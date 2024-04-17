Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Красное вино". В конце можно пробить соус блендером для более однородной текучей консистенции.

Блюдо: Соусы / К мясу

Состав / Ингредиенты:

Красное вино 160 Миллилитров

Лук репчатый 1/2 Штуки

Чеснок 2 Зубчика

Горчица дижонская 2 Чайных ложки

Масло сливочное 35 Грамм

Масло растительное 5 Миллилитров (для жарки лука и чеснока)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

81 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Красное вино"»

Подготовьте все ингредиенты.

Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их в сотейнике на медленном огне до мягкости.

Влейте вино, добавьте горчицу.

На среднем огне варите до загустения.

Когда объем жидкости уменьшиться на 2/3, добавьте сливочное масло. Размешайте венчиком до однородной консистенции.

Снимите сотейник с плиты. Посолите и поперчите по вкусу.

Соус "Красное вино" готов!