Шаг 8. Противень застелите пергаментом, разложите на нем завернутые в тесто сосиски. Оставьте заготовки на 15 минут, затем смажьте их взбитым яйцом.

Шаг 9. Запекайте сосиски в тесте при 200 градусах в течение 20 минут.

Шаг 10. Перед тем как подать сосиски в тесте на стол, немного остудите их. Приятного аппетита!

Сосиски в дрожжевом тесте с картошкой в духовке

Сосиски в дрожжевом тесте с картошкой в духовке – это еще один потрясающе вкусный рецепт этой знаменитой выпечки. Мы расскажем, как подготовить начинку и красиво оформить заготовки. У вас получится отличное угощение к чаю или перекус в долгую дорогу.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Картошка – 5-6 шт.

Сосиски – 10 шт.

Тесто дрожжевое – 1 кг.

Масло сливочное – по вкусу.

Молоко – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для смазывания противня.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите картошку, помойте и разрежьте на несколько частей. Затем отварите картошку до готовности.

Шаг 2. Далее в картошку добавьте немного сливочного масла и молока, сделайте картофельное пюре, оно не должно быть жидким. Сосиски извлеките из оболочки.

Шаг 3. Тесто разделите на части и каждую раскатайте в лепешку.

Шаг 4. На середину каждой лепешки положите примерно столовую ложку картофельного пюре, на нем расположите сосиску. С двух сторон от начинки сделайте по три надреза. Затем подымите тесто кверху и полоски сложите в форме косички.

Шаг 5. Противень смажьте растительным маслом и выложите на него сосиски в тесте. При желании можете смазать тесто взбитым яйцом. Отправьте противень в духовку, разогретую до 200 градусов на 15 минут.

Шаг 6. Оригинальное угощение к чаю готово. Подавайте сосиски в тесте в теплом виде. Приятного аппетита!