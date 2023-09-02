Сытный и вкусный: рецепт салата из курицы и картофеля

Это отличный салат для ужина, а также его можно взять с собой на работу в качестве перекуса.
Салат из курицы и картофеля – это холодное блюдо, которое очень легко приготовить. Простой рецепт, идеально подходящий для обеденного перерыва в офисе. Это полноценное блюдо, которое утолит аппетит, не отягощая желудок.
Благодаря белому, мягкому мясу и нежному вкусу курица может сочетаться со многими другими ингредиентами и поэтому является отличной основой для создания множества различных салатов. Белое мясо курицы хорошо сочетается с яйцами и картофелем, как в этом рецепте, а также с перцем и каперсами. Также куриную грудку можно сочетать с салатом и сельдереем, а также с луком и оливками. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.
Все эти салаты, а также салат с курицей и картофелем можно приготовить заранее, хранить в холодильнике и заправить непосредственно перед подачей.
Салат из куриной грудки и картофеля
Ингредиенты:
- 1 целая жареная куриная грудка;
- 2 вареных вкрутую яйца;
- 3 картофелины;
- 4-5 маринованных корнишонов;
- 1 столовая ложка майонеза;
- 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
- соль, перец.
Чтобы приготовить куриную грудку – запеките ее на сковороде, или в духовке, а потом остудите. Картофелины отварите в мундире, охладите и очистите. Нарежьте куриную грудку полосками. Картофель нарежьте ломтиками. Огурцы – полосками.
Очистите яйца и нарежьте их. Выложите картофель, курицу и корнишоны на сервировочную тарелку или салатник.
Приправьте солью и перцем и перемешайте. Добавьте нарезанные яйца. Заправьте салат из курицы и картофеля маслом и майонезом.
Также вы можете приготовить еще один вкусный салат с курицей. Его удачно дополняют листья салата и оливки.