Свекольный салат на каждый день. Просто объедение: простой и вкусный рецепт

Свекольные яства всегда вызывали много разных эмоций у людей. Дело в том, что свекла не настолько однозначный овощ, как может показаться на первый взгляд. Раньше свеклу почитали во многих странах, ибо она лечила от большого количества заболеваний.

Однако, в Месопотамии один из популярных публичных домов сделал свеклу своим фирменным овощем. На табличке заведения красовалась свекла. поэтому светские дамы старались не употреблять этот овощ.

В XVIII веке нашей эры свеклой красили губы и щеки. Овощ стал косметическим средством.

Сейчас свекла — полезный овощ для приготовления салатов.

Ингредиенты для свекольного салата:

Отварная свекла — 350 г;

Вареные яйца — 4 шт.;

Сыр — 100 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Соль — ½ ч.л.;

Майонез — 3 ст.л.

Приготовление свекольного салата:

Натираем на крупной терке очищенную вареную свеклу, а также вареные яйца и сыр. Пропускаем через пресс зубчик чеснока в салат, солим его и тщательно перемешиваем.

Заправляем салат майонезом и снова тщательно перемешиваем.

Желательно использовать для блюда домашний майонез.

Также можно заменить майонез на сметану, добавить красный лук.

Сервировать салат можно в маленьком кулинарном кольце. Подавать рекомендуется с зеленью.