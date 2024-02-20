Манты – это традиционное блюдо народов Центральной Азии, которое давно полюбилось и славянами. Но чему здесь удивляться? Ведь сочетание тонко раскатанного теста, приготовленного своими руками, и сочной начинки покорит каждого и даже вегетарианца! Если вы не употребляете в пищу мясо, то это не повод отказывать себе в таком вкусном кушанье, просто сделайте начинку из овощей: картофеля или тыквы. Кстати, не многие знают о том, что по классической рецептуре приготовления блюдо готовится в специальном оборудовании, а именно – в мантоварке. Однако если у вас под рукой не оказалось такого агрегата, это означает лишь одно, будем готовить в мультиварке либо духовом шкаф!

Сочные манты с фаршем и луком в домашних условиях

Манты с фаршем и луком в домашних условиях – это горячее блюдо, которое отлично подойдет, как для праздничного стола, так и для семейной трапезы. Для начинки подойдет абсолютно любое мясо, которое вам нравится, а особая сочность получается за счет большого количество лука.

Ингредиенты –+8 порц.

Мясо 600 гр.

Вода 200 мл.

Яйцо куриное 1 шт.

Масло растительное 1 ст.л.

Мука 500 гр.

Лук репчатый 400 гр.

Зира ½ ч.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 120 мин.

Как приготовить сочные манты с фаршем и луком в домашних условиях? Перечисленные в списке продукты, выкладываем на стол. В миске взбалтываем воду, чайную ложку соли и растительное масло. Порциями вводим просеянную муку и замешиваем тесто ложкой, а после переходим на ручной замес. Собираем массу в шарик и, накрыв полотенцем оставляем при комнатной температуре. В это время готовим начинку: мясо обдаем водой и обсушиваем, нарезаем максимально мелкими кубиками. В нарезку высыпаем измельченный лук, соль и специи. Активно перемешиваем составляющие. «Отдохнувшее» тесто раскатываем в пласт, толщиной около 2 миллиметров на столе, смазанном растительным маслом и припудренном мукой. Разрезаем на квадраты и распределяем начинку. Скрепляем углы крест-накрест, а затем слепливаем получившиеся уголки. Пластины мантоварки промазываем маслом и раскладываем полуфабрикаты на небольшом расстоянии друг от друга, готовим при сильном кипении воды 40-50 минут. Горячие и сочные манты подаем к столу, посыпаем зеленью. Приятного аппетита!

Домашние манты в мантоварке

Домашние манты в мантоварке – это отличная альтернатива привычным для нас пельменям и вареникам. Манты отличаются большим размером и невероятно сочной начинкой, перед которой невозможно устоять. А при готовке в специальном оборудовании, полуфабрикаты не теряют своей формы.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 600 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Вода – 250 мл.

Для начинки:

Свинина – 300 гр.

Говядина – 300 гр.

Лук репчатый – 350 гр.

Соль – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 0,3 ч.л.

Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем горкой и в центре делаем лунку, добавляем соль и яйца.

Шаг 2. Постепенно вливаем воду, собирая муку с краев.

Шаг 3. Перемешиваем ингредиенты ложкой, пока сухие компоненты не впитают жидкость.

Шаг 4. Перекладываем комок на стол и замешиваем руками до однородности, на 15 минут оставляем в пакете.

Шаг 5. Затем тесто разделяем на 4 сегмента и придаем форму лепешки, возвращаем в пакет.

Шаг 6. Тем временем снимаем шелуху с лука и рубим головки.

Шаг 7. Прокручиваем мясо через мясорубку, смешиваем фарш с луком, водой, солью и черным перцем – вымешиваем и убираем в холодильник на 10-15 минут для пропитки.

Шаг 8. Тесто раскатываем и вырезаем круги, каждую заготовку раскатываем еще максимально тонко.

Шаг 9. Лепим полуфабрикаты, согласно схеме.

Шаг 10. Готовим заготовки на пару около 40-45 минут.

