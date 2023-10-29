Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус для греческого салата в домашних условиях. Вместо сушеного орегано можно добавить мелко порезанный зеленый базилик или смесь сушеных итальянских трав. Лимонный сок можно заменить на белый винный уксус по вкусу. С таким соусом вкус становится ярче, насыщеннее и намного интереснее простого оливкового масла.
Основной ингредиент: Растительное масло / Оливковое масло Блюдо: Соусы / К салату
Состав / Ингредиенты:
- Масло оливковое 50 Миллилитров
- Лимон 1/2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Орегано 1/3 Чайных ложки (сушеный)
Количество порций 3
Калорийность
400 ккал
Калорийность
0 г
Белки
41 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус для греческого салата в домашних условиях»
Подготовьте все ингредиенты.
Чеснок очистите и мелко измельчите.
Добавьте к чесноку черный молотый перец, орегано и соль. Перемешайте.
Из лимона выжмите сок.
Влейте лимонный сок и оливковое масло к остальным ингредиентам.
Все перемешайте.
Соус для греческого салата готов!