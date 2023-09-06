Карп, сом и тунец: врач перечислила виды рыб, которые есть нельзя

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале назвала потенциально опасные виды рыбы.

По словам эксперта, отказаться надо в первую очередь от рыб-падальщиков, к которым относятся сом, пангасиус и тилапия. Они обитают в грязных водоемах и питаются останками животных.

Акула, рыба-меч, тунец и прочие морские хищники токсичны, так как содержат соли тяжелых металлов, ртути и мышьяка. А представители семейства карповых являются переносчиками плоских червей описторхов, также известных как печеночные сосальщики.

Несмотря на это, Лебедева напомнила, что есть рыбу нужно как минимум дважды в неделю — она по-прежнему является источником жирных кислот и витаминов. Чтобы себя обезопасить, врач рекомендует правильно готовить и обрабатывать морепродукты: например, не есть сырую, недосоленную или недоваренную рыбу.

Ранее специалисты Роспотребнадзора подсказали россиянам, как правильно выбирать охлажденную рыбу в магазине. Учитывайте время разморозки и место обитания рыбы, а дома на всякий случай посолите и поперчите купленную тушку, чтобы обеззаразить ее и остановить возможное распространение бактерий.