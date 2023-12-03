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Праздничная закуска с сельдью: легкий и быстрый рецепт

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Праздничная закуска с сельдью: легкий и быстрый рецепт

такая закуска не задержится на столе.

Вкусные и красивые закуски украсят любой стол. Они съедаются первыми, поэтому лучше готовить их побольше. Своим проверенным рецептом праздничной закуски делится известный кулинарный блогер Кристина Азизян. Сочетание свеклы и сельди напоминают вкус знаменитого салата, а зелень придает ей интересный и пикантный привкус.

Быстрая закуска со свеклой и сельдью

Ингредиенты:

  • тарталетки – 6-8 шт;
  • листовой салат;
  • свекла крупная отварная или запеченная – 2 шт;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • соль, черный перец – по вкусу;
  • майонез (или сметана) – 1 ст. л;
  • филе сельди – 200-250 гр;
  • красный лук – 1 шт;
  • укроп.

Способ приготовления:

Свеклу натереть на мелкой терке. Добавить чеснок, соль, перец.

В каждую тарталетку выложить листики салата. На салатные листья распределить ложку свеклы со специями. Сверху выложить два кусочка филе сельди, по бокам – полукольца лука, по центру – укроп.

Если вы планируете приготовить больше закуски, то количество продуктов увеличивайте соответственно. Для такой закуски лучше купить уже готовое филе сельди кусочками.

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