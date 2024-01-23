Жульен с курицей и грибами в духовке – это знаменитое французское блюдо. Традиционно курицу и грибы нарезают соломкой и запекают в густом сливочном соусе, а благодаря сыру, на поверхности жульена образуется аппетитная румяная корочка. Если вы хотите еще и подачу блюда организовать по классике, то вам необходимо запастись кокотницами или подобными небольшими жаропрочными емкостями.

Классический жульен с курицей и грибами в духовке

Классический жульен с курицей и грибами в духовке готовится в небольших емкостях – кокотницах. Это такие круглые емкости с длинной ручкой, но также подойдут подобные керамические маленькие формочки. Такое оригинальное блюдо, конечно, можно подать на праздник.

Ингредиенты –+4 порц.

Шампиньоны свежие 80 гр.

Лук репчатый 50 гр.

Куриное филе 200 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Масло сливочное 20 гр.

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Сметана 35 гр.

Соль по вкусу

Шаги 20 мин.

Классический жульен с курицей и грибами в духовке готовится очень просто. Помойте шампиньоны, ополосните куриное филе и промокните его бумажными полотенцами. Подготовьте также другие продукты по списку. Куриное филе положите в кастрюлю, залейте водой и варите 20-25 минут от момента закипания. Остудите мясо в бульоне. Очистите репчатый лук от шелухи и мелко нарежьте. Шампиньоны нарежьте кубиками. В разогретую сковороду влейте растительное масло и жарьте на нем лук в течение 5 минут, помешивая. После этого к жареному луку добавьте шампиньоны. Продолжайте готовить еще 5 минут. Зажарку из лука и грибов выложите в миску, добавьте сметану, молотый перец, соль и перемешайте. Вареное куриное филе нарежьте кубиками. Заранее прогрейте духовку до 190 градусов. Кокотницы смажьте сливочным маслом, разложите куриное филе. На куриный слой положите луково-грибную зажарку. Оставшееся сливочное масло нарежьте кусочки по числу кокотниц и положите поверх жульена. Твердый сыр натрите на крупной терке. Посыпьте заготовки тертым сыром. Жульен с курицей и грибами запекайте в духовке в течение 10 минут. Жульен с курицей и грибами в духовке готов! Подавайте блюдо в горячем виде прямо в кокотницах. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами, сыром и сливками в духовке

Жульен с курицей, грибами, сыром и сливками в духовке – это популярное повсеместно блюдо, которое готовят специально для банкетов и не только. Выглядит жульен очень интересно и аппетитно, а благодаря классическому сочетанию продуктов, нравится практически всем.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лук репчатый – 2 шт.

Филе куриное – 200 гр.

Масло сливочное – 30 гр.

Сливки – 200 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец черный горошком – 6 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Сыр твердый – 100 гр.

Мука – 1 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Шампиньоны – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте в необходимом количестве все ингредиенты для жульена. Обмойте куриное филе и выложите его в кастрюлю, по желанию добавьте перец горошком, лавровый лист и луковицу. Варите до готовности полчаса, затем дайте остыть в бульоне.

Шаг 2. Нарежьте очищенную луковицу мелкими кубиками, а шампиньоны – соломкой.

Шаг 3. Извлеките куриное филе из бульона и нарежьте его небольшими кубиками.

Шаг 4. Поставьте сковороду на сильный огонь, прогрейте ее и влейте растительное масло. Сначала в течение 5 минут жарьте репчатый лук.

Шаг 5. Затем добавьте к луку шампиньоны, продолжайте жарить до румяной корочки, периодически помешивая.

Шаг 6. Выложите на сковороду куриное филе, перемешайте и жарьте еще пару минут. Посолите и поперчите в конце приготовления и начинка для жульена готова.

Шаг 7. Приготовьте соус. В кастрюле растопите сливочное масло, затем всыпьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета.

Шаг 8. После этого тонкой струйкой введите сливки, помешивая венчиком. На небольшом огне доведите соус до густой однородной консистенции.

Шаг 9. Влейте соус на сковороду к луку, грибам и курице, перемешайте.

Шаг 10. Разложите жульен по кокотницам и посыпьте тертым сыром. Распределите заготовки по противню, духовку разогрейте до 180 градусов.

Шаг 11. Запекайте жульен в течение 20-25 минут до образования румяной сырной корочки.

