Сырные шарики – это закуска, которая удивит каждого, кто откусит хотя бы кусочек, начиная от самых маленьких до взрослых. Готовится такое блюдо по-разному, к примеру, чтобы получить румяную и хрустящую корочку, заготовки необходимо обжарить во фритюре. А чтобы насладиться нежным вкусом и тающей во рту текстурой, то к сыру можно добавить измельченные крабовые палочки и соус – вуаля, 5 минут и изумительная закуска уже на вашем столе!
Сырные шарики в домашних условиях
Сырные шарики в домашних условиях готовятся просто и легко, и в их состав входит минимальное количество ингредиентов. Подать такие шарики можно, как просто в качестве закуску или сытного перекуса, так и дополнить тарелочку наваристого куриного супчика.
Ингредиенты –+5 порц.
- Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 500 гр.
- Мука 3 ст.л.
- Мука для обвалки
- Яйцо куриное 3 шт.
- Масло растительное для жарки
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 30 мин.
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Сырные шарики легко готовятся в домашних условиях. Сыр измельчаем при помощи терки, в сырную стружку вбиваем куриные яйца.
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Высыпаем 3 столовых ложки с горкой пшеничной муки и хорошенько перемешиваем.
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Масса должна собираться в комок и не разваливаться, при необходимости количество муки увеличиваем.
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Отделяем рукой небольшой шарик размером с грецкий орех и обваливаем в муке.
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Заготовки укладываем на стол либо разделочную доску, припудренную горстью муки.
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Забрасываем шарики в раскаленное растительное масло и подрумяниваем со всех сторон, переворачивая.
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Осторожно вылавливаем шарики шумовкой и промакиваем бумажными полотенцами.
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Сырные шарики готовы! Сервируем и подаем к столу в теплом виде. Приятного аппетита!
Быстрые сырные шарики на сковороде
Быстрые сырные шарики на сковороде – это невероятно вкусная и оригинальная закуска, которая станет идеальным дополнением к пенным прохладительным напиткам. По желанию, такое блюдо можно дополнить крупной морской солью либо измельченным чесноком.
Время готовки – 120 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5.
Ингредиенты:
- Сыр – 300 гр.
- Кефир – 300 мл.
- Мука – 500 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар-песок – 3 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Разрыхлитель/сода – 14 гр./1,5 ч.л.
- Чеснок – по вкусу.
- Масло подсолнечное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом готовки отмеряем нужно количество сухих и жидких ингредиентов.
Шаг 2. В кефир комнатной температуры вбиваем яйца.
Шаг 3. Высыпаем разрыхлитель и постепенно вводим муку, замешиваем массу, отстающую от ладоней. Накрываем салфеткой и оставляем на полчаса.
Шаг 4. Пока тесто поднимается, мелко нарезаем сыр и очищенный чеснок – перемешиваем.
Шаг 5. Тесто раскатываем в пласт толщиной около 5 миллиметров, вырезаем заготовки, при помощи горлышка рюмки.
Шаг 6. В центр заготовок выкладываем немного начинки, скрепляем края и формуем шарики.
Шаг 7. Выкладываем полуфабрикаты в сковороду на раскаленное растительное масло и жарим до образования аппетитной корочки со всех сторон.
Шаг 8. Приятного аппетита!
Как сделать сырные шарики в духовке?
Как сделать сырные шарики в духовке? Для приготовления безумно вкусного и сытного блюда, помимо сыра, нам также потребуется куриный фарш, кефир и специи. Такое кушанье будет прекрасно гармонировать с различными соусами, свежими овощными салатами и даже жареной картошкой.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Сыр твердых сортов – 150 гр.
- Фарш мясной – 500 гр.
- Яйца – 3 шт.
- Крупа манная – 5 ст.л.
- Луковица – 1 шт.
- Сметана 20% – ½ ст.
- Кефир – ½ ст.
- Приправы – по вкусу.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую емкость выкладываем фарш, добавляем пропущенную через мясорубку луковицу и 100 грамм измельченного на мелкой терке сыра, высыпаем манку, соль и специи, разбиваем яйца – вымешиваем до однородной консистенции.
Шаг 2. Смачиваем ладони в воде и лепим шарики среднего размера, выкладываем в огнеупорную форму с бортиками.
