Масло от пресервов не выливаю, а использую для приготовления салатов. Все соседи стали повторять за мной

Издавна традиционным пролетарским угощением можно было назвать селёдку с картошкой и свеклой. Далее блюдо дополнили и оформили, как слоеный салат. Получилась знакомая нам новогодними застольями селедка под шубой.
Для блюда используются сытные продукты: яйца, майонез, рыба. Заменив селёдку на морскую капусту, а куриные яйца – на авокадо, можно получить вегетарианский салат «Море под шубой».
Сегодня мы решили рассказать вам о приготовлении «Сельди под шубой» с домашним майонезом. Благодаря этому рецепту вы перестанете выбрасывать жидкость из пресервы.
Ингредиенты для селедки под шубой:
- пресервы — банка;
- картофель — 650 г;
- морковь — 230 г;
- свекла — 230 г;
- лук — шт.;
- яйца — 5 шт.;
- горчица — чайная л.;
- сахар — чайная л.;
- соль — 1/3 ч. л.
Приготовление селедки под шубой:
Начнем приготовление с домашнего майонеза. Открываем пресервы с сельдью и сливаем масло в миску.
В отдельную емкость разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль, сахар и добавляем горчицу. Взбиваем компоненты блендером.
Не останавливая устройство, вливаем масло из пресервы. Когда масса побелеет, получится домашний майонез.
Сельдь нарезаем кубиком. Отвариваем 3 куриных яйца и тоже нарезаем. Лук мелко шинкуем. Натираем на крупной терке вареный картофель, морковь и свеклу.
Доводить до готовности не обязательно, картофелю достаточно 15 минут, а свекле – 40 минут.
На дно формы выкладываем картофель, равномерно распределяем по всей поверхности. Смазываем домашним майонезом. Следующим слоем кладем сельдь с луком. Снова используем майонез.
Далее морковь, яйца, майонез, картофель и свекла.
Покрываем салат майонезом.
Отправляем в холодильник на ночь, чтобы салат пропитался.
Готово, можно подавать к столу.