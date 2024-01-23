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Жульен с курицей и грибами в духовке классический

На чтение: 13 минут
Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен с курицей и грибами в духовке – это знаменитое французское блюдо. Традиционно курицу и грибы нарезают соломкой и запекают в густом сливочном соусе, а благодаря сыру, на поверхности жульена образуется аппетитная румяная корочка. Если вы хотите еще и подачу блюда организовать по классике, то вам необходимо запастись кокотницами или подобными небольшими жаропрочными емкостями.

Классический жульен с курицей и грибами в духовке

Классический жульен с курицей и грибами в духовке готовится в небольших емкостях – кокотницах. Это такие круглые емкости с длинной ручкой, но также подойдут подобные керамические маленькие формочки. Такое оригинальное блюдо, конечно, можно подать на праздник.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Ингредиенты –+4 порц.

  • Шампиньоны свежие 80 гр.
  • Лук репчатый 50 гр.
  • Куриное филе 200 гр.
  • Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.
  • Масло сливочное 20 гр.
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки
  • Сметана 35 гр.
  • Соль  по вкусу

Шаги 20 мин.

  1. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Классический жульен с курицей и грибами в духовке готовится очень просто. Помойте шампиньоны, ополосните куриное филе и промокните его бумажными полотенцами. Подготовьте также другие продукты по списку.

  2. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Куриное филе положите в кастрюлю, залейте водой и варите 20-25 минут от момента закипания. Остудите мясо в бульоне.

  3. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Очистите репчатый лук от шелухи и мелко нарежьте.

  4. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Шампиньоны нарежьте кубиками.

  5. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    В разогретую сковороду влейте растительное масло и жарьте на нем лук в течение 5 минут, помешивая.

  6. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    После этого к жареному луку добавьте шампиньоны. Продолжайте готовить еще 5 минут.

  7. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Зажарку из лука и грибов выложите в миску, добавьте сметану, молотый перец, соль и перемешайте.

  8. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Вареное куриное филе нарежьте кубиками.

  9. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Заранее прогрейте духовку до 190 градусов. Кокотницы смажьте сливочным маслом, разложите куриное филе.

  10. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    На куриный слой положите луково-грибную зажарку.

  11. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Оставшееся сливочное масло нарежьте кусочки по числу кокотниц и положите поверх жульена.

  12. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Твердый сыр натрите на крупной терке. Посыпьте заготовки тертым сыром.

  13. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Жульен с курицей и грибами запекайте в духовке в течение 10 минут.

  14. Жульен с курицей и грибами в духовке классический

    Жульен с курицей и грибами в духовке готов! Подавайте блюдо в горячем виде прямо в кокотницах. Приятного аппетита!

Жульен с курицей, грибами, сыром и сливками в духовке

Жульен с курицей, грибами, сыром и сливками в духовке – это популярное повсеместно блюдо, которое готовят специально для банкетов и не только. Выглядит жульен очень интересно и аппетитно, а благодаря классическому сочетанию продуктов, нравится практически всем.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 25-30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Филе куриное – 200 гр.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Сливки – 200 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 30 мл.
  • Шампиньоны – 250 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте в необходимом количестве все ингредиенты для жульена. Обмойте куриное филе и выложите его в кастрюлю, по желанию добавьте перец горошком, лавровый лист и луковицу. Варите до готовности полчаса, затем дайте остыть в бульоне.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 2. Нарежьте очищенную луковицу мелкими кубиками, а шампиньоны – соломкой.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Извлеките куриное филе из бульона и нарежьте его небольшими кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. Поставьте сковороду на сильный огонь, прогрейте ее и влейте растительное масло. Сначала в течение 5 минут жарьте репчатый лук.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Затем добавьте к луку шампиньоны, продолжайте жарить до румяной корочки, периодически помешивая.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Выложите на сковороду куриное филе, перемешайте и жарьте еще пару минут. Посолите и поперчите в конце приготовления и начинка для жульена готова.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. Приготовьте соус. В кастрюле растопите сливочное масло, затем всыпьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. После этого тонкой струйкой введите сливки, помешивая венчиком. На небольшом огне доведите соус до густой однородной консистенции.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. Влейте соус на сковороду к луку, грибам и курице, перемешайте.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 10. Разложите жульен по кокотницам и посыпьте тертым сыром. Распределите заготовки по противню, духовку разогрейте до 180 градусов.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 11. Запекайте жульен в течение 20-25 минут до образования румяной сырной корочки.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 12. Жульен выглядит очень аппетитно и красиво, подавайте его в горячем виде сразу из духовки. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке

Жульен с курицей, грибами и сметаной в духовке – это такой вариант блюда, можно сказать, адаптированный под домашнюю кухню. Однако, запекается жульен также в отдельных небольших емкостях и подается порционно. А вместо традиционных сливок, будем использовать сметану.

