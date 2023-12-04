Вареная или сырая: какую свеклу добавить в борщ, чтобы она получилась насыщенной

Борщ – это не только блюдо, но доля семейных традиций и культурный символ. Существует более семи десятков составленных и описанных рецептов красного борща. Некоторые советуют свеклу варить, другие же утверждают, что это испортит блюдо.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Добавление свеклы в борщ – это не только вопрос вкуса, но и текстуры и цвета. Добавление сырой или вареной свеклы всегда было предметом споров. 24 Канал разобрал советы относительно того, какую свеклу лучше всего добавлять в борщ.

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Вареная свекла

Вареная свекла придает борщу более глубокий красный цвет и насыщенность. Он имеет более нежную и мягкую текстуру, придающую многообразие структуре борща. Однако имеет менее выраженный вкус по сравнению с сырым, но одновременно добавляет сладость и нежность к блюду. Кулинары рекомендуют варить свеклу для борща не больше 10 – 15 минут.

Сырая свекла

Такой обладает более ярким и выраженным вкусом, который придает борщу свежести. Если вы чтите хрустящую текстуру, то сырая свекла станет также отличным выбором.

Еще один вариант

Для тех, кто не хочет добавлять в борщ вареную или сырую свеклу, существует третий вариант – запечь ее в духовке. Для этого следует свеклу тщательно вымыть и запечь до готовности в духовке при температуре 180°С, охладить, почистить и нашинковать тонкой соломкой.

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