Шаг 11. К столу подаем, дополнив соусом и зеленью. Приятного аппетита!

Манты с картошкой

Манты с картошкой – это узбекская вариация приготовления популярного и невероятно вкусного горячего блюда, состоящего из тонко раскатанного домашнего теста и аппетитной начинки. Заменяя мясо овощами, манты можно запросто назвать диетическими, так как в них совсем не будет жира.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

Мука – 500 гр.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 100 гр.

Картошка – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Вода – 200 мл.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются для готовки выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. В широкой емкости расколачиваем яйца и смешиваем с 0,5 чайной ложки соли и водой.

Шаг 3. Горстями всыпаем просеянную муку и замешиваем гладкое и мягкое тесто.

Шаг 4. Комок оборачиваем в пленку и убираем на полку холодильной камеры, оставляем на час.

Шаг 5. Для начинки очищаем и мелко рубим репчатый лук.

Шаг 6. Снимаем кожуру с клубней и ополаскиваем, нарезаем небольшими кусочками.

Шаг 7. Объединяем нарезанные овощи с растопленным сливочным маслом, солью и молотым перцем.

Шаг 8. Тесто разделяем на 20 сегментов одинакового размера, раскатываем в лепешки и в центр выкладываем по столовой ложке начинки.

Шаг 9. Приподнимая края кверху, плотно скрепляем их между собой.

Шаг 10. Раскладываем полуфабрикаты на решетку пароварки и готовим при сильном кипении воды на протяжении получаса.

Шаг 11. Раскладываем кушанье по порционным тарелкам и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Манты с тыквой в домашних условиях

Манты с тыквой в домашних условиях – это оригинальное кушанье, к процессу лепки которого можно привлечь всю семью, включая детей и весело провести время, параллельно готовя невероятно вкусный и ароматный обед, который подарит вам истинное гастрономическое удовольствие!

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 450 гр.

Вода – 210 мл.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

Тыква – 400 гр.

Баранина – 200 гр.

Говядина – 200 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Соус бальзамический – 1 ст.л.

Масло сливочное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: просеиваем муку и посередине делаем углубление, вбиваем яйцо, насыпаем соль и начинаем смешивание, постепенно вливая воду. Эластичное тесто помещаем в пакет и оставляем при комнатной температуре на 1 час.

Шаг 2. Тыкву, баранину, говядину и одну луковицу режем максимально мелкими кубиками. Вторую головку лука пропускаем через решетку мясорубки с мелкими отверстиями.

Шаг 3. К тыкве отправляем соль, бальзамический соус, молотый перец – перемешиваем и соединяем с мясом и рубленым луком. Даем настояться в течение 15 минут.

Шаг 4. Отделяем от теста небольшие кусочки и раскатываем в большие круги, раскладываем начинку и придаем желаемую форму.

Шаг 5. Перекладываем манты на решетку мантоварки либо пароварки и готовим 45 минут.

Шаг 6. Сразу же подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Манты на пару в мультиварке

Манты на пару в мультиварке можно запросто приготовить абсолютно с любой начинкой, которая вам нравится, мы покажем на примере сочетания свинины и репчатого лука. А для ускорения процесса и собственного удобства возьмем готовое пельменное тесто, на вкус это не повлияет.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Тесто пельменное – 0,5 порции

Фарш свиной – 250 гр.

Вода – 50 мл.

Тыква – 50 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Лук пробиваем в блендере, тыкву рубим кубиком – выкладываем к фаршу.

Шаг 3. Солим, перчим и вымешиваем, подливая воду.

Шаг 4. Тесто скатываем в колбаску и разрезаем на сегменты, раскатываем в тонкие круги и выкладываем фарш.

Шаг 5. Скрепляем края теста так, как показано на фото.

Шаг 6. Полученные углы соединяем, сглаживая в круг.

Шаг 7. Перекладываем заготовки на поддон мультиварки (по желанию смазываем маслом).