Время готовки: 90 мин.

Время приготовления: 40-50 мин.

Порций – 4-6.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Масло сливочное – 80 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Окорочок куриный – 400 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Сметана – 200 гр.
  • Мука – 1 ст.л.
  • Сыр твердый – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лук репчатый – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовьте все необходимые продукты для приготовления жульена.

Шаг 2. Окорочок сварите заранее и дайте мясу остыть.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Отделите мясо от костей и кожи и нарежьте его кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. Помойте шампиньоны и нарежьте их кубиками. Затем обжарьте их на растительном масле до выпаривания жидкости в течение 5-7 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Репчатый лук очистите от шелухи и мелко нарежьте. Обжарьте его на смеси сливочного и растительного масел до полупрозрачности.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. На сковороду к луку выложите грибы и куриное мясо, перемешайте.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. Добавьте также на сковороду муку, посолите и поперчите.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. Добавьте к луку, грибам и курице сметану, перемешайте и протушите все вместе в течение нескольких минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. В каждую кокотницу положите по паре столовых ложек жульена. Можно использовать традиционные металлические или небольшие керамические формы.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 10. Посыпьте заготовки тертым сыром.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 11. Кокотницы с жульеном распределите на противне и поместите в разогретую духовку на 7-10 минут, чтобы сыр полностью расплавился.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 12. Подавайте жульен с курицей, грибами и сметаной прямо в кокотницах сразу после приготовления. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в тарталетках

Жульен с курицей и грибами в тарталетках выглядит красиво и получается очень вкусным. Особенностью этого рецепта являет то, что жульен получается полностью съедобным, даже формочки, в которых он запекался. К тому же жульен, приготовленный таким способом, можно подавать как холодную закуску.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 8.

Ингредиенты:

  • Тимьян – 3 ветки.
  • Сливки жирные – 200 мл.
  • Специи для курицы – 1 ч.л.
  • Пармезан – 50 гр.
  • Шампиньоны – 180 гр.
  • Бедро куриное – 250 гр.
  • Тарталетки – 8 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Рукола – по желанию.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Тарталетки можно взять любые, они продаются во всех продуктовых магазинах. Но мы советуем брать песочные. Также можно испечь их самостоятельно.

Шаг 2. Головку репчатого лука очистите и мелко нарежьте.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Шампиньоны обмойте проточной водой и нарежьте кубиками.

Шаг 4. Мякоть бедра отделите от кости и нарежьте его небольшими кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Луковую нарезку обжарьте до полупрозрачности на растительном масле.

Шаг 6. Затем добавьте к луку куриное мясо и продолжайте жарить все вместе еще три минуты. Мясо должно побелеть.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. После этого выложите грибы, добавьте соль и специи. Жарьте начинку для жульена в течение 3-4 минут.

Шаг 8. Далее влейте сливки и добавьте несколько веточек тимьяна. Тушите начинку для жульена, периодически помешивая, в течение 10 минут. За это время сливки значительно загустеют.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. Пармезан натрите на мелкой терке.

Шаг 10. Начинку для жульена разложите по тарталеткам.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 11. Посыпьте заготовки тертым пармезаном.

Шаг 12. Разместите тарталетки с начинкой на противне или в другой широкой жаропрочной форме. Запекайте блюдо в духовке при 180 градусах в течение 10-15 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 13. Подавайте жульен в тарталетках в горячем или охлажденном виде, дополнив свежей руколой. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен в горшочках в духовке

Жульен в горшочках в духовке готовится проще простого. К тому же, от такой оригинальной подачи ваши близкие будут в восторге. Основные продукты, которые вам понадобятся, – это куриное филе, репчатый лук, шампиньоны, сметана и твердый сыр.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Лук репчатый крупный – 1 шт.
  • Сыр – 200 гр.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Филе куриное – 0,5 кг.
  • Сметана – 350 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Мука – 2 ст.л.
  • Шампиньоны – 300 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все продукты, которые вам понадобятся для приготовления жульена, выложите на рабочий стол.

