Сосиски в дрожжевом тесте в духовке – очень популярная выпечка, о которой слышали абсолютно все. А у многих в школьные и студенческие годы это было самым любимым и вкусным перекусом на переменах. Дрожжевое тесто получается пышным и нежным, его можно даже немного подсластить, это не помешает выпечке. Помимо сосисок в начинку можно добавить сырок, ломтик помидора или жареные грибочки.
Сосиски в тесте в духовке из готового дрожжевого теста
Сосиски в тесте в духовке из готового дрожжевого теста – это простая и быстрая выпечка, которую можно подать к утреннему кофе. Готовое дрожжевое тесто можно найти в ближайшем продуктовом магазине. Вам останется только красиво завернуть сосиски в тесто и запечь их в духовке.
Ингредиенты –+10 порц.
- Сосиски 10 шт.
- Тесто дрожжевое 500 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Молоко коровье 50 мл.
- Масло растительное для смазывания
Шаги 75 мин.
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Как приготовить сосиски в дрожжевом тесте в духовке? Берем готовое тесто, если оно заморожено, необходимо разморозить при комнатной температуре.
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Тесто раскатайте на присыпанной мукой ровной поверхности и нарежьте полосками.
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Затем заверните сосиски в тесто. Закручивайте полоски немного в диагональ.
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Противень смажьте растительным маслом. Разложите на нем заготовки, укройте полотенцем и оставьте на 20 минут. Взбейте молоко с яйцом и смажьте полученной смесью тесто. Запекайте сосиски в тесте при 180 градусах в течение 30-35 минут.
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Готовые сосиски в дрожжевом тесте немного остудите, затем их можно подавать на стол вместе с чаем или кофе. Приятного аппетита!
Сосиски в слоеном дрожжевом тесте в духовке
Сосиски в слоеном дрожжевом тесте в духовке – это отличная выпечка для перекуса в любом месте. Ее можно встретить практически в любом пункте питания. Но также вкуснейшие сосиски в тесте легко можно приготовить у себя на кухне. Приготовление займет считанные минуты, останется только дождаться, когда тесто подрумянится в духовке.
Время готовки: 45 мин.
Время приготовления: 20-30 мин.
Порций – 8.
Ингредиенты:
- Сосиски – 8 шт.
- Яйцо – 1 шт.
- Тесто слоено-дрожжевое – 1 упаковка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вскройте упаковку с готовым слоеным тестом и разморозьте его при комнатной температуре. Немного раскатайте тесто скалкой и нарежьте полосками.
Шаг 2. Затем каждую полоску раскатайте по длине, чтобы она стала более тонкой.
Шаг 3. Каждую сосиску заверните в полоски теста, хорошо закрепите концы теста на каждой заготовке. Противень застелите пергаментом и разложите на нем заготовки.
Шаг 4. В миске взбейте венчиком яйцо и смажьте им тесто, чтобы при запекании оно хорошенько подрумянилось.
Шаг 5. Выпекайте сосиски в тесте в течение 10-15 минут. Затем в теплом виде подавайте их к столу, пока тесто воздушное и хрустящее. Приятного аппетита!
Сосиски в тесте в духовке из дрожжевого теста с сыром
Сосиски в тесте в духовке из дрожжевого теста с сыром – это та выпечка, на которую у вас не уйдет много времени и для нее нет необходимости долго развивать кулинарные навыки. Но зато ваши близкие будут в полном восторге от такого вкусного перекуса дома, в дороге или на выездном пикнике.
Время готовки: 45 мин.
Время приготовления: 15 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Сосиски – 10 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Тесто слоеное дрожжевое – 350 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Сыр твердый – 50 гр.
- Масло растительное – для жарки.
- Кунжут – 1 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты. Тесто заранее достаньте из холодильника, чтобы оно разморозилось. Лук очистите от шелухи и помойте. Сосиски извлеките из упаковки.
Шаг 2. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте его на растительном масле до золотистого цвета. Духовку включите и разогрейте до 180 градусов.
Шаг 3. Твердый сыр натрите на крупной терке.
Шаг 4. Дрожжевое тесто раскатайте скалкой до толщины 5 миллиметров.
Шаг 5. Разрежьте пласт теста на 10 полосок примерно 25-30 сантиметров в длину.
Шаг 6. На каждую полоску положите немного жареного лука и тертого сыра.
Шаг 7. На один край полоски теста положите сосиску и заверните ее в тесто по спирали.
Шаг 8. Противень застелите пергаментом и положите на него заготовки. Смажьте их взбитым яйцом, чтобы тесло стало румяным при запекании.
