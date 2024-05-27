Описание приготовления:
Это полноценное второе горячее, к которому больше ничего не нужно. Если картофель мелкий молодой, его не обязательно чистить и резать, можно отварить круглым, затем обжарить. Гребешки лучше всего купить подготовленные к приготовлению, если не умеете их обрабатывать.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Мидии и гребешки Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 300 Грамм
- Чеснок 1 Зубчик
- Гребешки 200 Грамм
- Грибы 150 Грамм
- Мука 1 Чайная ложка
- Масло сливочное 1 Ст. ложка
- Сливки 200 Миллилитров (10-12% жирности)
- Петрушка По вкусу
- Соль По вкусу
- Масло растительное 5-6 Ст. ложек (для жарки)
- Перец черный По вкусу
- Сок лимона 1 Ст. ложка
Количество порций 2
Калорийность
182 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Морской гребешок с картошкой и грибами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления морских гребешков с картошкой и грибами. Гребешки обработайте, сполосните и обсушите бумажным полотенцем.
Картофель почистите, сполосните и порежьте на дольки. Отварите картофель в соленой воде до готовности, слейте полностью воду.
В сковороду налейте половину растительного масла и разогрейте. Выложите отварной картофель и обжарьте, снимите с огня и накройте крышкой.
В другой сковороде разогрейте одну столовую ложку растительного масла без запаха и вкуса. Добавьте очищенный и раздавленный чеснок. Обжарьте его в течение 30 секунд и удалите.
В сковороду выложите подготовленные гребешки и обжарьте на сильном огне с двух сторон до румяной корочки, снимите с огня.
В чистую сковороду налейте оставшееся масло и разогрейте. Выложите в сковороду нарезанные грибы и обжарьте их до готовности.
Добавьте к грибам муку, посолите, поперчите и перемешайте. Обжаривайте все еще 5 минут, влейте сливки, перемешайте и доведите до кипения.
Переложите к грибам в соусе обжаренные гребешки, перемешайте и готовьте на медленном огне еще 1-2 минуты. На тарелки переложите обжаренный картофель, добавьте морские гребешки с грибами, соусом и сразу подавайте к столу, посыпав рубленой петрушкой.
Приятного аппетита!