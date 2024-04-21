Рецепт: Свинина, запеченная в духовке с рисом и овощами — Вкусная и сытная еда!

Ингредиенты:
свинина — 500-600 г;
картофель — 4-5 шт;
морковь — 1 шт;
перец болгарский — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
яблоки кисло-сладкие свежие — 4-5 шт;
соевый соус — 2 ст. ложки;
аджика острая — 1 ст. ложка;
горчица — 1 ч. ложка;
мед — 1 ст. ложка;
зелень сушеная — по вкусу;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям! Сегодня мой рецепт приготовления свинины, запеченная в духовке с овощами!
1. Приготовим овощи: порежем крупными дольками картофель, перец болгарский, яблоки и репчатый лук, морковь кольцами.
2. Свинину предварительно замочила в воде, а затем помыла в проточной воде и слегка обсушила на бумажном полотенце.
3. В жаропрочную стеклянную посуду выложила свинину большими кусками, сверху положила овощи, посыпала солью и перцем.
4. Накрыла фольгой и поставила запекаться в духовку на 60 минут при температуре 200 градусов.
5. Затем достаём из духовки, снимаем фольгу и сверху заливаем соусом.
6. Теперь расскажу как делаю соус, вы же можете делать на свой вкус.
В чашке размешиваю аджику, мёд, горчицу, соевый соус и сушеную зелень укропа и петрушки. Если получается густой, то добавляю немного воды.
7. И ставим в духовку еще минут на 25, чтобы появилась аппетитная корочка. Вот так выглядит готовой блюдо.
Теперь можно разложить по тарелкам! Такое блюдо можно смело ставить на праздничный стол. Блюдо очень вкусное и сытное. Мясо мягкое и нежное, благодаря соусу имеет пикантный вкус. А овощи сохраняют свой естественный вкус и питательные свойства!
Благодарю за внимание к моему отзыву! Желаю всем радости и хорошего настроения!
Время приготовления: 1 ч. 30 мин.