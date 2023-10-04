Сырные шарики – это закуска, которая удивит каждого, кто откусит хотя бы кусочек, начиная от самых маленьких до взрослых. Готовится такое блюдо по-разному, к примеру, чтобы получить румяную и хрустящую корочку, заготовки необходимо обжарить во фритюре. А чтобы насладиться нежным вкусом и тающей во рту текстурой, то к сыру можно добавить измельченные крабовые палочки и соус – вуаля, 5 минут и изумительная закуска уже на вашем столе!

Сырные шарики в домашних условиях

Сырные шарики в домашних условиях готовятся просто и легко, и в их состав входит минимальное количество ингредиентов. Подать такие шарики можно, как просто в качестве закуску или сытного перекуса, так и дополнить тарелочку наваристого куриного супчика.

Ингредиенты –+5 порц.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 500 гр.

Мука 3 ст.л.

Мука для обвалки

Яйцо куриное 3 шт.

Масло растительное для жарки

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 30 мин.

Сырные шарики легко готовятся в домашних условиях. Сыр измельчаем при помощи терки, в сырную стружку вбиваем куриные яйца. Высыпаем 3 столовых ложки с горкой пшеничной муки и хорошенько перемешиваем. Масса должна собираться в комок и не разваливаться, при необходимости количество муки увеличиваем. Отделяем рукой небольшой шарик размером с грецкий орех и обваливаем в муке. Заготовки укладываем на стол либо разделочную доску, припудренную горстью муки. Забрасываем шарики в раскаленное растительное масло и подрумяниваем со всех сторон, переворачивая. Осторожно вылавливаем шарики шумовкой и промакиваем бумажными полотенцами. Сырные шарики готовы! Сервируем и подаем к столу в теплом виде. Приятного аппетита!

Быстрые сырные шарики на сковороде

Быстрые сырные шарики на сковороде – это невероятно вкусная и оригинальная закуска, которая станет идеальным дополнением к пенным прохладительным напиткам. По желанию, такое блюдо можно дополнить крупной морской солью либо измельченным чесноком.

Время готовки – 120 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Сыр – 300 гр.

Кефир – 300 мл.

Мука – 500 гр.

Яйца – 2 шт.

Сахар-песок – 3 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Разрыхлитель/сода – 14 гр./1,5 ч.л.

Чеснок – по вкусу.

Масло подсолнечное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом готовки отмеряем нужно количество сухих и жидких ингредиентов.

Шаг 2. В кефир комнатной температуры вбиваем яйца.

Шаг 3. Высыпаем разрыхлитель и постепенно вводим муку, замешиваем массу, отстающую от ладоней. Накрываем салфеткой и оставляем на полчаса.

Шаг 4. Пока тесто поднимается, мелко нарезаем сыр и очищенный чеснок – перемешиваем.

Шаг 5. Тесто раскатываем в пласт толщиной около 5 миллиметров, вырезаем заготовки, при помощи горлышка рюмки.

Шаг 6. В центр заготовок выкладываем немного начинки, скрепляем края и формуем шарики.

Шаг 7. Выкладываем полуфабрикаты в сковороду на раскаленное растительное масло и жарим до образования аппетитной корочки со всех сторон.

Шаг 8. Приятного аппетита!

Как сделать сырные шарики в духовке?

Как сделать сырные шарики в духовке? Для приготовления безумно вкусного и сытного блюда, помимо сыра, нам также потребуется куриный фарш, кефир и специи. Такое кушанье будет прекрасно гармонировать с различными соусами, свежими овощными салатами и даже жареной картошкой.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Сыр твердых сортов – 150 гр.

Фарш мясной – 500 гр.

Яйца – 3 шт.

Крупа манная – 5 ст.л.

Луковица – 1 шт.

Сметана 20% – ½ ст.

Кефир – ½ ст.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем фарш, добавляем пропущенную через мясорубку луковицу и 100 грамм измельченного на мелкой терке сыра, высыпаем манку, соль и специи, разбиваем яйца – вымешиваем до однородной консистенции.

Шаг 2. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики среднего размера, выкладываем в огнеупорную форму с бортиками.

Шаг 3. В другой миске смешиваем кефир, сметану и немного приправ с солью.

Шаг 4. Заливаем соусом заготовки.

Шаг 5. Верхушку посыпаем остатками натертого сыра.

Шаг 6. Запекаем кушанье в духовке на протяжении получаса при 180 градусах.

Шаг 7. Раскладываем сырные шарики по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Картофельно-сырные шарики

Картофельно-сырные шарики – это простое и вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет для тех кулинаров, кто всегда отваривает картофеля больше, чем нужно, и потом этот овощ выбрасывается. Для того чтобы минимизировать расход продуктов, готовим нечто оригинальное!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка отварная – 4 шт.

Сыр твердый – 150 гр.

Соль – ½ ч.л.

Перец черный молотый – 1/3 ч.л.

Для соуса:

Сыр пармезан – 100 гр.

Сыр дор блю – 100 гр.

Сливки – 250 мл.

Мука – 2 ст.л.

Масло сливочное – 50 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Остывший отварной картофель натираем на терке с мелкими отверстиями прямо в миску.

Шаг 2. Туда же натираем кусочек твердого сыра. Слегка солим.

Шаг 3. Состав перемешиваем до вязкой и густой массы.

Шаг 4. Руками формуем небольшие шарики из подготовленного теста, раскладываем на противне, устеленном пергаментом. Готовим в духовке 15-20 минут при 180-190 градусах.

Шаг 5. Золотистые шарики слегка остужаем и снимаем с бумаги.

Шаг 6. Переходим к соусу: в сковородке растапливаем сливочное масло.

Шаг 7. К маслу высыпаем муку и активно перемешиваем.

Шаг 8. Выливаем сливки и в течение нескольких минут беспрерывно помешиваем.

Шаг 9. Доводим соус до кипения и убавляем нагрев.

Шаг 10. Добавляем два вида натертого на терке сыра.

Шаг 11. Прогреваем до полного расплавления сыра, соус переливаем в пиалу.

Шаг 12. Кушанье сервируем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!

Сырные шарики в панировке на сковороде

Сырные шарики в панировке на сковороде – это закуска любимая многими, которую можно найти в меню множества кафе и баров, так почему бы нам не попробовать приготовить это аппетитное кушанье в домашних условиях? Покупаем нужные продукты и приступаем!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сыр – 300 гр.

Сухари панировочные – 3 ст.л.

Яйца – 3 шт.

Мука – 3 ст.л.

Масло подсолнечное – 500 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты: панировочные сухари и муку высыпаем в две пиалы, сыр мелко натираем на терке.

Шаг 2. В миске перемешиваем сыр с яйцом, мукой, черным перцем и солью – лепим шарики и обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 3. В сотейнике разогреваем подсолнечное масло и забрасываем полуфабрикаты, готовим от 3 до 5 минут, при частом помешивании шумовкой.

Шаг 4. Сырные шарики промакиваем бумажными полотенцами и выкладываем на красивую тарелку.

Шаг 5. Дополняем любимыми соусами и дегустируем. Приятного аппетита!

Сырные шарики с крабовыми палочками

Сырные шарики с крабовыми палочками – это легкая и безумно вкусная закуска на скорую руку, которая придется по вкусу каждому, кто ее отведает. Но это и неудивительно, ибо в состав входят лишь те компоненты, которые идеально дополняют и оттеняют вкус друг друга. Количество чеснока вы можете регулировать самостоятельно.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Палочки крабовые – 160 гр.

Сыр плавленый – 100 гр.

Яйца – 2 шт.

Майонез – 2 ст.л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Снимаем упаковку с крабовых палочек, разделяем белую и красную часть. Составляющие мелко нарезаем в разные тарелки.

Шаг 2. К белой части сурими добавляем измельченный чеснок и натертый мелко сыр.

Шаг 3. Следом отправляем натертые на мелкой терке яйца и немного черного перца с солью.

Шаг 4. Перемешиваем компоненты ложкой.