Шаг 3. В другой миске смешиваем кефир, сметану и немного приправ с солью.
Шаг 4. Заливаем соусом заготовки.
Шаг 5. Верхушку посыпаем остатками натертого сыра.
Шаг 6. Запекаем кушанье в духовке на протяжении получаса при 180 градусах.
Шаг 7. Раскладываем сырные шарики по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Картофельно-сырные шарики
Картофельно-сырные шарики – это простое и вкусное блюдо, которое прекрасно подойдет для тех кулинаров, кто всегда отваривает картофеля больше, чем нужно, и потом этот овощ выбрасывается. Для того чтобы минимизировать расход продуктов, готовим нечто оригинальное!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Картошка отварная – 4 шт.
- Сыр твердый – 150 гр.
- Соль – ½ ч.л.
- Перец черный молотый – 1/3 ч.л.
Для соуса:
- Сыр пармезан – 100 гр.
- Сыр дор блю – 100 гр.
- Сливки – 250 мл.
- Мука – 2 ст.л.
- Масло сливочное – 50 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Остывший отварной картофель натираем на терке с мелкими отверстиями прямо в миску.
Шаг 2. Туда же натираем кусочек твердого сыра. Слегка солим.
Шаг 3. Состав перемешиваем до вязкой и густой массы.
Шаг 4. Руками формуем небольшие шарики из подготовленного теста, раскладываем на противне, устеленном пергаментом. Готовим в духовке 15-20 минут при 180-190 градусах.
Шаг 5. Золотистые шарики слегка остужаем и снимаем с бумаги.
Шаг 6. Переходим к соусу: в сковородке растапливаем сливочное масло.
Шаг 7. К маслу высыпаем муку и активно перемешиваем.
Шаг 8. Выливаем сливки и в течение нескольких минут беспрерывно помешиваем.
Шаг 9. Доводим соус до кипения и убавляем нагрев.
Шаг 10. Добавляем два вида натертого на терке сыра.
Шаг 11. Прогреваем до полного расплавления сыра, соус переливаем в пиалу.
Шаг 12. Кушанье сервируем и незамедлительно подаем к столу. Приятного аппетита!
Сырные шарики в панировке на сковороде
Сырные шарики в панировке на сковороде – это закуска любимая многими, которую можно найти в меню множества кафе и баров, так почему бы нам не попробовать приготовить это аппетитное кушанье в домашних условиях? Покупаем нужные продукты и приступаем!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Сыр – 300 гр.
- Сухари панировочные – 3 ст.л.
- Яйца – 3 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Масло подсолнечное – 500 мл.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем ингредиенты: панировочные сухари и муку высыпаем в две пиалы, сыр мелко натираем на терке.
Шаг 2. В миске перемешиваем сыр с яйцом, мукой, черным перцем и солью – лепим шарики и обваливаем в панировочных сухарях.
Шаг 3. В сотейнике разогреваем подсолнечное масло и забрасываем полуфабрикаты, готовим от 3 до 5 минут, при частом помешивании шумовкой.
Шаг 4. Сырные шарики промакиваем бумажными полотенцами и выкладываем на красивую тарелку.
Шаг 5. Дополняем любимыми соусами и дегустируем. Приятного аппетита!
Сырные шарики с крабовыми палочками
Сырные шарики с крабовыми палочками – это легкая и безумно вкусная закуска на скорую руку, которая придется по вкусу каждому, кто ее отведает. Но это и неудивительно, ибо в состав входят лишь те компоненты, которые идеально дополняют и оттеняют вкус друг друга. Количество чеснока вы можете регулировать самостоятельно.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Палочки крабовые – 160 гр.
- Сыр плавленый – 100 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Майонез – 2 ст.л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Снимаем упаковку с крабовых палочек, разделяем белую и красную часть. Составляющие мелко нарезаем в разные тарелки.
Шаг 2. К белой части сурими добавляем измельченный чеснок и натертый мелко сыр.
Шаг 3. Следом отправляем натертые на мелкой терке яйца и немного черного перца с солью.
Шаг 4. Перемешиваем компоненты ложкой.
Шаг 5. Смочив руки в воде, лепим небольшие шарики, обваливаем в красной части крабовых палочек.
Шаг 6. Ненадолго убираем в холодильную камеру для охлаждения и затем подаем. Приятного аппетита!
Домашние сырные шарики «Рафаэлло»
Домашние сырные шарики «Рафаэлло» готовятся всего лишь за полчаса и приводят в восторг всех гостей! Помимо нежной и тающей во рту сырной массы, внутри каждого шарика также «кроется» аппетитная начинка, состоящая из грецкого ореха и зеленой оливки.
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6-8.
Ингредиенты:
- Сыр твердых сортов – 200 гр.
- Майонез – 4 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Сурими – 8 шт.
- Оливки (без косточки) – 1 банка.
- Ядра грецкого ореха – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Вскрываем банку оливок и сливаем маринад, внутрь каждой оливки вставляем небольшой кусочек грецкого ореха.
Шаг 2. В чашу натираем на терке сыр и зубцы очищенного чеснока, заправляем майонезом и тщательно перемешиваем.
Шаг 3. Из сырной массы делаем шарики, выкладываем на ладонь и расплющиваем в лепешку, в центр кладем фаршированную оливку.
Шаг 4. Соединяем края так, чтобы начинка оставалась внутри.
Шаг 5. Обваливаем шарики в предварительно натертых на терке крабовых палочках.
Шаг 6. Сервируем и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!
Сырные шарики с виноградом
Сырные шарики с виноградом, обваленные в измельченных фисташках – это изысканная закуска, которую идеально подавать к столу в сочетании с белым сухим вином. Также такие шарики будут очень выигрышно смотреться во время фуршета – обязательно попробуйте!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Фисташки очищенные – 100 гр.
- Сыр творожный – 140 гр.
- Сыр козий – 40 гр.
- Виноград – 1 горсть.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мягкий козий сыр выкладываем в миску и активно разминаем вилкой, смешиваем с творожным сыром и ненадолго убираем в холодильник для охлаждения.
Шаг 2. Параллельно ополаскиваем и насухо промакиваем салфетками виноград, очищаем и мелко рубим фисташки.
Шаг 3. Каждую виноградину облепливаем сырной массой со всех сторон.
Шаг 4. Обваливаем полуфабрикаты в фисташках.
Шаг 5. Выкладываем на блюдо и подаем к столу – наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!
Сырные шарики с грецким орехом
Сырные шарики с грецкими орехами и зелеными оливками – это блюдо, которое приведет ваши вкусовые рецепторы к истинному гастрономическому наслаждению! Сочетание ингредиентов настолько удачное, что шарики разлетаются с тарелки в мгновение ока – готовьте с запасом!
Время готовки – 15 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 15 шт.
Ингредиенты:
- Сыр полутвердый – 300 гр.
- Оливки – 10-15 шт.
- Ядра грецкого ореха – 100 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Выкладываем на стол продукты, указанные в списке.
Шаг 2. Вооружаемся теркой с мелкими отверстиями и измельчаем сыр.
Шаг 3. Грецкие орехи подсушиваем на сухой сковороде и рубим ножом.
Шаг 4. В руку берем немного сыра, в центр кладем оливку.
Шаг 5. Формуем шарик и «панируем» в орешках.
Шаг 6. Раскладываем на сервировочном блюде и приглашаем семью для дегустации. Приятного аппетита!
Сырные шарики к пиву в домашних условиях
Сырные шарики к пиву в домашних условиях готовятся менее чем за полчаса, а по своему вкусу ничем не уступают закускам, которые предлагают в барах и других заведениях общественного питания. Побалуйте себя и своих близких чем-то оригинальным и очень вкусным.
Время готовки – 25 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 1.
Ингредиенты:
- Масло растительное – 100-150 мл.
- Кефир – 50 мл.
- Мука – 200-250 гр.
- Сыр – 50 гр.
- Соль – 1 щепотка.
- Сода – 1 щепотка.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Все ингредиенты помещаем на рабочую поверхность.
Шаг 2. Кефир слегка подогреваем и смешиваем с содой и солью.
Шаг 3. Высыпаем пшеничную муку.
Шаг 4. Добавляем измельченный на крупной терке сыр и старательно перемешиваем.
Шаг 5. Тесто зачерпываем ложкой и окунаем в раскаленное растительное масло, жарим до румяности со всех сторон.
Шаг 6. Слегка остужаем и снимаем пробу. Приятного аппетита!