Лимонный пудинг: рецепт нежнейшего десерта к чаю

Пудинг получается легким и воздушным. При подаче его можно украсить веточками мяты.

Лимонный пудинг – это выпечка для тех, кто любит нежный цитрусовый аромат и не менее нежный привкус лимона. Приготовьте его, и даже обычное чаепитие превратится в праздник. Рецептом приготовления десерта поделились в блоге «Кулинария».

Лимонный пудинг

Ингредиенты:

мука – 60 гр;

лимонный сок – 2 ст. л;

цедра лимона – 1/2 ч. л;

масло сливочное – 30 гр;

сахар – 60 гр;

яйцо – 1 шт;

молоко – 100 мл.

Способ приготовления:

Сливочное масло, нагретое до комнатной температуры, взбить с сахаром и желтком. Добавить сок и цедру лимона, снова все взбить, затем ввести просеянную муку.

Взбивая, постепенно влить молоко, и продолжить взбивать, пока масса не станет однородной.

Отдельно взбить белок, после чего выложить его в основную массу и перемешать.

Формы смазать тонким слоем сливочного масла и переложить туда тесто. Поставить их в высокую форму, до половины налить в нее кипяток. Отправить пудинг в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекать до легкой румяной корочки и стойкости пудинга примерно 20 минут.

Открыть дверцу духовки, но сразу формы не доставать, дать пудингу немного остыть.

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