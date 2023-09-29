Не только квашеная: что сделать из капусты на зиму

Со сменой сезонов приходит время готовиться к зиме. Одной из самых популярных и полезных практик есть консервация овощей для обеспечения себя свежими и вкусными блюдами в течение холодных месяцев.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Капуста – один из самых распространенных овощей. Это популярный ингредиент, важно сохранить на зиму. Существует множество способов, позволяющих наслаждаться этим продуктом на протяжении всего года.

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Капуста по-корейски

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 1 морковь;

– 1 лук;

– 3 зубчика чеснока;

– острый перец по вкусу;

– соль по вкусу;

– 1 столовая ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 2 столовые ложки уксуса;

– 2 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

Капусту нашинкуйте соломкой или на тонкие соломинки.

Морковь измельчите на стружку или отрежьте тонкие соломинки.

Лук, чеснок и острый перец порежьте мелко.

Залейте капусту крутым кипятком (горячей водой) на 5 – 10 минут.

Смешайте все ингредиенты вместе, добавьте соль, сахар, уксус и растительное масло.

Оставьте на 2 – 3 часа.

Храните в банках в холодильнике.

Капуста по-грузински

Время: 1,5 часа

Порций:4

Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 1 морковь;

– специи по вкусу (тмин, кориандр, соль);

– 3 столовые ложки лимонного сока.

Приготовление:

Капусту нарежьте тонкими соломинками, морковь натрите на терке.

Добавьте специи и соль, перемешайте.

Залейте лимонным соком и перемешайте снова.

Храните в банках в холодном месте.

Маринованная капуста

Время: 1 час

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 головка капусты;

– 1 литр воды;

– 1 стакан уксуса;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки соли;

– 5 гвоздик;

– 10 – 15 горошин черного перца;

– 3 лавровых листа.

Приготовление: