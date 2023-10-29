Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус для греческого салата в домашних условиях. Вместо сушеного орегано можно добавить мелко порезанный зеленый базилик или смесь сушеных итальянских трав. Лимонный сок можно заменить на белый винный уксус по вкусу. С таким соусом вкус становится ярче, насыщеннее и намного интереснее простого оливкового масла.

Основной ингредиент: Растительное масло / Оливковое масло Блюдо: Соусы / К салату

Состав / Ингредиенты:

Масло оливковое 50 Миллилитров

Лимон 1/2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Орегано 1/3 Чайных ложки (сушеный)

Количество порций 3

Калорийность

400 ккал

Калорийность

0 г

Белки

41 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус для греческого салата в домашних условиях»

Подготовьте все ингредиенты.

Чеснок очистите и мелко измельчите.

Добавьте к чесноку черный молотый перец, орегано и соль. Перемешайте.

Из лимона выжмите сок.

Влейте лимонный сок и оливковое масло к остальным ингредиентам.

Все перемешайте.

Соус для греческого салата готов!