Шаг 12. Жульен выглядит очень аппетитно и красиво, подавайте его в горячем виде сразу из духовки. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке

Жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке – это такой вариант блюда, можно сказать, адаптированный под домашнюю кухню. Однако, запекается жульен также в отдельных небольших емкостях и подается порционно. А вместо традиционных сливок, будем использовать сметану.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 40-50 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 гр.

Масло сливочное – 80 гр.

Соль – по вкусу.

Окорочок куриный – 400 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Сметана – 200 гр.

Мука – 1 ст.л.

Сыр твердый – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Лук репчатый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для приготовления жульена.

Шаг 2. Окорочок сварите заранее и дайте мясу остыть.

Шаг 3. Отделите мясо от костей и кожи и нарежьте его кубиками.

Шаг 4. Помойте шампиньоны и нарежьте их кубиками. Затем обжарьте их на растительном масле до выпаривания жидкости в течение 5-7 минут.

Шаг 5. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. Обжарьте его на смеси сливочного и растительного масел до полупрозрачности.

Шаг 6. На сковороду к луку выложите грибы и куриное мясо, перемешайте.

Шаг 7. Добавьте также на сковороду муку, посолите и поперчите.

Шаг 8. Добавьте к луку, грибам и курице сметану, перемешайте и протушите все вместе в течение нескольких минут.

Шаг 9. В каждую кокотницу положите по паре столовых ложек жульена. Можно использовать традиционные металлические или небольшие керамические формы.

Шаг 10. Посыпьте заготовки тертым сыром.

Шаг 11. Кокотницы с жульеном распределите на противне и поместите в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы сыр полностью расплавился.

Шаг 12. Подавайте жульен с курицей, грибами и сметаной прямо в кокотницах сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в тарталетках

Жульен с курицей и грибами в тарталетках выглядит красиво и получается очень вкусным. Особенностью этого рецепта являет то, что жульен получается полностью съедобным, даже формочки, в которых он запекался. К тому же жульен, приготовленный таким способом, можно подавать как холодную закуску.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

Тимьян – 3 ветки.

Сливки жирные – 200 мл.

Специи для курицы – 1 ч.л.

Пармезан – 50 гр.

Шампиньоны – 180 гр.

Бедро куриное – 250 гр.

Тарталетки – 8 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Рукола – по желанию.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тарталетки можно взять любые, они продаются во всех продуктовых магазинах. Но мы советуем брать песочные. Также можно испечь их самостоятельно.

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите и мелко нарежьте.

Шаг 3. Шампиньоны обмойте проточной водой и нарежьте кубиками.

Шаг 4. Мякоть бедра отделите от кости и нарежьте его небольшими кубиками.

Шаг 5. Луковую нарезку обжарьте до полупрозрачности на растительном масле.

Шаг 6. Затем добавьте к луку куриное мясо и продолжайте жарить все вместе еще три минуты. Мясо должно побелеть.

Шаг 7. После этого выложите грибы, добавьте соль и специи. Жарьте начинку для жульена в течение 3-4 минут.

Шаг 8. Далее влейте сливки и добавьте несколько веточек тимьяна. Тушите начинку для жульена, периодически помешивая, в течение 10 минут. За это время сливки значительно загустеют.

Шаг 9. Пармезан натрите на мелкой терке.

Шаг 10. Начинку для жульена разложите по тарталеткам.

Шаг 11. Посыпьте заготовки тертым пармезаном.

Шаг 12. Разместите тарталетки с начинкой на противне или в другой широкой жаропрочной форме. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут.

Шаг 13. Подавайте жульен в тарталетках в горячем или охлажденном виде, дополнив свежей руколой. Приятного аппетита!

Жульен в горшочках в духовке

Жульен в горшочках в духовке готовится проще простого. К тому же, от такой оригинальной подачи ваши близкие будут в восторге. Основные продукты, которые вам понадобятся, – это куриное филе, репчатый лук, шампиньоны, сметана и твердый сыр.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Лук репчатый крупный – 1 шт.

Сыр – 200 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Филе куриное – 0,5 кг.

Сметана – 350 гр.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Мука – 2 ст.л.

Шампиньоны – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые вам понадобятся для приготовления жульена, выложите на рабочий стол.

Шаг 2. Куриное филе положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Варите мясо до готовности полчаса.

