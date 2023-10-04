Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус из нутовой муки. Из специй также можно добавить молотый тмин и кориандр, если любите. Готовый хумус можно подавать со свежими хрустящим овощами и питой. На вкус он получается нежным, кремовым и хорошо насыщает.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Закуски / Хумус Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Вода 200 Миллилитров
- Мука нутовая 60 Грамм
- Тахини (кунжутная паста) 1-2 Ст. ложек
- Лимон 1/2 Штуки
- Масло оливковое 1-3 Ст. ложек
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
- Чеснок 1 Зубчик
Количество порций 2
Калорийность
89 ккал
Калорийность
5 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Хумус из нутовой муки»
Подготовьте все ингредиенты.
Смешайте воду с нутовой мукой так, чтобы не оставалось комочков. Доведите до кипения на среднем огне и сразу снимите с плиты. Остудите смесь.
Добавьте в смесь оливковое масло, пасту тахини, лимонный сок и очищенный чеснок.
Измельчите блендером до однородной консистенции.
Затем добавьте по вкусу соль, паприку и черный молотый перец. Снова все перемешайте.
Хумус из нутовой муки готов, приятного вам аппетита!