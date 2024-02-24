Вкусные луковые лепешки на сковороде. Готовим и едим уже 2 дня подряд: простой рецепт

Луковые лепешки родом из кавказской кухни, запоминаются своим необычным вкусом и ароматом. Исследователи полагают, что такое угощение кочевые народы Северного Кавказа готовили на костре. На приготовление пищи уходило мало времени, а насыщала она достаточно для продолжительных походов.

Также, по одной из версий блюдо возникло благодаря пиратским и кавказским культурам. На корабли пираты брали большое количество лука и муки, а лепешки готовили на борту. Расскажем о рецепте луковых лепёшек.

Ингредиенты для луковых лепешек:

мука — 450 г;

лук — 3 шт.;

сливочное масло;

растительное масло — 50 мл;

соль, перец;

вода — 250 мл.

Приготовление луковых лепешек:

В чашу наливаем 250 мл воды и добавляем одну чайную ложку соли. Всыпаем муку, руками замешиваем тесто.

В отдельной миске смешиваем лук полукольцами, соль, перец по вкусу. Перемешиванием руками.

Тесто нарезаем на равные части, катаем шарики. С помощью скалки катаем из теста тонкий пласт, смазываем растопленным сливочным маслом. Сверху посыпаем подготовленным луком.

Скатываем в рулет, а затем придаем форму улитки.

Оставляем изделие на 10 минут. Придавливаем руками, отправляем жариться на сковороду с маслом.

Готовим с двух сторон на медленном огне.

Луковые лепешки готовы угощайтесь!