Шаг 8. В чашу вливаем воду и на полчаса включаем режим «суп/кипячение».

Шаг 9. Перед подачей рекомендуется смазать манты сливочным маслом и поперчить. Приятного аппетита!

Запеченные манты в духовке

Запеченные манты в духовке – это не совсем обычный способ тепловой обработки для данного полуфабриката, так как традиционно это кушанье готовится в мантоварке. Однако запекая, блюдо получается очень аппетитным, покрытым румяной корочкой, перед которой невозможно устоять!

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста и соуса:

Мука – 400 гр.

Сметана – 100 гр.

Кефир – 100 мл.

Чеснок – 1 зуб.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для начинки:

Фарш мясной – 500 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Петрушка – 5 веточек

Масло сливочное – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем кефир из холодильной камеры, просеиваем муку, тщательно промываем и обсушиваем петрушку, удаляем шелуху с чеснока и лука.

Шаг 2. В глубокой емкости смешиваем муку, кефир и соль – замешиваем тесто и формируем шар. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

Шаг 3. Для начинки соединяем фарш с рубленой зеленью и луком, солим и перчим.

Шаг 4. Тесто делим пополам и раскатываем в пласты, разрезаем на квадраты и выкладываем сочную начинку.

Шаг 5. Скрепляем края теста, оставляя центр открытым. Выкладываем на противень, промазанный маслом, и в каждую заготовку забрасываем небольшой ломтик сливочного масла. Выпекаем 10 минут при 180 градусов, затем вливаем кипяток так, чтобы вода доходила до середины полуфабрикатов, засекаем полчаса.

Шаг 6. Готовим соус: смешиваем сто миллилитров кефира со сметаной, чесноком, пропущенным через пресс, и по желанию добавляем измельченный укроп.

Шаг 7. В центр сервировочного блюда помещаем пиалу с соусом, а манты раскладываем вокруг. Приятного аппетита!

Манты с фаршем и капустой

Манты с фаршем и капустой – это настоящее блаженство, так как блюдо сочетает в себе различные текстуры: тесто тонкое и упругое, а начинка сочная и безумно ароматная. Подавать кушанье рекомендуется, щедро посыпав зеленью и дополнив ломтиками сливочного масла. Готовить будем в пароварке.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Для начинки:

Свинина – 300 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Капуста пекинская – 0,5 кочана

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

Мука – 300 гр.

Кипяток – 100 мл.

Яйцо – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо и очищенный лук прокручиваем через мясорубку, посыпаем солью и молотым перцем.

Шаг 2. Тонко шинкуем капусту и смешиваем соломку с фаршем.

Шаг 3. Для приготовления теста просеянную муку высыпаем в чашу и добавляем яйцо, немного соли и подсолнечное масло.

Шаг 4. Перемешиваем состав и вливаем кипяток.

Шаг 5. Замешиваем эластичное тесто и оставляем комок под салфеткой.

Шаг 6. Переходим к формовке: делим тесто пополам и раскатываем в тонкие пласты, горлышком бокала вырезаем круги.

Шаг 7. В центр каждой заготовки выкладываем примерно столовую ложку начинки. Добавляем немного сливочного масла для сочности.

Шаг 8. Придаем форму, скрепляя края.

Шаг 9. Поддон пароварки промазываем маслом и выкладываем манты, готовим 40 минут.

Шаг 10. Горячие и аппетитные манты подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сочные манты с курицей

Сочные манты с курицей – это ароматное и очень вкусное горячее блюдо, которое можно запросто подать даже самым изощренным гостям и не сомневаться в том, что кто-то останется голодным или недовольным. Используя птицу, манты получаются донельзя нежными и тающими во рту.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Филе куриное – 750 гр.

Мука – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Петрушка – 30 гр.

Вода – 200 мл.

Травы сушеные – 10 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем луковицу и ополаскиваем зелень.

Шаг 2. В глубокую посуду высыпаем указанное количество просеянной муки.

