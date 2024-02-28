Свиной стейк с чесноком

Маринование — очень важный этап в приготовлении стейка из свинины. В отличие от говяжьего мяса это раскрывает свой вкус намного медленнее и получается более жестким. Именно потому повара прибегают к использованию дополнительных продуктов, чтобы сделать свинину нежнее. Чаще всего ее готовят по классике: натирают солью, перцем и маслом, а затем оставляют мариноваться. Мы же предлагаем приготовить свиной стейк более оригинальным способом.

Чтобы замариновать мясо, вас понадобится чеснок, оливковое масло, петрушка и ром. Конечно же, соль и черный перец также обязательны. Замаринованную свинину нужно накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник хотя бы на полчаса (а лучше оставить ее там на целую ночь).

Как правильно приготовить вкусный свиной стейк

Выбор мяса. Для приготовления стейка вы можете использовать лопатку или ошеек. Эти части идеально подходят для такого блюда, ведь имеют жировые прослойки. Они во время термообработки растворятся, благодаря чему мясо насытиться соком. Нарезать свинину рекомендуем на кусочки толщиной не больше 5 см. Тогда она довольно быстро прожарится, не потеряв при этом свою сочность.

Ингредиенты

Свиной ошеек1,2 кг Чеснок4 зуб. Петрушка0,25 пуч. Ром40 мл Оливковое масло30 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очищаем чеснок. Раздавливаем его, прижимая к разделочной доске тупой стороной ножа. Промываем петрушку под проточной водой. Измельчаем ее. Хорошенько промываем свинину. Обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Нарезаем мясо на стейки одинакового размера. Делаем в них проколы с помощью специального девайса. В небольшой емкости соединяем мелко нарезанную зелень, ром и оливковое масло. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной смеси.Солим и перчим мясо с двух сторон. Затем смазываем его пряной чесночной смесью, равномерно распределяя ее по всем стейкам. Помещаем их в глубокую емкость и накрываем пленкой. Убираем в холодильник на 5–6 часов.Сливаем маринад. Затем обжариваем стейки или на гриле, или на разогретой сковороде с двух сторон до готовности.

Если вы готовите свинину на сковороде, советуем использовать сливочное масло. Обжаривайте на нём стейки, периодически поливая им мясо. В результате свинина получится очень аппетитной на вид. К слову, веточка розмарина также не повредит. Поместите ее на сковороду во время обжаривания стейков, чтобы придать им изумительный аромат.