Стал известен самый полезный способ приготовления грибов

Сохранить полезные свойства грибов можно, если их высушить и измельчить в порошок. Такое заявление сделала диетолог Ирина Писарева в разговоре с изданием «Газета.ру».

В грибах мало калорий, но много белка и витаминов. Главный минус состоит в том, что все полезные вещества спрятаны за плотной хитинообразной оболочкой. По словам эксперта, разрушить «барьер» можно только путем измельчения гриба. Именно поэтому Писарева советует высушить грибы и приготовить порошковую смесь из них. В таком виде продукт не только сохранит максимальную пользу, но и лучше усвоится организмом.

Пользу гриба можно сохранить и при солении, более того, в процессе ферментации образуются нужные для кишечника бактерии — про- и пребиотики. При мариновании, заморозке и жарке полезные свойства грибов пропадают.

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