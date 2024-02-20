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Сочные манты

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Сочные манты

Манты – это традиционное блюдо народов Центральной Азии, которое давно полюбилось и славянами. Но чему здесь удивляться? Ведь сочетание тонко раскатанного теста, приготовленного своими руками, и сочной начинки покорит каждого и даже вегетарианца! Если вы не употребляете в пищу мясо, то это не повод отказывать себе в таком вкусном кушанье, просто сделайте начинку из овощей: картофеля или тыквы. Кстати, не многие знают о том, что по классической рецептуре приготовления блюдо готовится в специальном оборудовании, а именно – в мантоварке. Однако если у вас под рукой не оказалось такого агрегата, это означает лишь одно, будем готовить в мультиварке либо духовом шкаф!

Сочные манты с фаршем и луком в домашних условиях

Манты с фаршем и луком в домашних условиях – это горячее блюдо, которое отлично подойдет, как для праздничного стола, так и для семейной трапезы. Для начинки подойдет абсолютно любое мясо, которое вам нравится, а особая сочность получается за счет большого количество лука.

Сочные манты

Ингредиенты –+8 порц.

  • Мясо 600 гр.
  • Вода 200 мл.
  • Яйцо куриное 1 шт.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Мука 500 гр.
  • Лук репчатый 400 гр.
  • Зира ½ ч.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 120 мин.

  1. Сочные манты

    Как приготовить сочные манты с фаршем и луком в домашних условиях? Перечисленные в списке продукты, выкладываем на стол.

  2. Сочные манты

    В миске взбалтываем воду, чайную ложку соли и растительное масло.

  3. Сочные манты

    Порциями вводим просеянную муку и замешиваем тесто ложкой, а после переходим на ручной замес.

  4. Сочные манты

    Собираем массу в шарик и, накрыв полотенцем оставляем при комнатной температуре.

  5. Сочные манты

    В это время готовим начинку: мясо обдаем водой и обсушиваем, нарезаем максимально мелкими кубиками.

  6. Сочные манты

    В нарезку высыпаем измельченный лук, соль и специи.

  7. Сочные манты

    Активно перемешиваем составляющие.

  8. Сочные манты

    «Отдохнувшее» тесто раскатываем в пласт, толщиной около 2 миллиметров на столе, смазанном растительным маслом и припудренном мукой. Разрезаем на квадраты и распределяем начинку.

  9. Сочные манты

    Скрепляем углы крест-накрест, а затем слепливаем получившиеся уголки.

  10. Сочные манты

    Пластины мантоварки промазываем маслом и раскладываем полуфабрикаты на небольшом расстоянии друг от друга, готовим при сильном кипении воды 40-50 минут.

  11. Сочные манты

    Горячие и сочные манты подаем к столу, посыпаем зеленью. Приятного аппетита!

Домашние манты в мантоварке

Домашние манты в мантоварке – это отличная альтернатива привычным для нас пельменям и вареникам. Манты отличаются большим размером и невероятно сочной начинкой, перед которой невозможно устоять. А при готовке в специальном оборудовании, полуфабрикаты не теряют своей формы.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20-30 мин.

Порции – 9.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 600 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Вода – 250 мл.

Для начинки:

  • Свинина – 300 гр.
  • Говядина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 350 гр.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,3 ч.л.
  • Вода – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеиваем горкой и в центре делаем лунку, добавляем соль и яйца.

Сочные манты

Шаг 2. Постепенно вливаем воду, собирая муку с краев.

Сочные манты

Шаг 3. Перемешиваем ингредиенты ложкой, пока сухие компоненты не впитают жидкость.

Сочные манты

Шаг 4. Перекладываем комок на стол и замешиваем руками до однородности, на 15 минут оставляем в пакете.

Сочные манты

Шаг 5. Затем тесто разделяем на 4 сегмента и придаем форму лепешки, возвращаем в пакет.

Сочные манты

Шаг 6. Тем временем снимаем шелуху с лука и рубим головки.

Сочные манты

Шаг 7. Прокручиваем мясо через мясорубку, смешиваем фарш с луком, водой, солью и черным перцем – вымешиваем и убираем в холодильник на 10-15 минут для пропитки.

Сочные манты

Шаг 8. Тесто раскатываем и вырезаем круги, каждую заготовку раскатываем еще максимально тонко.

Сочные манты

Шаг 9. Лепим полуфабрикаты, согласно схеме.

Сочные манты

Шаг 10. Готовим заготовки на пару около 40-45 минут.

