Портал про города-курорты | Perekop

Соус «Красное вино»

На чтение: 1 минута
Соус «Красное вино»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить соус "Красное вино". В конце можно пробить соус блендером для более однородной текучей консистенции.
Блюдо: Соусы / К мясу

Состав / Ингредиенты:

  • Красное вино 160 Миллилитров
  • Лук репчатый 1/2 Штуки
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Горчица дижонская 2 Чайных ложки
  • Масло сливочное 35 Грамм
  • Масло растительное 5 Миллилитров (для жарки лука и чеснока)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

81 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Соус "Красное вино"»

Соус "Красное вино"

Подготовьте все ингредиенты.

Соус "Красное вино"

Мелко порежьте репчатый лук и чеснок. Обжарьте их в сотейнике на медленном огне до мягкости.

Соус "Красное вино"

Влейте вино, добавьте горчицу.

Соус "Красное вино"

На среднем огне варите до загустения.

Соус "Красное вино"

Когда объем жидкости уменьшиться на 2/3, добавьте сливочное масло. Размешайте венчиком до однородной консистенции.

Соус "Красное вино"

Снимите сотейник с плиты. Посолите и поперчите по вкусу.

Соус "Красное вино"

Соус "Красное вино" готов!

Что будем искать? Например,Человек