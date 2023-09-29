ГлавнаяРецептыНе только квашеная: что сделать из капусты на зиму Не только квашеная: что сделать из капусты на зиму На чтение: 2 минуты Со сменой сезонов приходит время готовиться к зиме. Одной из самых популярных и полезных практик есть консервация овощей для обеспечения себя свежими и вкусными блюдами в течение холодных месяцев. КУЛИНАРНЫЙ ГИД Капуста – один из самых распространенных овощей. Это популярный ингредиент, важно сохранить на зиму. Существует множество способов, позволяющих наслаждаться этим продуктом на протяжении всего года. Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут Капуста по-корейски Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 головка капусты; – 1 морковь; – 1 лук; – 3 зубчика чеснока; – острый перец по вкусу; – соль по вкусу; – 1 столовая ложка соли; – 1 столовая ложка сахара; – 2 столовые ложки уксуса; – 2 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Капусту нашинкуйте соломкой или на тонкие соломинки. Морковь измельчите на стружку или отрежьте тонкие соломинки. Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко. Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) на 5 – 10 минут. Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло. Оставьте на 2 – 3 часа. Храните в банках в холодильнике. Капуста по-грузински Время: 1,5 часа Порций:4 Ингредиенты: – 1 головка капусты; – 1 морковь; – специи по вкусу (тмин, кориандр, соль); – 3 столовые ложки лимонного сока. Приготовление: Капусту нарежьте тонкими соломинками, морковь натрите на терке. Добавьте специи и соль, перемешайте. Залейте лимонным соком и перемешайте снова. Храните в банках в холодном месте. Маринованная капуста Время: 1 час Порций: 4 Ингредиенты: – 1 головка капусты; – 1 литр воды; – 1 стакан уксуса; – 1 стакан сахара; – 2 столовые ложки соли; – 2 столовые ложки соли; – 5 гвоздик; – 10 – 15 горошин черного перца; – 3 лавровых листа. Приготовление: Капусту нарежьте, мелко нашинкуйте. Заварите ее кипятком (горячей водой) на 5-10 минут. В большом горшке смешайте воду, уксус, сахар, соль и специи. Доведите до кипения. Добавьте капусту к кипящему раствору и готовьте 3 – 5 минут. Разложите готовую капусту в банки, добавьте лавровый лист и гвоздику. Залейте горячим раствором и закройте банки. Сохраняйте эти консервы в прохладном и темном месте. Поделитесь с друзьями