Сочные манты

Шаг 11. К столу подаем, дополнив соусом и зеленью. Приятного аппетита!

Сочные манты

Манты с картошкой

Манты с картошкой – это узбекская вариация приготовления популярного и невероятно вкусного горячего блюда, состоящего из тонко раскатанного домашнего теста и аппетитной начинки. Заменяя мясо овощами, манты можно запросто назвать диетическими, так как в них совсем не будет жира.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 8-10.

Ингредиенты:

  • Мука – 500 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Масло сливочное – 100 гр.
  • Картошка – 500 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются для готовки выкладываем на рабочий стол.

Сочные манты

Шаг 2. В широкой емкости расколачиваем яйца и смешиваем с 0,5 чайной ложки соли и водой.

Сочные манты

Шаг 3. Горстями всыпаем просеянную муку и замешиваем гладкое и мягкое тесто.

Сочные манты

Шаг 4. Комок оборачиваем в пленку и убираем на полку холодильной камеры, оставляем на час.

Сочные манты

Шаг 5. Для начинки очищаем и мелко рубим репчатый лук.

Сочные манты

Шаг 6. Снимаем кожуру с клубней и ополаскиваем, нарезаем небольшими кусочками.

Сочные манты

Шаг 7. Объединяем нарезанные овощи с растопленным сливочным маслом, солью и молотым перцем.

Сочные манты

Шаг 8. Тесто разделяем на 20 сегментов одинакового размера, раскатываем в лепешки и в центр выкладываем по столовой ложке начинки.

Сочные манты

Шаг 9. Приподнимая края кверху, плотно скрепляем их между собой.

Сочные манты

Шаг 10. Раскладываем полуфабрикаты на решетку пароварки и готовим при сильном кипении воды на протяжении получаса.

Сочные манты

Шаг 11. Раскладываем кушанье по порционным тарелкам и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Сочные манты

Манты с тыквой в домашних условиях

Манты с тыквой в домашних условиях – это оригинальное кушанье, к процессу лепки которого можно привлечь всю семью, включая детей и весело провести время, параллельно готовя невероятно вкусный и ароматный обед, который подарит вам истинное гастрономическое удовольствие!

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 450 гр.
  • Вода – 210 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.

Для начинки:

  • Тыква – 400 гр.
  • Баранина – 200 гр.
  • Говядина – 200 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Соус бальзамический – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим тесто: просеиваем муку и посередине делаем углубление, вбиваем яйцо, насыпаем соль и начинаем смешивание, постепенно вливая воду. Эластичное тесто помещаем в пакет и оставляем при комнатной температуре на 1 час.

Сочные манты

Шаг 2. Тыкву, баранину, говядину и одну луковицу режем максимально мелкими кубиками. Вторую головку лука пропускаем через решетку мясорубки с мелкими отверстиями.

Сочные манты

Шаг 3. К тыкве отправляем соль, бальзамический соус, молотый перец – перемешиваем и соединяем с мясом и рубленым луком. Даем настояться в течение 15 минут.

Сочные манты

Шаг 4. Отделяем от теста небольшие кусочки и раскатываем в большие круги, раскладываем начинку и придаем желаемую форму.

Сочные манты

Шаг 5. Перекладываем манты на решетку мантоварки либо пароварки и готовим 45 минут.

Сочные манты

Шаг 6. Сразу же подаем к столу и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сочные манты

Манты на пару в мультиварке

Манты на пару в мультиварке можно запросто приготовить абсолютно с любой начинкой, которая вам нравится, мы покажем на примере сочетания свинины и репчатого лука. А для ускорения процесса и собственного удобства возьмем готовое пельменное тесто, на вкус это не повлияет.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Тесто пельменное – 0,5 порции
  • Фарш свиной – 250 гр.
  • Вода – 50 мл.
  • Тыква – 50 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Лук пробиваем в блендере, тыкву рубим кубиком – выкладываем к фаршу.

Сочные манты

Шаг 3. Солим, перчим и вымешиваем, подливая воду.

Сочные манты

Шаг 4. Тесто скатываем в колбаску и разрезаем на сегменты, раскатываем в тонкие круги и выкладываем фарш.

Сочные манты

Шаг 5. Скрепляем края теста так, как показано на фото.

Сочные манты

Шаг 6. Полученные углы соединяем, сглаживая в круг.

Сочные манты

Шаг 7. Перекладываем заготовки на поддон мультиварки (по желанию смазываем маслом).

Сочные манты

Шаг 8. В чашу вливаем воду и на полчаса включаем режим «суп/кипячение».

Сочные манты

Шаг 9. Перед подачей рекомендуется смазать манты сливочным маслом и поперчить. Приятного аппетита!

Сочные манты

Запеченные манты в духовке

Запеченные манты в духовке – это не совсем обычный способ тепловой обработки для данного полуфабриката, так как традиционно это кушанье готовится в мантоварке. Однако запекая, блюдо получается очень аппетитным, покрытым румяной корочкой, перед которой невозможно устоять!

Время готовки – 1 ч. 25 мин.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Для теста и соуса:

  • Мука – 400 гр.
  • Сметана – 100 гр.
  • Кефир – 100 мл.
  • Чеснок – 1 зуб.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 500 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Петрушка – 5 веточек
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно извлекаем кефир из холодильной камеры, просеиваем муку, тщательно промываем и обсушиваем петрушку, удаляем шелуху с чеснока и лука.

Шаг 2. В глубокой емкости смешиваем муку, кефир и соль – замешиваем тесто и формируем шар. Накрываем полотенцем и оставляем на 20 минут.

Сочные манты

Шаг 3. Для начинки соединяем фарш с рубленой зеленью и луком, солим и перчим.

Сочные манты

Шаг 4. Тесто делим пополам и раскатываем в пласты, разрезаем на квадраты и выкладываем сочную начинку.

Сочные манты

Шаг 5. Скрепляем края теста, оставляя центр открытым. Выкладываем на противень, промазанный маслом, и в каждую заготовку забрасываем небольшой ломтик сливочного масла. Выпекаем 10 минут при 180 градусов, затем вливаем кипяток так, чтобы вода доходила до середины полуфабрикатов, засекаем полчаса.

Сочные манты

Шаг 6. Готовим соус: смешиваем сто миллилитров кефира со сметаной, чесноком, пропущенным через пресс, и по желанию добавляем измельченный укроп.

Сочные манты

Шаг 7. В центр сервировочного блюда помещаем пиалу с соусом, а манты раскладываем вокруг. Приятного аппетита!

Сочные манты

Манты с фаршем и капустой

Манты с фаршем и капустой – это настоящее блаженство, так как блюдо сочетает в себе различные текстуры: тесто тонкое и упругое, а начинка сочная и безумно ароматная. Подавать кушанье рекомендуется, щедро посыпав зеленью и дополнив ломтиками сливочного масла. Готовить будем в пароварке.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Для начинки:

  • Свинина – 300 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Капуста пекинская – 0,5 кочана
  • Масло сливочное – 20 гр.
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Для теста:

  • Мука – 300 гр.
  • Кипяток – 100 мл.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло подсолнечное – 2 ст.л.
  • Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо и очищенный лук прокручиваем через мясорубку, посыпаем солью и молотым перцем.

Сочные манты

Шаг 2. Тонко шинкуем капусту и смешиваем соломку с фаршем.

Сочные манты

Шаг 3. Для приготовления теста просеянную муку высыпаем в чашу и добавляем яйцо, немного соли и подсолнечное масло.

Сочные манты

Шаг 4. Перемешиваем состав и вливаем кипяток.

Сочные манты

Шаг 5. Замешиваем эластичное тесто и оставляем комок под салфеткой.

Сочные манты

Шаг 6. Переходим к формовке: делим тесто пополам и раскатываем в тонкие пласты, горлышком бокала вырезаем круги.

Сочные манты

Шаг 7. В центр каждой заготовки выкладываем примерно столовую ложку начинки. Добавляем немного сливочного масла для сочности.

Сочные манты

Шаг 8. Придаем форму, скрепляя края.

Сочные манты

Шаг 9. Поддон пароварки промазываем маслом и выкладываем манты, готовим 40 минут.

Сочные манты

Шаг 10. Горячие и аппетитные манты подаем к столу «с пылу, с жару» и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Сочные манты с курицей

Сочные манты с курицей – это ароматное и очень вкусное горячее блюдо, которое можно запросто подать даже самым изощренным гостям и не сомневаться в том, что кто-то останется голодным или недовольным. Используя птицу, манты получаются донельзя нежными и тающими во рту.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 750 гр.
  • Мука – 300 гр.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Петрушка – 30 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Травы сушеные – 10 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом очищаем луковицу и ополаскиваем зелень.

Шаг 2. В глубокую посуду высыпаем указанное количество просеянной муки.

Сочные манты

Шаг 3. Вбиваем одно куриное яйцо.

Сочные манты

Шаг 4. Вливаем воду.

Сочные манты

Шаг 5. Замешиваем плотное и достаточное тугое тесто.

