Рецепт: Свинина, запеченная в духовке с рисом и овощами — Вкусная и сытная еда!

Ингредиенты:

свинина — 500-600 г;

картофель — 4-5 шт;

морковь — 1 шт;

перец болгарский — 1 шт;

лук репчатый — 1 шт;

яблоки кисло-сладкие свежие — 4-5 шт;

соевый соус — 2 ст. ложки;

аджика острая — 1 ст. ложка;

горчица — 1 ч. ложка;

мед — 1 ст. ложка;

зелень сушеная — по вкусу;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Здравствуйте всем читателям! Сегодня мой рецепт приготовления свинины, запеченная в духовке с овощами!

1. Приготовим овощи: порежем крупными дольками картофель, перец болгарский, яблоки и репчатый лук, морковь кольцами.

2. Свинину предварительно замочила в воде, а затем помыла в проточной воде и слегка обсушила на бумажном полотенце.

3. В жаропрочную стеклянную посуду выложила свинину большими кусками, сверху положила овощи, посыпала солью и перцем.

4. Накрыла фольгой и поставила запекаться в духовку на 60 минут при температуре 200 градусов.

5. Затем достаём из духовки, снимаем фольгу и сверху заливаем соусом.

6. Теперь расскажу как делаю соус, вы же можете делать на свой вкус.

В чашке размешиваю аджику, мёд, горчицу, соевый соус и сушеную зелень укропа и петрушки. Если получается густой, то добавляю немного воды.

7. И ставим в духовку еще минут на 25, чтобы появилась аппетитная корочка. Вот так выглядит готовой блюдо.

Теперь можно разложить по тарелкам! Такое блюдо можно смело ставить на праздничный стол. Блюдо очень вкусное и сытное. Мясо мягкое и нежное, благодаря соусу имеет пикантный вкус. А овощи сохраняют свой естественный вкус и питательные свойства!

Благодарю за внимание к моему отзыву! Желаю всем радости и хорошего настроения!

Время приготовления: 1 ч. 30 мин.