Шаг 9. Посыпьте сосиски в тесте кунжутом.
Шаг 10. Отправьте противень с сосисками в духовку и запекайте в течение 30 минут.
Шаг 11. Готовые сосиски в дрожжевом тесте немного остудите и подавайте к чаю. Приятного аппетита!
Сосиски в дрожжевом тесте на молоке в духовке
Сосиски в дрожжевом тесте на молоке в духовке – это распространенная выпечка, которую любят взрослые и особенно дети. Главное, приобрести качественные дрожжи и правильно замесить тесто. Сосиски, конечно, выбирайте с натуральным составом, тогда выпечка будет максимально вкусной.
Время готовки: 60 мин.
Время приготовления: 25 мин.
Порций – 20.
Ингредиенты:
- Дрожжи сухие – 11 гр.
- Мука пшеничная высшего сорта – 450 гр.
- Молоко – 200 мл.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Яйцо – 2 шт.
- Масло сливочное – 80 гр.
- Сосиски – 20 шт.
- Соль – 0,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В объемную миску влейте теплое молоко, всыпьте сухие дрожжи, соль и сахар, все хорошо перемешайте. Далее разбейте два куриных яйца.
Шаг 2. Затем постепенно всыпайте в емкость просеянную муку и замешивайте тесто.
Шаг 3. Далее добавьте в тесто мягкое сливочное масло и еще раз хорошенько вымесите тесто.
Шаг 4. Готовое тесто скатайте в шар и положите в миску. Затяните емкость пищевой пленкой и уберите в теплое место для подъема. Тесто должно увеличиться в объеме в два раза.
Шаг 5. Подросшее тесто разделите на две части, одну выложите на присыпанную мукой поверхность и раскатайте скалкой. Разрежьте тесто на полоски. Затем так же поступите со второй частью теста.
Шаг 6. Каждую сосиску заверните в тесто, немного прокручивая его по спирали.
Шаг 7. Противень смажьте сливочным маслом и разложите на нем заготовки. Чтобы при запекании тесто получилось румяным, смажьте его смесью молока и яйца, но это необязательно. Запекайте сосиски в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут.
Шаг 8. Аппетитные и румяные сосиски в тесте подавайте на стол в теплом виде, можно подать с ними кетчуп или майонез. Приятного аппетита!
Сосиски в дрожжевом тесте на кефире в духовке
Сосиски в дрожжевом тесте на кефире в духовке – это любимая многими домашняя выпечка. Она получается очень сытной, ею вполне можно быстро и надолго утолить легкий голод. А если добавить в начинку к сосискам помидоры или соленые огурчики. То у вас получится оригинальное второе блюдо для обеда.
Время готовки: 1 ч. 50 мин.
Время приготовления: 35 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Перец черный горошком – 12 шт.
- Кефир – 100 мл.
- Сосиски – 3 шт.
- Мука – 450 гр.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 3 ч.л.
- Вода – 100 мл.
- Дрожжи свежие – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для сосисок в тесте.
Шаг 2. В отдельной емкости смешайте яйцо, кефир и воду. Эту смесь влейте в чашу хлебопечки.
Шаг 3. Далее всыпьте просеянную муку, соль и сахар.
Шаг 4. Свежие дрожжи раскрошите руками и также добавьте в чашу. Закройте хлебопечку и выберите в меню режим «Тесто». Через час тесто будет готово.
Шаг 5. Три сосиски извлеките из оболочки и разрежьте пополам поперек.
Шаг 6. От теста отщипывайте небольшие кусочки и раскатайте скалкой в тонкие полоски.
Шаг 7. Заверните половину сосиски в тесто, одну часть слегка вытяните, чтобы получилось что-то вроде хвостика. Из двух небольших кусочков теста сделайте лапки и глаза, в качестве зрачков используйте горошины перца.
Шаг 8. Смажьте противень маслом и разложите на нем заготовки. Запекайте сосиски в тесте в течение 15 минут.
Шаг 9. Такие забавные сосиски в тесте очень понравятся детям. Приятного аппетита!
Сосиски в дрожжевом слоеном тесте с кунжутом
Сосиски в дрожжевом слоеном тесте с кунжутом – это бюджетный вариант для перекуса и к тому же очень оригинальный. Вы легко реализуете этот рецепт на своей кухне собственными руками. Золотистая тонкая корочка на тесте и посыпка из кунжута делает выпечку аппетитной и ее непременно хочется попробовать.
Время готовки: 35 мин
Время приготовления: 20 мин.
Порций – 4.
