Такой супчик хоть каждый день подавайте. Вкусный домашний рецепт

Этот суп имеет восточные корни. Угра Гуж — это блюдо узбекской кухни. Оно представляет собой суп с фрикадельками из баранины. В его состав входят также картофель, рис, морковь, помидоры, лук и специи. Суп получается густым, наваристым и сытным.

Узбекская кухня имеет древние традиции, которые формировались под влиянием кочевого образа жизни и климатических условий региона. В ней широко используются баранина, овощи, крупы и специи. Можно понять, что суп Угра Гуж имеет долгую историю и является частью культурного наследия Узбекистана. Сейчас данный суп готовится во многих ресторанах Узбекской кухни.

Расскажем, как приготовить суп самостоятельно.

Ингредиенты для теста:

яйцо — шт.;

мука — 200 г;

вода;

соль — 1 ч.л.

Ингредиенты для супа:

лук — шт.;

болгарский перец — шт.;

помидор — 1 шт.;

картофель — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — ⅓ ч.л.;

кинза — пучок.

Ингредиенты для фрикаделек:

фарш — 250 г;

рис — 50 г;

соль — ⅓ ч.л.

Приготовление Угры Гужа:

В миске смешиваем муку с солью, разбиваем туда яйцо и вливаем воду, замешиваем тесто. Посыпаем стол мукой, кладем тесто и формуем колобок, оставляем его под миской на 10 минут.

Далее раскатываем тесто в большую лепешку, оставляем сушиться 20 минут. В это время нарезаем мелко лук, очищенный болгарский перец, кубиком режем картофель, морковь и помидор.

Обжариваем на 50 мл растительного масла пару минут лук. К луку кладем болгарский перец, жарим минуту, добавляем морковь и картофель, жарим еще 2 минуты. Шинкуем кинзу к овощам, солим и смешиваем.

Добавляем обжаренные овощи в кастрюлю, вливаем воду и доводим до кипения, снимаем пену.

Фарш смешиваем с рисом и солью, формуем фрикадельки.

Обваливаем фрикадельки в муке, добавляем в суп. Делим пласт теста на 4 треугольника, заворачиваем каждый в рулон. Нарезаем поперек каждый рулон из теста на тонкие полоски.

Полоски теста добавляем в суп, перемешиваем. Варим суп дополнительно 5 минут.

Подавать Угру Гужа следует с нашинкованной зеленью. Это сытный ароматный суп для обеда.