Вкусные луковые лепешки на сковороде. Готовим и едим уже 2 дня подряд: простой рецепт

Луковые лепешки родом из кавказской кухни, запоминаются своим необычным вкусом и ароматом. Исследователи полагают, что такое угощение кочевые народы Северного Кавказа готовили на костре. На приготовление пищи уходило мало времени, а насыщала она достаточно для продолжительных походов.
Также, по одной из версий блюдо возникло благодаря пиратским и кавказским культурам. На корабли пираты брали большое количество лука и муки, а лепешки готовили на борту. Расскажем о рецепте луковых лепёшек.
Ингредиенты для луковых лепешек:
- мука — 450 г;
- лук — 3 шт.;
- сливочное масло;
- растительное масло — 50 мл;
- соль, перец;
- вода — 250 мл.
Приготовление луковых лепешек:
В чашу наливаем 250 мл воды и добавляем одну чайную ложку соли. Всыпаем муку, руками замешиваем тесто.
В отдельной миске смешиваем лук полукольцами, соль, перец по вкусу. Перемешиванием руками.
Тесто нарезаем на равные части, катаем шарики. С помощью скалки катаем из теста тонкий пласт, смазываем растопленным сливочным маслом. Сверху посыпаем подготовленным луком.
Скатываем в рулет, а затем придаем форму улитки.
Оставляем изделие на 10 минут. Придавливаем руками, отправляем жариться на сковороду с маслом.
Готовим с двух сторон на медленном огне.
Луковые лепешки готовы угощайтесь!