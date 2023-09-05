Сытный обед за 15 минут. Беру 1 стакан кефира и готовлю целую гору вкуснятины: простой и сытный рецепт

Слово пироги произошло от корня “пир”. То есть, в основном мясные пироги, например, готовили на какие-то праздники. По большей части люди питались овощными и сладкими пирогами, так как их приготовление было бюджетным.

С XIX века, когда народ освоил картофель, в обиход вошла картофельная выпечка. Данными пирогами регулярно кормились крестьянские семьи.

Сейчас картофельные пироги тоже не менее популярны. Стоит дать рецепт приготовления простых картофельных пирогов.

Ингредиенты для картофельных пирогов:

Кефир — 250 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Яйцо — 1 шт.;

Сахар — 1 ч.л.;

Растительное масло — 30 мл;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л.;

Картофель отварной — 400 г;

Лук репчатый — 1 шт.

Приготовление картофельных пирогов:

В кефир разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, тщательно перемешиваем. Вливаем в кефир растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель.

Замешиваем эластичное и не липкое тесто. Накрываем тесто целлофаном и оставляем на 15 минут.

Отваренный картофель превращаем в пюре. Нарезаем на маленькие кубики лук и обжариваем его в сковороде до золотистой корочки. Смешиваем картофельное пюре и лук. По желанию можно нашинковать в начинку укроп.

Делим тесто на 12 колобков, раскатываем в небольшие лепешки. В каждую лепешку выкладываем начинку, запечатываем внутри теста картофельное пюре.

Кладем пирожки швами вниз, слегка приминаем.

В сковороде в растительном масле обжариваем пирожки с обеих сторон до золотистой корочки.

Пирожки можно готовить не только с картофельной начинкой. Тесто универсальное, подходит и для мясной, и для яичной начинки

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