Праздничная закуска с сельдью: легкий и быстрый рецепт

такая закуска не задержится на столе.

Вкусные и красивые закуски украсят любой стол. Они съедаются первыми, поэтому лучше готовить их побольше. Своим проверенным рецептом праздничной закуски делится известный кулинарный блогер Кристина Азизян. Сочетание свеклы и сельди напоминают вкус знаменитого салата, а зелень придает ей интересный и пикантный привкус.

Быстрая закуска со свеклой и сельдью

Ингредиенты:

тарталетки – 6-8 шт;

листовой салат;

свекла крупная отварная или запеченная – 2 шт;

чеснок – 1-2 зубчика;

соль, черный перец – по вкусу;

майонез (или сметана) – 1 ст. л;

филе сельди – 200-250 гр;

красный лук – 1 шт;

укроп.

Способ приготовления:

Свеклу натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, соль, перец.

В каждую тарталетку выложить листики салата. На салатные листья распределить ложку свеклы со специями. Сверху выложить два кусочка филе сельди, по бокам – полукольца лука, по центру – укроп.

Если вы планируете приготовить больше закуски, то количество продуктов увеличивайте соответственно. Для такой закуски лучше купить уже готовое филе сельди кусочками.

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