Шаг 3. Очистите репчатый лук и нарежьте его полукольцами. Шампиньоны нарежьте кубиками.

Шаг 4. В сковороде обжарьте на растительном масле лук и грибы в течение 10-15 минут.

Шаг 5. Вареное куриное филе остудите и нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 6. Добавьте мясо на сковороду к зажарке из лука и грибов.

Шаг 7. На отдельной сковороде обжарьте муку до золотистого оттенка.

Шаг 8. К муке добавьте сметану, соль и молотый перец, доведите соус до кипения. Затем выложите его в емкость с луком, грибами и курицей, перемешайте и уберите с огня.

Шаг 9. Разогрейте духовку до 180 градусов. Сыр натрите на крупной терке.

Шаг 10. Разложите жульен по горшочкам и посыпьте его тертым сыром.

Шаг 11. Запекайте жульен в горшочках в течение 25-30 минут до образования румяной сырной корочки. Жульен после приготовления подавайте прямо в горшочках. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в форме для запекания

Жульен с курицей и грибами в форме для запекания – это очень удобный способ приготовления блюда для большой компании. Этот способ менее хлопотный, чем классический в кокотницах. Весь жульен готовится в одной большой форме и представляет собой запеканку.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Сыр Бри – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Бедро куриное – 300 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Сливки 33 % – 100 мл.

Орех мускатный молотый – 1-2 щепотки.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Одну луковицу нарежьте кубиками. Зубчики чеснока также мелко нарежьте.

Шаг 2. Шампиньоны нарежьте тонкими дольками.

Шаг 3. Срежьте мясо с кости и нарежьте его небольшими кусочками.

Шаг 4. На сковороде растопите сливочное масло и влейте немного оливкового, получится еще вкуснее.

Шаг 5. Обжарьте на смеси масел репчатый лук до прозрачности.

Шаг 6. Далее добавьте грибы и продолжайте жарить 3-4 минуты, помешивая лопаткой.

Шаг 7. Выложите к луку и грибам кусочки куриного филе, посолите по вкусу и жарьте 4-5 минут.

Шаг 8. Бри нарежьте небольшими кубиками.

Шаг 9. В зажарку из грибов, лука и куриного мяса добавьте сыр бри, мускатный орех и тушите, пока сыр не расплавится. После этого влейте сливки.

Шаг 10. Выложите жульен в подходящую жаропрочную форму.

Шаг 11. Поперчите жульен по вкусу и посыпьте тертым твердым сыром, запекайте в духовке в течение 15-20 минут.

Шаг 12. Во время запекания жульен покроется румяной сырной корочкой, это выглядит очень аппетитно. Приятного аппетита!

Классический жульен с курицей в кокотницах

Классический жульен с курицей в кокотницах – это то, как обязательно выглядит блюдо в ресторанах. Конечно, кокотницы есть на кухне не у каждой домохозяйки, но мы расскажем, как приготовить жульен именно таким способом. Кокотницы – это обычно металлические или керамические формы небольшого размера с длинной ручкой.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 12.

Ингредиенты:

Сыр твердый – 200 гр.

Грибы – 500 гр.

Лук репчатый – 3-4 шт.

Масло растительное – для жарки.

Смесь для жульена – 1 пакетик.

Филе куриное отварное – 500 гр.

Молоко – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле.

Шаг 2. Грибы можно взять любые, которые только вам доступны, нарежьте их кубиками и добавьте на сковороду к луку. Зажарку посолите и доведите грибы до готовности.

Шаг 3. Куриное филе отварите заранее. Когда оно остынет, нарежьте кубиками и добавьте на сковородку, жарьте 3-5 минут. Затем влейте сливки, перемешайте и тушите 2-3 минуты.

Шаг 4. После этого разложите по кокотницам.

Шаг 5. Посыпьте заготовки тертым сыром. Кокотницы расположите на противне и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов.

Шаг 6. Запекайте жульен в кокотницах в течение 15 минут. Подавайте блюдо сразу после запекания. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и соусом бешамель в духовке

Жульен с курицей, грибами и соусом бешамель в духовке – это нежнейшее горячее блюдо с ароматным соусом. Жульен идеально подходит для праздничного застолья, так как подается как правило порционно, а также его легко можно приготовить на семейный ужин.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

Филе куриное – 100 гр.

Орех мускатный молотый – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Мука пшеничная – 2 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Вешенки – 100 гр.

