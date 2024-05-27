Описание приготовления:

Это полноценное второе горячее, к которому больше ничего не нужно. Если картофель мелкий молодой, его не обязательно чистить и резать, можно отварить круглым, затем обжарить. Гребешки лучше всего купить подготовленные к приготовлению, если не умеете их обрабатывать.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Картофель 300 Грамм

Чеснок 1 Зубчик

Гребешки 200 Грамм

Грибы 150 Грамм

Мука 1 Чайная ложка

Масло сливочное 1 Ст. ложка

Сливки 200 Миллилитров (10-12% жирности)

Петрушка По вкусу

Соль По вкусу

Масло растительное 5-6 Ст. ложек (для жарки)

Перец черный По вкусу

Сок лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 2

Калорийность

182 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Морской гребешок с картошкой и грибами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морских гребешков с картошкой и грибами. Гребешки обработайте, сполосните и обсушите бумажным полотенцем.

Картофель почистите, сполосните и порежьте на дольки. Отварите картофель в соленой воде до готовности, слейте полностью воду.

В сковороду налейте половину растительного масла и разогрейте. Выложите отварной картофель и обжарьте, снимите с огня и накройте крышкой.

В другой сковороде разогрейте одну столовую ложку растительного масла без запаха и вкуса. Добавьте очищенный и раздавленный чеснок. Обжарьте его в течение 30 секунд и удалите.

В сковороду выложите подготовленные гребешки и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки, снимите с огня.

В чистую сковороду налейте оставшееся масло и разогрейте. Выложите в сковороду нарезанные грибы и обжарьте их до готовности.

Добавьте к грибам муку, посолите, поперчите и перемешайте. Обжаривайте все еще 5 минут, влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.

Переложите к грибам в соусе обжаренные гребешки, перемешайте и готовьте на медленном огне еще 1-2 минуты. На тарелки переложите обжаренный картофель, добавьте морские гребешки с грибами, соусом и сразу подавайте к столу, посыпав рубленой петрушкой.

Приятного аппетита!