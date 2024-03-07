Свекольный салат на каждый день. Просто объедение: простой и вкусный рецепт

Свекольные яства всегда вызывали много разных эмоций у людей. Дело в том, что свекла не настолько однозначный овощ, как может показаться на первый взгляд. Раньше свеклу почитали во многих странах, ибо она лечила от большого количества заболеваний.
Однако, в Месопотамии один из популярных публичных домов сделал свеклу своим фирменным овощем. На табличке заведения красовалась свекла. поэтому светские дамы старались не употреблять этот овощ.
В XVIII веке нашей эры свеклой красили губы и щеки. Овощ стал косметическим средством.
Сейчас свекла — полезный овощ для приготовления салатов.
Ингредиенты для свекольного салата:
- Отварная свекла — 350 г;
- Вареные яйца — 4 шт.;
- Сыр — 100 г;
- Чеснок — 1 зубчик;
- Соль — ½ ч.л.;
- Майонез — 3 ст.л.
Приготовление свекольного салата:
Натираем на крупной терке очищенную вареную свеклу, а также вареные яйца и сыр. Пропускаем через пресс зубчик чеснока в салат, солим его и тщательно перемешиваем.
Заправляем салат майонезом и снова тщательно перемешиваем.
Желательно использовать для блюда домашний майонез.
Также можно заменить майонез на сметану, добавить красный лук.
Сервировать салат можно в маленьком кулинарном кольце. Подавать рекомендуется с зеленью.