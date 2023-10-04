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Хумус из нутовой муки

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Хумус из нутовой муки

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус из нутовой муки. Из специй также можно добавить молотый тмин и кориандр, если любите. Готовый хумус можно подавать со свежими хрустящим овощами и питой. На вкус он получается нежным, кремовым и хорошо насыщает.
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Закуски / Хумус Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 200 Миллилитров
  • Мука нутовая 60 Грамм
  • Тахини (кунжутная паста) 1-2 Ст. ложек
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Масло оливковое 1-3 Ст. ложек
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)
  • Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 2

Калорийность

89 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хумус из нутовой муки»

Хумус из нутовой муки

Подготовьте все ингредиенты.

Хумус из нутовой муки

Смешайте воду с нутовой мукой так, чтобы не оставалось комочков. Доведите до кипения на среднем огне и сразу снимите с плиты. Остудите смесь.

Хумус из нутовой муки

Добавьте в смесь оливковое масло, пасту тахини, лимонный сок и очищенный чеснок.

Хумус из нутовой муки

Измельчите блендером до однородной консистенции.

Хумус из нутовой муки

Затем добавьте по вкусу соль, паприку и черный молотый перец. Снова все перемешайте.

Хумус из нутовой муки

Хумус из нутовой муки готов, приятного вам аппетита!

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