Шаг 3. Вбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 4. Вливаем воду.

Шаг 5. Замешиваем плотное и достаточное тугое тесто.

Шаг 6. Вооружаемся острым ножом и мелко рубим зелень и репчатый лук.

Шаг 7. Мясо режем мелкими кубиками и перемешиваем с луком, зеленью, травами, черным перцем и солью.

Шаг 8. Тесто скатываем в жгут и режем на кусочки, раскатываем в тонкие круглые лепешки.

Шаг 9. Распределяем начинку и плотно скрепляем края теста.

Шаг 10. Разогреваем растительное масло и выкладываем полуфабрикаты в сковородку.

Шаг 11. Через пару минут содержимое жаропрочной посуды заливаем водой.

Шаг 12. Закрываем сковороду крышкой и томим до полного испарения влаги.

Шаг 13. Подаем манты к столу и дегустируем. Приятного аппетита!

Манты с рубленым мясом

Манты с рубленым мясом – это традиционное блюдо, пришедшее к нам с просторов Средней Азии и полюбившееся всеми. Но здесь и нет ничего удивительного, потому как манты – это классическое сочетание тонкого теста и большого количества начинки, которая запросто избавит вас от голода.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 2 ст.

Соль – 1 ч.л.

Яйцо – 1 шт.

Кипяток – 180 мл.

Масло растительное – для смазывания.

Для начинки:

Мясо – 400 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Капуста – 100 гр.

Картошка – 1 шт.

Сало – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку просеиваем, высыпаем в емкость с высокими бортиками и соединяем с солью.

Шаг 2. Вбиваем куриное яйцо.

Шаг 3. И хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно вливаем кипяток и замешиваем тесто. Кладем в пакет и на время оставляем в покое.

Шаг 5. Для начинки мелкими кубиками нарезаем промытое и обсушенное мясо.

Шаг 6. Аналогичным образом измельчаем репчатый лук, капусту, картофель и сало.

Шаг 7. Составляющие начинки смешиваем с молотым перцем и солью.

Шаг 8. Максимально тонко раскатываем тесто и разрезаем на квадраты.

Шаг 9. Выкладываем начинку и соединяем углы.

Шаг 10. Полученные края соединяем между собой.

Шаг 11. Смазываем поддоны мантоварки либо пароварки маслом и выкладываем заготовки.

Шаг 12. Готовим на пару в течение 45-60 минут, и сразу же приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Манты с говядиной в домашних условиях

Манты с говядиной в домашних условиях – это сочное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Особую пикантность кушанью придают такие специи, как зира и кориандр, ну а вы можете дополнить состав своими любимыми приправами.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Лук репчатый – 350 гр.

Зелень – по вкусу

Соль – 0,5 ч.л. + 0,5 ч.л.

Специи – по вкусу

Масло сливочное – 70 гр.

Вода – 170 мл.

Мука – 2,5-3 ст.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Пропускаем промытую говядину через решетку мясорубки.

Шаг 3. К мясу высыпаем мелкие кубики репчатого лука.

Шаг 4. Добавляем рубленую зелень, соль и любимые приправы.

Шаг 5. Состав вымешиваем до однородности и затягиваем пленкой, оставляем промариноваться.

Шаг 6. Просеянную муку перемешиваем с солью, по центру делаем лунку и вливаем яйцо и воду – работаем ложкой, а затем руками.

Шаг 7. Замешанное тесто раскатываем в пласт и разрезаем на крупные квадраты.

Шаг 8. В центр кладем начинку и немного сливочного масла.

Шаг 9. Скрепляем противоположные углы.

Шаг 10. Затем соединяем оставшиеся уголки.

Шаг 11. Подтягиваем тесто с двух других сторон.

Шаг 12. Выкладываем заготовки на поддоны, смазанные маслом.

Шаг 13. Готовим на протяжении 45 минут и подаем к столу. Приятного аппетита!