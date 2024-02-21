ГлавнаяРецептыТак вы еще не пробовали: готовим украинскую лазанью – ленивые голубцы, запеченные в духовке Так вы еще не пробовали: готовим украинскую лазанью – ленивые голубцы, запеченные в духовке На чтение: 2 минуты Голубцы не обязательно крутить. Ведь все нужные ингредиенты можно просто запечь в духовке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Тогда вы получите украинскую лазанью – слои капусты, переложенные начинкой из сочного фарша. Перед таким блюдом никто не устоит. Будет вкусно Самый удачный пирог из лаваша: рецепт вкусного и быстрого ужина Ленивые голубцы в духовке Время: 2 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 1,2 килограмма капусты; – 220 граммов риса; – 1 морковка; – 2 луковицы; – 3 столовые ложки растительного масла; – 200 граммов томатов; – 800 граммов фарша; – 2 чайные ложки сушеного чеснока; – 0,5 чайной ложки молотого кориандра; – 2 чайные ложки соли; – 0,5 чайной ложки черного молотого перца; – 3 веточки петрушки; – 1 столовая ложка томатной пасты; – 0,5 чайной ложки сахара; – 5 стаканов воды. Приготовление: Пропарьте капусту, чтобы листья были мягкими. Для этого вскипятите кастрюлю воды, положите туда капусту и оставьте на 10 минут. Отварите рис в литре воды в течение 5 минут при слабом кипении, затем промойте холодной водой и оставьте в дуршлаге, чтобы стекла вода. Пожарьте мелко нарезанный лук в 2 столовых ложках масла на среднем огне. Добавьте натертую морковь. Готовьте, помешивая, 3 минуты. Добавьте томатное пюре или готовый томатный соус. Готовьте еще минуту. Фарш приправьте чайной ложкой соли и специями, перемешайте. Добавьте зажарку и рис, снова тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите слой капустных листьев, на него распределите равномерно начинку и нарезанную петрушку. Выкладывайте слои до верха, последней должна быть капуста. Разрежьте все на порционные куски. Смешайте томатную пасту, пол чайной ложки соли, сахар, добавьте стакан воды. Полейте соусом капусту с фаршем. Накройте крышкой или фольгой и запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Еще 90 минут готовьте при температуре 160 градусов. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить вкуснейший пирог с курицей, но не с тестом, а с рисом. Поделитесь с друзьями