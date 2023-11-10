Описание приготовления:

По восточному календарю наступающий Новый год будет годом Дракона. Хочу предложить к праздничному столу оригинальную и вкусную закуску, которая готовится за несколько минут, а получается неизменно удачной. Такая подача фаршированных яиц привлечёт внимание и детей, и взрослых. Берите рецепт на заметку!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год Основной ингредиент: Яйца Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Яйцо 3 Штуки (варёное)

Сыр 50 Грамм (можно заменить на плавленый сырок)

Чеснок 2-3 Зубчиков

Майонез 3 Чайных ложки

Огурец 30 Грамм (для оформления)

Маслины 3 Штуки (для оформления)

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

218 ккал

Калорийность

18 г

Белки

11 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Фаршированные яйца "Глаз дракона"»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца отварите вкрутую (на отваривание потребуется с момента закипания воды 10 минут).

Когда яйца остынут, очистите их и разрежьте пополам.

Достаньте желтки и вилкой разотрите в крошку.

Добавьте к измельчённым желткам тёртый на мелкой тёрке сыр и давленые зубчики чеснока. Посолите и поперчите начинку по вкусу.

Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Наполните половинки яиц получившейся массой.

При помощи овощечистки срежьте с огурца тонким слоем кожуру и нарежьте на тонкие полоски. По периметру фаршированной сырно-желтковой массы выложите полоски огурчика.

Маслину нарежьте на полоски и выложите по центру яйца. Получатся фаршированные яйца, внешне напоминающие драконий глаз.

Фаршированный яйца "Глаз дракона" готовы. Получилось вкусное и яркое тематическое украшение новогоднего стола. Дополнить закуску при подаче можно зеленью и свежими овощами. Приятного аппетита!