Сочные манты

Шаг 6. Вооружаемся острым ножом и мелко рубим зелень и репчатый лук.

Сочные манты

Шаг 7. Мясо режем мелкими кубиками и перемешиваем с луком, зеленью, травами, черным перцем и солью.

Сочные манты

Шаг 8. Тесто скатываем в жгут и режем на кусочки, раскатываем в тонкие круглые лепешки.

Сочные манты

Шаг 9. Распределяем начинку и плотно скрепляем края теста.

Сочные манты

Шаг 10. Разогреваем растительное масло и выкладываем полуфабрикаты в сковородку.

Сочные манты

Шаг 11. Через пару минут содержимое жаропрочной посуды заливаем водой.

Сочные манты

Шаг 12. Закрываем сковороду крышкой и томим до полного испарения влаги.

Сочные манты

Шаг 13. Подаем манты к столу и дегустируем. Приятного аппетита!

Сочные манты

Манты с рубленым мясом

Манты с рубленым мясом – это традиционное блюдо, пришедшее к нам с просторов Средней Азии и полюбившееся всеми. Но здесь и нет ничего удивительного, потому как манты – это классическое сочетание тонкого теста и большого количества начинки, которая запросто избавит вас от голода.

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука – 2 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Кипяток – 180 мл.
  • Масло растительное – для смазывания.

Для начинки:

  • Мясо – 400 гр.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Капуста – 100 гр.
  • Картошка – 1 шт.
  • Сало – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Пшеничную муку просеиваем, высыпаем в емкость с высокими бортиками и соединяем с солью.

Сочные манты

Шаг 2. Вбиваем куриное яйцо.

Сочные манты

Шаг 3. И хорошенько перемешиваем.

Сочные манты

Шаг 4. Постепенно вливаем кипяток и замешиваем тесто. Кладем в пакет и на время оставляем в покое.

Сочные манты

Шаг 5. Для начинки мелкими кубиками нарезаем промытое и обсушенное мясо.

Сочные манты

Шаг 6. Аналогичным образом измельчаем репчатый лук, капусту, картофель и сало.

Сочные манты

Шаг 7. Составляющие начинки смешиваем с молотым перцем и солью.

Сочные манты

Шаг 8. Максимально тонко раскатываем тесто и разрезаем на квадраты.

Сочные манты

Шаг 9. Выкладываем начинку и соединяем углы.

Сочные манты

Шаг 10. Полученные края соединяем между собой.

Сочные манты

Шаг 11. Смазываем поддоны мантоварки либо пароварки маслом и выкладываем заготовки.

Сочные манты

Шаг 12. Готовим на пару в течение 45-60 минут, и сразу же приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Сочные манты

Манты с говядиной в домашних условиях

Манты с говядиной в домашних условиях – это сочное и ароматное блюдо, которое отлично подойдет для семейного обеда или ужина. Особую пикантность кушанью придают такие специи, как зира и кориандр, ну а вы можете дополнить состав своими любимыми приправами.

Время готовки – 1 ч. 20 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Лук репчатый – 350 гр.
  • Зелень – по вкусу
  • Соль – 0,5 ч.л. + 0,5 ч.л.
  • Специи – по вкусу
  • Масло сливочное – 70 гр.
  • Вода – 170 мл.
  • Мука – 2,5-3 ст.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все необходимое выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Пропускаем промытую говядину через решетку мясорубки.

Сочные манты

Шаг 3. К мясу высыпаем мелкие кубики репчатого лука.

Сочные манты

Шаг 4. Добавляем рубленую зелень, соль и любимые приправы.

Сочные манты

Шаг 5. Состав вымешиваем до однородности и затягиваем пленкой, оставляем промариноваться.

Сочные манты

Шаг 6. Просеянную муку перемешиваем с солью, по центру делаем лунку и вливаем яйцо и воду – работаем ложкой, а затем руками.

Сочные манты

Шаг 7. Замешанное тесто раскатываем в пласт и разрезаем на крупные квадраты.

Сочные манты

Шаг 8. В центр кладем начинку и немного сливочного масла.

Сочные манты

Шаг 9. Скрепляем противоположные углы.

Сочные манты

Шаг 10. Затем соединяем оставшиеся уголки.

Сочные манты

Шаг 11. Подтягиваем тесто с двух других сторон.

Сочные манты

Шаг 12. Выкладываем заготовки на поддоны, смазанные маслом.

Сочные манты

Шаг 13. Готовим на протяжении 45 минут и подаем к столу. Приятного аппетита!

Сочные манты

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