Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить хумус из нутовой муки. Из специй также можно добавить молотый тмин и кориандр, если любите. Готовый хумус можно подавать со свежими хрустящим овощами и питой. На вкус он получается нежным, кремовым и хорошо насыщает.

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Закуски / Хумус Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Вода 200 Миллилитров

Мука нутовая 60 Грамм

Тахини (кунжутная паста) 1-2 Ст. ложек

Лимон 1/2 Штуки

Масло оливковое 1-3 Ст. ложек

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Паприка 1/2 Чайных ложки (молотая)

Чеснок 1 Зубчик

Количество порций 2

Калорийность

89 ккал

Калорийность

5 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Хумус из нутовой муки»

Подготовьте все ингредиенты.

Смешайте воду с нутовой мукой так, чтобы не оставалось комочков. Доведите до кипения на среднем огне и сразу снимите с плиты. Остудите смесь.

Добавьте в смесь оливковое масло, пасту тахини, лимонный сок и очищенный чеснок.

Измельчите блендером до однородной консистенции.

Затем добавьте по вкусу соль, паприку и черный молотый перец. Снова все перемешайте.

Хумус из нутовой муки готов, приятного вам аппетита!