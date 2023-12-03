Свекольный салат всего из 3-х ингредиентов. Простой, вкусный и полезный рецепт на каждый день

Пора перестать относиться к свекле с тревожным скепсисом. Сегодня она все чаще выступает трендом в мире гастрономии.

Например, во французской кухне Пьер Ганьер угощает гостей чипсами из свеклы, а Алан Пассар, выдающийся повар нашего времени, – свекольным мармеладом! Чего только стоит ванильное мороженное со свекольной соломкой Марка Бертийо.

Если и называть какой-то овощ недооценённым в нашей кухне, то точно свеклу. Этот ингредиент мы используем только для борща, свекольника, винегрета, да селедки под шубой. Что ж, обратите внимание на рецепт нашего салата со свеклой, он позволит расширить вкусовое восприятие продукта.

Ингредиенты для салата:

свекла — шт.;

красная луковица – шт.;

укроп – 2 веточки.

Ингредиенты для заправки:

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — зубчик;

лимонный сок — 1,5 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

сухой тимьян — ч. л.;

соль — ⅓ ч. л.

Приготовление салата:

Отварную свеклу натираем на корейской терке, если такой нет, то используем крупную терку. Перекладываем в салатницу. Красный лук нарезаем максимально мелко. Отправляем к свекле. Далее зелень стоит измельчить с помощью ножа. Перемещаем ингредиент в салатницу.

Теперь приступаем к приготовлению заправки. Она позволит свекле заиграть новыми вкусами. Смешиваем в глубокой емкости сметану и нерафинированное растительное масло. В нашем случае – оливковое. Далее из лимона выдавливаем полторы столовые ложки сока. Отправляем в емкость. Сюда же пропущенный через пресс зубчик чеснока, соль, сухой майоран или тимьян.

Хорошо перемешиваем и заправляем салат.

Блюдо готово! Если тоже хотите его попробовать, приготовьте его за 10 минут на своей кухне.