Шаг 2. Куриное филе положите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Варите мясо до готовности полчаса.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Очистите репчатый лук и нарежьте его полукольцами. Шампиньоны нарежьте кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. В сковороде обжарьте на растительном масле лук и грибы в течение 10-15 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Вареное куриное филе остудите и нарежьте небольшими кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Добавьте мясо на сковороду к зажарке из лука и грибов.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. На отдельной сковороде обжарьте муку до золотистого оттенка.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. К муке добавьте сметану, соль и молотый перец, доведите соус до кипения. Затем выложите его в емкость с луком, грибами и курицей, перемешайте и уберите с огня.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. Разогрейте духовку до 180 градусов. Сыр натрите на крупной терке.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 10. Разложите жульен по горшочкам и посыпьте его тертым сыром.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 11. Запекайте жульен в горшочках в течение 25-30 минут до образования румяной сырной корочки. Жульен после приготовления подавайте прямо в горшочках. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен с курицей и грибами в форме для запекания

Жульен с курицей и грибами в форме для запекания – это очень удобный способ приготовления блюда для большой компании. Этот способ менее хлопотный, чем классический в кокотницах. Весь жульен готовится в одной большой форме и представляет собой запеканку.

Время готовки: 50 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 4.

Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Сыр Бри – 100 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Шампиньоны – 400 гр.
  • Бедро куриное – 300 гр.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Сливки 33 % – 100 мл.
  • Орех мускатный молотый – 1-2 щепотки.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло сливочное – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов. Одну луковицу нарежьте кубиками. Зубчики чеснока также мелко нарежьте.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 2. Шампиньоны нарежьте тонкими дольками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Срежьте мясо с кости и нарежьте его небольшими кусочками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. На сковороде растопите сливочное масло и влейте немного оливкового, получится еще вкуснее.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Обжарьте на смеси масел репчатый лук до прозрачности.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Далее добавьте грибы и продолжайте жарить 3-4 минуты, помешивая лопаткой.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. Выложите к луку и грибам кусочки куриного филе, посолите по вкусу и жарьте 4-5 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. Бри нарежьте небольшими кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. В зажарку из грибов, лука и куриного мяса добавьте сыр бри, мускатный орех и тушите, пока сыр не расплавится. После этого влейте сливки.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 10. Выложите жульен в подходящую жаропрочную форму.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 11. Поперчите жульен по вкусу и посыпьте тертым твердым сыром, запекайте в духовке в течение 15-20 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 12. Во время запекания жульен покроется румяной сырной корочкой, это выглядит очень аппетитно. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Классический жульен с курицей в кокотницах

Классический жульен с курицей в кокотницах – это то, как обязательно выглядит блюдо в ресторанах. Конечно, кокотницы есть на кухне не у каждой домохозяйки, но мы расскажем, как приготовить жульен именно таким способом. Кокотницы – это обычно металлические или керамические формы небольшого размера с длинной ручкой.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 12.

Ингредиенты:

  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Грибы – 500 гр.
  • Лук репчатый – 3-4 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Смесь для жульена – 1 пакетик.
  • Филе куриное отварное – 500 гр.
  • Молоко – 250 мл.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарежьте репчатый лук мелкими кубиками и обжарьте его на растительном масле.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 2. Грибы можно взять любые, которые только вам доступны, нарежьте их кубиками и добавьте на сковороду к луку. Зажарку посолите и доведите грибы до готовности.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Куриное филе отварите заранее. Когда оно остынет, нарежьте кубиками и добавьте на сковородку, жарьте 3-5 минут. Затем влейте сливки, перемешайте и тушите 2-3 минуты.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. После этого разложите по кокотницам.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Посыпьте заготовки тертым сыром. Кокотницы расположите на противне и отправьте в духовку, разогретую до 160 градусов.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Запекайте жульен в кокотницах в течение 15 минут. Подавайте блюдо сразу после запекания. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен с курицей, грибами и соусом бешамель в духовке

Жульен с курицей, грибами и соусом бешамель в духовке – это нежнейшее горячее блюдо с ароматным соусом. Жульен идеально подходит для праздничного застолья, так как подается как правило порционно, а также его легко можно приготовить на семейный ужин.

Время готовки: 65 мин.

Время приготовления: 35 мин.

