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Соус для греческого салата в домашних условиях

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Соус для греческого салата в домашних условиях

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус для греческого салата в домашних условиях. Вместо сушеного орегано можно добавить мелко порезанный зеленый базилик или смесь сушеных итальянских трав. Лимонный сок можно заменить на белый винный уксус по вкусу. С таким соусом вкус становится ярче, насыщеннее и намного интереснее простого оливкового масла.
Основной ингредиент: Растительное масло / Оливковое масло Блюдо: Соусы / К салату

Состав / Ингредиенты:

  • Масло оливковое 50 Миллилитров
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Орегано 1/3 Чайных ложки (сушеный)

Количество порций 3

Калорийность

400 ккал

Калорийность

0 г

Белки

41 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус для греческого салата в домашних условиях»

Соус для греческого салата в домашних условиях

Подготовьте все ингредиенты.

Соус для греческого салата в домашних условиях

Чеснок очистите и мелко измельчите.

Соус для греческого салата в домашних условиях

Добавьте к чесноку черный молотый перец, орегано и соль. Перемешайте.

Соус для греческого салата в домашних условиях

Из лимона выжмите сок.

Соус для греческого салата в домашних условиях

Влейте лимонный сок и оливковое масло к остальным ингредиентам.

Соус для греческого салата в домашних условиях

Все перемешайте.

Соус для греческого салата в домашних условиях

Соус для греческого салата готов!

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