Масло от пресервов не выливаю, а использую для приготовления салатов. Все соседи стали повторять за мной

Издавна традиционным пролетарским угощением можно было назвать селёдку с картошкой и свеклой. Далее блюдо дополнили и оформили, как слоеный салат. Получилась знакомая нам новогодними застольями селедка под шубой.

Для блюда используются сытные продукты: яйца, майонез, рыба. Заменив селёдку на морскую капусту, а куриные яйца – на авокадо, можно получить вегетарианский салат «Море под шубой».

Сегодня мы решили рассказать вам о приготовлении «Сельди под шубой» с домашним майонезом. Благодаря этому рецепту вы перестанете выбрасывать жидкость из пресервы.

Ингредиенты для селедки под шубой:

пресервы — банка;

картофель — 650 г;

морковь — 230 г;

свекла — 230 г;

лук — шт.;

яйца — 5 шт.;

горчица — чайная л.;

сахар — чайная л.;

соль — 1/3 ч. л.

Приготовление селедки под шубой:

Начнем приготовление с домашнего майонеза. Открываем пресервы с сельдью и сливаем масло в миску.

В отдельную емкость разбиваем куриное яйцо, всыпаем соль, сахар и добавляем горчицу. Взбиваем компоненты блендером.

Не останавливая устройство, вливаем масло из пресервы. Когда масса побелеет, получится домашний майонез.

Сельдь нарезаем кубиком. Отвариваем 3 куриных яйца и тоже нарезаем. Лук мелко шинкуем. Натираем на крупной терке вареный картофель, морковь и свеклу.

Доводить до готовности не обязательно, картофелю достаточно 15 минут, а свекле – 40 минут.

На дно формы выкладываем картофель, равномерно распределяем по всей поверхности. Смазываем домашним майонезом. Следующим слоем кладем сельдь с луком. Снова используем майонез.

Далее морковь, яйца, майонез, картофель и свекла.

Покрываем салат майонезом.

Отправляем в холодильник на ночь, чтобы салат пропитался.

Готово, можно подавать к столу.