Порций – 2.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 100 гр.
  • Орех мускатный молотый – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Мука пшеничная – 2 ст.л.
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Вешенки – 100 гр.
  • Молоко – 1 ст.
  • Шампиньоны – 100 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Перец белый молотый – 2 щепотки.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 2. Далее обжарьте куриное филе на растительном масле до готовности. В конце обжаривания посолите по вкусу.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Оба вида грибов нарежьте тонкими дольками. Обжарьте их на растительном масле с белым молотым перцем.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. Жареное куриное филе разложите по формочкам.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. Следующим слоем положите жареные грибочки.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Теперь необходимо приготовить соус Бешамель. На сковороде растопите сливочное масло, обжарьте на нем муку до золотистого цвета.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. Влейте на сковородку молоко и томите соус до загустения, посолите его и приправьте молотым мускатным орехом.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. Залейте курицу и грибы полученным соусом и отправьте формочки в духовку.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. Запекайте жульен с курицей, грибами и соусом бешамель в течение получаса при 180 градусах. Подавайте блюдо в теплом виде, украсьте его свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен с курицей, грибами и картошкой

Жульен с курицей, грибами и картошкой – это еще одна вкусная интерпретация знаменитого блюда. Ходят слухи, что именно белорусы придумали добавить в жульен картошку. И тем не менее, жульен от этого только выиграл, он стал более питательным и самодостаточным.

Время готовки: 60 мин.

Время приготовления: 40 мин.

Порций – 6.

Ингредиенты:

  • Мука – 1 ст.л.
  • Картофель – 6 шт.
  • Сливки 20 % – 200 мл.
  • Зелень – 3 ветки.
  • Сыр твердый – 200 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – 4 ст.л.
  • Филе куриное – 200 гр.
  • Молоко – 100 мл.
  • Шампиньоны консервированные – 400 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Чеснок сушеный – 0,5 ч.л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистите, помойте и нарежьте кубиками картофель. Пожарьте картошку на растительном масле почти до готовности.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 2. Возьмите любую подходящую по размеру жаропрочную форму. Выложите в емкость жареный картофель, посолите его.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Нарежьте мелко репчатый лук. Куриное филе нарежьте кубиками. Сначала до полупрозрачности обжарьте репчатый лук. Затем добавьте к нему куриное филе и готовьте 7 минут, помешивая.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. С консервированных шампиньонов слейте жидкость и добавьте их на сковороду к луку и курице. Готовьте, пока не выкипит вся лишняя влага.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. На разогретую сухую сковороду всыпьте муку и жарьте ее до золотистого цвета. Убавьте огонь и влейте молоко и сливки, продолжая помешивать лопаткой. Тушите его примерно 3-4 минуты, пока он не загустеет.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Переложите соус в сковороду к курице, луку и грибам, перемешайте. Также добавьте рубленую зелень. Посолите и приправьте специями. На самом слабом огне томите жульен в течение 5 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. Переложите жульен в форму с картофелем, распределите его равномерно по всей площади.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. Посыпьте заготовку тертым сыром.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. Запекайте жульен в форме в духовке при 180 градусах в течение 15-20 минут. По желанию украсьте блюдо перед подачей свежей зеленью. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Жульен с курицей и грибами в булочках в духовке

Жульен с курицей и грибами в булочках в духовке можно отнести к оригинальной несладкой домашней выпечке. Причем, если подойти с максимальной ответственностью к приготовлению жульена, то даже булочки можно испечь самостоятельно.

Время готовки: 45 мин.

Время приготовления: 30 мин.

Порций – 5-6.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 300 гр.
  • Сметана – 200 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Булочки – 5-6 шт.
  • Орех мускатный молотый – по вкусу.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Сыр твердый – 100 гр.
  • Филе куриное – 400 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Нарежьте куриное филе соломкой и обжарьте его с чесноком на растительном масле до готовности в течение 5-7 минут.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 2. Грибы нарежьте дольками и жарьте их на растительном масле до полного выпаривания жидкости.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 3. Натрите сыр на мелкой терке. Часть сырной стружки смешайте со сметаной.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 4. Смешайте куриное филе, грибы и сырно-сметанный соус, добавьте специи по вкусу.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 5. С булочек срежьте верхушку и аккуратно удалите из центра мякиш, чтобы формочки продолжали держать форму.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 6. Наполните формочки из булочек жульеном.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 7. Заготовки посыпьте оставшимся сыром.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 8. Накройте булочки срезанными верхушками и распределите их на противне.

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

Шаг 9. Запекайте жульен в духовке при 180 градусах в течение 15 минут. Несомненно, это будет одно из самых оригинальных блюд на праздничном столе. Приятного аппетита!

Жульен с курицей и грибами в духовке классический

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