Десерт без сахара за 15 минут. Полезное и невероятно красивое лакомство без выпечки

Сухофрукты были придуманы человечеством довольно давно. В древности данный способ хранения фруктов был единственным проверенным и эффективным.

Однако, даже после появления новых технологий по выращиванию ягод и фруктов, сушка плодов не ушло в прошлое. Дело в том, что из сухофруктов люди научились делать много десертов. Их не удастся больше изъять из мировой кухни.

Поэтому нам стоит научиться тоже готовить десерты из сухофруктов.

Ингредиенты для десерта из сухофруктов:

творог — 300 г;

сметана — 200 г;

желатин — 20 г;

вода — 120 г;

курага — 100 г;

изюм — 100 г;

чернослив — 100 г;

финики — 100 г;

вишня — 100 г.

Приготовление десерта из сухофруктов:

Желатин заливаем водой и ожидаем, пока тот набухнет. Если сухофрукты жесткие, то заранее замачиваем их в кипятке. Если сухофруктов мягкие — то можно просто промыть и высушить их.

Шинкуем не особо мелко чернослив и курагу. Очищаем от косточек вишню и финики, нарезаем на маленькие кусочки. Аналогично шинкуем изюм.

Прогреваем набухший желатин, чтобы он снова стал жидким. Соединяем творог со сметаной, по желанию добавляем мед и ванильный сахар. Взбиваем смесь погружным блендером до однородности.

Выливаем в творожную смесь желатин, продолжаем взбивать миксером, пока не смешаем все компоненты воедино. В творожную массу выкладываем все измельченные сухофрукты, лопаткой перемешиваем.

Застилаем форму с высокими бортиками пищевой пленкой, выкладываем в нее творожную смесь с сухофруктами. Убираем десерт в холодильник до застывания минимум на пару часов.

Если в холодильнике есть посторонние запахи, лучше накрыть поверхность десерта пищевой пленкой.

Кстати, вместо творога за основу можно взять ряженку, кефир или греческий йогурт. Получается отменный десерт без сахара.