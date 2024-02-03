Такие блины готовлю на заказ уже 30 лет. Простой и очень вкусный рецепт

Блины — это древнее блюдо, которое известно множеству народов. По большей части блины связаны с историей восточных славян. Дело в том, что в прошлом, до прихода христианства, славяне поклонялись языческим богам. Блины были важной частью обрядов.

Так как блин был внешне похож на солнце, часто его использовали для подношения богине Ладе. Так люди выражали свое почтение богине и сетовали о плодородии.

Сейчас блины не относятся к языческим блюдам и атрибутам. Это отменное блюдо, подаваемое в кафе и ресторанах. Но, особенно блины вкусные в домашнем виде и с начинкой.

Ингредиенты теста для мясных блинов:

Яйцо — 3 шт.;

Соль — ½ ч.л.;

Сахар — 1 ст.л.;

Молоко — 200 мл;

Мука — 200 г;

Кипяток — 100 мл;

Растительное масло — 3 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

Фарш — 200 г;

Лук — 1 шт.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Соль — ½ ч.л.

Приготовление мясных блинов:

В миску с яйцами высыпаем соль, сахар, вливаем молоко и растительное масло, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. Высыпаем в смесь муку и замешиваем густоватое тесто.

Вливаем в тесто кипяток и снова перемешиваем. Оставляем тесто на 10 минут в тепле. Далее на капле растительного масла обжариваем тонкие блины.

Для начинки на сковороде с растительным маслом обжариваем фарш. Нарезаем мелко лук и добавляем к фаршу, обжариваем компоненты вместе.

Не забываем посолить начинку. Выкладываем начинку в блины, сворачиваем в рулеты.

Такие блины можно подавать сразу или убрать в холодильник, а потом разогреть.

К мясу также получится добавить любимые специи в процессе обжаривания.