Десерт без сахара за 15 минут. Полезное и невероятно красивое лакомство без выпечки

Сухофрукты были придуманы человечеством довольно давно. В древности данный способ хранения фруктов был единственным проверенным и эффективным.
Однако, даже после появления новых технологий по выращиванию ягод и фруктов, сушка плодов не ушло в прошлое. Дело в том, что из сухофруктов люди научились делать много десертов. Их не удастся больше изъять из мировой кухни.
Поэтому нам стоит научиться тоже готовить десерты из сухофруктов.
Ингредиенты для десерта из сухофруктов:
- творог — 300 г;
- сметана — 200 г;
- желатин — 20 г;
- вода — 120 г;
- курага — 100 г;
- изюм — 100 г;
- чернослив — 100 г;
- финики — 100 г;
- вишня — 100 г.
Приготовление десерта из сухофруктов:
Желатин заливаем водой и ожидаем, пока тот набухнет. Если сухофрукты жесткие, то заранее замачиваем их в кипятке. Если сухофруктов мягкие — то можно просто промыть и высушить их.
Шинкуем не особо мелко чернослив и курагу. Очищаем от косточек вишню и финики, нарезаем на маленькие кусочки. Аналогично шинкуем изюм.
Прогреваем набухший желатин, чтобы он снова стал жидким. Соединяем творог со сметаной, по желанию добавляем мед и ванильный сахар. Взбиваем смесь погружным блендером до однородности.
Выливаем в творожную смесь желатин, продолжаем взбивать миксером, пока не смешаем все компоненты воедино. В творожную массу выкладываем все измельченные сухофрукты, лопаткой перемешиваем.
Застилаем форму с высокими бортиками пищевой пленкой, выкладываем в нее творожную смесь с сухофруктами. Убираем десерт в холодильник до застывания минимум на пару часов.
Если в холодильнике есть посторонние запахи, лучше накрыть поверхность десерта пищевой пленкой.
Кстати, вместо творога за основу можно взять ряженку, кефир или греческий йогурт. Получается отменный десерт без сахара.