Молоко – 1 ст.

Шампиньоны – 100 гр.

Лук – 1 шт.

Перец белый молотый – 2 щепотки.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

Шаг 2. Далее обжарьте куриное филе на растительном масле до готовности. В конце обжаривания посолите по вкусу.

Шаг 3. Оба вида грибов нарежьте тонкими дольками. Обжарьте их на растительном масле с белым молотым перцем.

Шаг 4. Жареное куриное филе разложите по формочкам.

Шаг 5. Следующим слоем положите жареные грибочки.

Шаг 6. Теперь необходимо приготовить соус Бешамель. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте на нем муку до золотистого цвета.

Шаг 7. Влейте на сковородку молоко и томите соус до загустения, посолите его и приправьте молотым мускатным орехом.

Шаг 8. Залейте курицу и грибы полученным соусом и отправьте формочки в духовку.

Шаг 9. Запекайте жульен с курицей, грибами и соусом бешамель в течение получаса при 180 градусах. Подавайте блюдо в теплом виде, украсьте его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами и картошкой

Жульен с курицей, грибами и картошкой – это еще одна вкусная интерпретация знаменитого блюда. Ходят слухи, что именно белорусы придумали добавить в жульен картошку. И тем не менее, жульен от этого только выиграл, он стал более питательным и самодостаточным.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

Мука – 1 ст.л.

Картофель – 6 шт.

Сливки 20 % – 200 мл.

Зелень – 3 ветки.

Сыр твердый – 200 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – 4 ст.л.

Филе куриное – 200 гр.

Молоко – 100 мл.

Шампиньоны консервированные – 400 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок сушеный – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите, помойте и нарежьте кубиками картофель. Пожарьте картошку на растительном масле почти до готовности.

Шаг 2. Возьмите любую подходящую по размеру жаропрочную форму. Выложите в емкость жареный картофель, посолите его.

Шаг 3. Нарежьте мелко репчатый лук. Куриное филе нарежьте кубиками. Сначала до полупрозрачности обжарьте репчатый лук. Затем добавьте к нему куриное филе и готовьте 7 минут, помешивая.

Шаг 4. С консервированных шампиньонов слейте жидкость и добавьте их на сковороду к луку и курице. Готовьте, пока не выкипит вся лишняя влага.

Шаг 5. На разогретую сухую сковороду всыпьте муку и жарьте ее до золотистого цвета. Убавьте огонь и влейте молоко и сливки, продолжая помешивать лопаткой. Тушите его примерно 3-4 минуты, пока он не загустеет.

Шаг 6. Переложите соус в сковороду к курице, луку и грибам, перемешайте. Также добавьте рубленую зелень. Посолите и приправьте специями. На самом слабом огне томите жульен в течение 5 минут.

Шаг 7. Переложите жульен в форму с картофелем, распределите его равномерно по всей площади.

Шаг 8. Посыпьте заготовку тертым сыром.

Шаг 9. Запекайте жульен в форме в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. По желанию украсьте блюдо перед подачей свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в булочках в духовке

Жульен с курицей и грибами в булочках в духовке можно отнести к оригинальной несладкой домашней выпечке. Причем, если подойти с максимальной ответственностью к приготовлению жульена, то даже булочки можно испечь самостоятельно.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5-6.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 300 гр.

Сметана – 200 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Булочки – 5-6 шт.

Орех мускатный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Сыр твердый – 100 гр.

Филе куриное – 400 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарежьте куриное филе соломкой и обжарьте его с чесноком на растительном масле до готовности в течение 5-7 минут.

Шаг 2. Грибы нарежьте дольками и жарьте их на растительном масле до полного выпаривания жидкости.

Шаг 3. Натрите сыр на мелкой терке. Часть сырной стружки смешайте со сметаной.

Шаг 4. Смешайте куриное филе, грибы и сырно-сметанный соус, добавьте специи по вкусу.

Шаг 5. С булочек срежьте верхушку и аккуратно удалите из центра мякиш, чтобы формочки продолжали держать форму.

Шаг 6. Наполните формочки из булочек жульеном.

Шаг 7. Заготовки посыпьте оставшимся сыром.

Шаг 8. Накройте булочки срезанными верхушками и распределите их на противне.

Шаг 9. Запекайте жульен в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Несомненно, это будет одно из самых оригинальных блюд на праздничном столе. Приятного аппетита!