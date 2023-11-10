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Фаршированные яйца «Глаз дракона»

На чтение: 2 минуты
Фаршированные яйца «Глаз дракона»

Описание приготовления:

По восточному календарю наступающий Новый год будет годом Дракона. Хочу предложить к праздничному столу оригинальную и вкусную закуску, которая готовится за несколько минут, а получается неизменно удачной. Такая подача фаршированных яиц привлечёт внимание и детей, и взрослых. Берите рецепт на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки (варёное)
  • Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Майонез 3 Чайных ложки
  • Огурец 30 Грамм (для оформления)
  • Маслины 3 Штуки (для оформления)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

218 ккал

Калорийность

18 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные яйца "Глаз дракона"»

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите вкрутую (на отваривание потребуется с момента закипания воды 10 минут).

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Когда яйца остынут, очистите их и разрежьте пополам.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Достаньте желтки и вилкой разотрите в крошку.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Добавьте к измельчённым желткам тёртый на мелкой тёрке сыр и давленые зубчики чеснока. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Наполните половинки яиц получившейся массой.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

При помощи овощечистки срежьте с огурца тонким слоем кожуру и нарежьте на тонкие полоски. По периметру фаршированной сырно-желтковой массы выложите полоски огурчика.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Маслину нарежьте на полоски и выложите по центру яйца. Получатся фаршированные яйца, внешне напоминающие драконий глаз.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Фаршированный яйца "Глаз дракона" готовы. Получилось вкусное и яркое тематическое украшение новогоднего стола. Дополнить закуску при подаче можно зеленью и свежими овощами. Приятного аппетита!

Фаршированные яйца «Глаз дракона»

На чтение: 2 минуты
Фаршированные яйца «Глаз дракона»

Описание приготовления:

По восточному календарю наступающий Новый год будет годом Дракона. Хочу предложить к праздничному столу оригинальную и вкусную закуску, которая готовится за несколько минут, а получается неизменно удачной. Такая подача фаршированных яиц привлечёт внимание и детей, и взрослых. Берите рецепт на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

  • Яйцо 3 Штуки (варёное)
  • Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Майонез 3 Чайных ложки
  • Огурец 30 Грамм (для оформления)
  • Маслины 3 Штуки (для оформления)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

218 ккал

Калорийность

18 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные яйца "Глаз дракона"»

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите вкрутую (на отваривание потребуется с момента закипания воды 10 минут).

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Когда яйца остынут, очистите их и разрежьте пополам.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Достаньте желтки и вилкой разотрите в крошку.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Добавьте к измельчённым желткам тёртый на мелкой тёрке сыр и давленые зубчики чеснока. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Наполните половинки яиц получившейся массой.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

При помощи овощечистки срежьте с огурца тонким слоем кожуру и нарежьте на тонкие полоски. По периметру фаршированной сырно-желтковой массы выложите полоски огурчика.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Маслину нарежьте на полоски и выложите по центру яйца. Получатся фаршированные яйца, внешне напоминающие драконий глаз.

Фаршированные яйца "Глаз дракона"

Фаршированный яйца "Глаз дракона" готовы. Получилось вкусное и яркое тематическое украшение новогоднего стола. Дополнить закуску при подаче можно зеленью и свежими овощами. Приятного аппетита!

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