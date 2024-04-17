Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Красное вино". В конце можно пробить соус блендером для более однородной текучей консистенции.
Блюдо: Соусы / К мясу
Состав / Ингредиенты:
- Красное вино 160 Миллилитров
- Лук репчатый 1/2 Штуки
- Чеснок 2 Зубчика
- Горчица дижонская 2 Чайных ложки
- Масло сливочное 35 Грамм
- Масло растительное 5 Миллилитров (для жарки лука и чеснока)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
81 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Соус "Красное вино"»
Подготовьте все ингредиенты.
Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их в сотейнике на медленном огне до мягкости.
Влейте вино, добавьте горчицу.
На среднем огне варите до загустения.
Когда объем жидкости уменьшиться на 2/3, добавьте сливочное масло. Размешайте венчиком до однородной консистенции.
Снимите сотейник с плиты. Посолите и поперчите по вкусу.
Соус "Красное вино" готов!