Шаг 5. Смочив руки в воде, лепим небольшие шарики, обваливаем в красной части крабовых палочек.

Шаг 6. Ненадолго убираем в холодильную камеру для охлаждения и затем подаем. Приятного аппетита!

Домашние сырные шарики «Рафаэлло»

Домашние сырные шарики «Рафаэлло» готовятся всего лишь за полчаса и приводят в восторг всех гостей! Помимо нежной и тающей во рту сырной массы, внутри каждого шарика также «кроется» аппетитная начинка, состоящая из грецкого ореха и зеленой оливки.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6-8.

Ингредиенты:

Сыр твердых сортов – 200 гр.

Майонез – 4 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Сурими – 8 шт.

Оливки (без косточки) – 1 банка.

Ядра грецкого ореха – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Вскрываем банку оливок и сливаем маринад, внутрь каждой оливки вставляем небольшой кусочек грецкого ореха.

Шаг 2. В чашу натираем на терке сыр и зубцы очищенного чеснока, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.

Шаг 3. Из сырной массы делаем шарики, выкладываем на ладонь и расплющиваем в лепешку, в центр кладем фаршированную оливку.

Шаг 4. Соединяем края так, чтобы начинка оставалась внутри.

Шаг 5. Обваливаем шарики в предварительно натертых на терке крабовых палочках.

Шаг 6. Сервируем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!

Сырные шарики с виноградом

Сырные шарики с виноградом, обваленные в измельченных фисташках – это изысканная закуска, которую идеально подавать к столу в сочетании с белым сухим вином. Также такие шарики будут очень выигрышно смотреться во время фуршета – обязательно попробуйте!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Фисташки очищенные – 100 гр.

Сыр творожный – 140 гр.

Сыр козий – 40 гр.

Виноград – 1 горсть.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мягкий козий сыр выкладываем в миску и активно разминаем вилкой, смешиваем с творожным сыром и ненадолго убираем в холодильник для охлаждения.

Шаг 2. Параллельно ополаскиваем и насухо промакиваем салфетками виноград, очищаем и мелко рубим фисташки.

Шаг 3. Каждую виноградину облепливаем сырной массой со всех сторон.

Шаг 4. Обваливаем полуфабрикаты в фисташках.

Шаг 5. Выкладываем на блюдо и подаем к столу – наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Сырные шарики с грецким орехом

Сырные шарики с грецкими орехами и зелеными оливками – это блюдо, которое приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению! Сочетание ингредиентов настолько удачное, что шарики разлетаются с тарелки в мгновение ока – готовьте с запасом!

Время готовки – 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 15 шт.

Ингредиенты:

Сыр полутвердый – 300 гр.

Оливки – 10-15 шт.

Ядра грецкого ореха – 100 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, указанные в списке.

Шаг 2. Вооружаемся теркой с мелкими отверстиями и измельчаем сыр.

Шаг 3. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и рубим ножом.

Шаг 4. В руку берем немного сыра, в центр кладем оливку.

Шаг 5. Формуем шарик и «панируем» в орешках.

Шаг 6. Раскладываем на сервировочном блюде и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!

Сырные шарики к пиву в домашних условиях

Сырные шарики к пиву в домашних условиях готовятся менее чем за полчаса, а по своему вкусу ничем не уступают закускам, которые предлагают в барах и других заведениях общественного питания. Побалуйте себя и своих близких чем-то оригинальным и очень вкусным.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Масло растительное – 100-150 мл.

Кефир – 50 мл.

Мука – 200-250 гр.

Сыр – 50 гр.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Все ингредиенты помещаем на рабочую поверхность.

Шаг 2. Кефир слегка подогреваем и смешиваем с содой и солью.

Шаг 3. Высыпаем пшеничную муку.

Шаг 4. Добавляем измельченный на крупной терке сыр и старательно перемешиваем.

Шаг 5. Тесто зачерпываем ложкой и окунаем в раскаленное растительное масло, жарим до румяности со всех сторон.

Шаг 6. Слегка остужаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!