Описание приготовления:
По восточному календарю наступающий Новый год будет годом Дракона. Хочу предложить к праздничному столу оригинальную и вкусную закуску, которая готовится за несколько минут, а получается неизменно удачной. Такая подача фаршированных яиц привлечёт внимание и детей, и взрослых. Берите рецепт на заметку!
Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Яйцо 3 Штуки (варёное)
- Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Майонез 3 Чайных ложки
- Огурец 30 Грамм (для оформления)
- Маслины 3 Штуки (для оформления)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
218 ккал
Калорийность
18 г
Белки
11 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Фаршированные яйца "Глаз дракона"»
Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите вкрутую (на отваривание потребуется с момента закипания воды 10 минут).
Когда яйца остынут, очистите их и разрежьте пополам.
Достаньте желтки и вилкой разотрите в крошку.
Добавьте к измельчённым желткам тёртый на мелкой тёрке сыр и давленые зубчики чеснока. Посолите и поперчите начинку по вкусу.
Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.
Наполните половинки яиц получившейся массой.
При помощи овощечистки срежьте с огурца тонким слоем кожуру и нарежьте на тонкие полоски. По периметру фаршированной сырно-желтковой массы выложите полоски огурчика.
Маслину нарежьте на полоски и выложите по центру яйца. Получатся фаршированные яйца, внешне напоминающие драконий глаз.
Фаршированный яйца "Глаз дракона" готовы. Получилось вкусное и яркое тематическое украшение новогоднего стола. Дополнить закуску при подаче можно зеленью и свежими овощами. Приятного аппетита!