Ингредиенты:
- Желток куриный – 1 шт.
- Тесто слоеное – 200 гр.
- Сосиски – 150 гр.
- Кунжут – 1 ч.л.
- Растительное масло – для смазывания противня.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре, сосиски извлеките из оболочки.
Шаг 2. Тесто разрежьте на полоски шириной 1-1,5 сантиметра, длиной 17-18 сантиметров.
Шаг 3. Каждую сосиску заверните в тесто.
Шаг 4. Противень смажьте растительным маслом и выложите на него сосиски в тесте. Смажьте тесто яичным желтком и посыпьте кунжутом.
Шаг 5. Выпекайте сосиски в тесте в духовке при 220 градусах в течение 12-14 минут.
Шаг 6. Готовые изделия немного остудите. Сосиски в дрожжевом слоеном тесте можно подавать с чаем или кофе. Приятного аппетита!
Сосиски в дрожжевом тесте на воде в духовке
Сосиски в дрожжевом тесте на воде в духовке с пылу с жару, пышные и румяные будут всегда кстати. Неважно, это обычный день в узком семейном кругу, встреча с друзьями или пикник на свежем воздухе. По этому рецепту дрожжевое тесто на воде отлично подымается и при выпечке получается пышным и вкусным.
Время готовки: 120 мин.
Время приготовления: 20 мин.
Порций – 10.
Ингредиенты:
- Вода – 250 мл.
- Соль – 0,5 ч.л.
- Мука – 400 гр.
- Дрожжи сухие – 5 гр.
- Сахар-песок – 1,5 ст.л.
- Сосиски – 10 шт.
- Масло сливочное – 50 гр.
- Яйцо куриное – 1 шт.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготовьте все необходимые ингредиенты по списку.
Шаг 2. Для опары смешайте дрожжи, столовую ложку сахара, теплую воду и две столовые ложки муки. Все хорошо смешайте и оставьте на 15-20 минут.
Шаг 3. После этого к опаре добавьте соль и оставшийся сахар. Всыпьте просеянную муку.
Шаг 4. Начинайте замешивать тесто ложкой, потом переходите на ручной замес. Добавьте в массу растопленное и охлажденное сливочное масло и вымешивайте его в течение 7 минут.
Шаг 5. Миску с тестом укройте полотенцем и оставьте в тепле на час для подъема.
Шаг 6. Обомните тесто еще раз руками и разделите на две части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт 20 на 30 сантиметров. Далее нарежьте полосками примерно по 4 сантиметра шириной.
Шаг 7. Затем каждую сосиску обмотайте в полоски теста немного по спирали.
Шаг 8. Противень застелите пергаментом, разложите на нем завернутые в тесто сосиски. Оставьте заготовки на 15 минут, затем смажьте их взбитым яйцом.
Шаг 9. Запекайте сосиски в тесте при 200 градусах в течение 20 минут.
Шаг 10. Перед тем как подать сосиски в тесте на стол, немного остудите их. Приятного аппетита!
Сосиски в дрожжевом тесте с картошкой в духовке
Сосиски в дрожжевом тесте с картошкой в духовке – это еще один потрясающе вкусный рецепт этой знаменитой выпечки. Мы расскажем, как подготовить начинку и красиво оформить заготовки. У вас получится отличное угощение к чаю или перекус в долгую дорогу.
Время готовки: 90 мин.
Время приготовления: 40 мин.
Порций – 6.
Ингредиенты:
- Картошка – 5-6 шт.
- Сосиски – 10 шт.
- Тесто дрожжевое – 1 кг.
- Масло сливочное – по вкусу.
- Молоко – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
- Масло растительное – для смазывания противня.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Почистите картошку, помойте и разрежьте на несколько частей. Затем отварите картошку до готовности.
Шаг 2. Далее в картошку добавьте немного сливочного масла и молока, сделайте картофельное пюре, оно не должно быть жидким. Сосиски извлеките из оболочки.
Шаг 3. Тесто разделите на части и каждую раскатайте в лепешку.
Шаг 4. На середину каждой лепешки положите примерно столовую ложку картофельного пюре, на нем расположите сосиску. С двух сторон от начинки сделайте по три надреза. Затем подымите тесто кверху и полоски сложите в форме косички.
Шаг 5. Противень смажьте растительным маслом и выложите на него сосиски в тесте. При желании можете смазать тесто взбитым яйцом. Отправьте противень в духовку, разогретую до 200 градусов на 15 минут.
Шаг 6. Оригинальное угощение к чаю готово. Подавайте сосиски в тесте в теплом виде. Приятного аппетита!