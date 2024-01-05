Чахохбили классическое

Чахохбили – это «изюминка» грузинской кухни, которое ранее готовилось из фазана, однако, в современных реалиях, мясо было заменено обычной домашней курицей. От такой смены компонентов, вкусовые характеристики не были утрачены, однако, кушанье стало гораздо доступнее для каждого из нас. Помимо птицы, для рецепта также потребуется томатный соус, в котором мясо тушится с добавлением ароматных специй и пряностей.

Классическое чахохбили из курицы в домашних условиях

Классическое чахохбили из курицы в домашних условиях – это сытное и ароматное кушанье, которое заставит ваши слюнки течь еще в процессе тушения. Благодаря совместному томлению птицы с овощами, ингредиенты максимально пропитываются и насыщаются соками друг друга.

Ингредиенты –+4 порц.

Куриные ножки 8 шт.

Томатная паста 2 ст.л.

Кинза 30 гр.

Чеснок 3 зуб.

Помидоры 5 шт.

Лук репчатый 2 шт.

Приправа «Хмели-Сунели» 10 гр.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 50 мин.

Классическое чахохбили из курицы легко готовится в домашних условиях. Первым делом тщательно промываем птицу и насухо промакиваем салфетками, очищаем и режем кольцами лук. Томаты окунаем в кипяток на минутку, удаляем кожицу, мякоть мелко измельчаем. В сковородку выливаем столовую ложку подсолнечного масла и подрумяниваем голени на умеренном пламени со всех сторон (12-14 минут). Параллельно в другой сковородке разогреваем остатки подсолнечного масла и слегка подрумяниваем лук. К золотистой курице высыпаем помидоры, перемешиваем и томим 10 минут. Дополняем содержимое сковороды пастой из протертых томатов, перемешиваем и засекаем 5 минут. По истечении времени добавляем измельченный чеснок, соль и перец, а также поджаренный лук – мешаем. Еще через 10 минут вводим рубленую зелень (по желанию) и хмели-сунели. К столу подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Классическое чахохбили из курицы на сковороде

Классическое чахохбили из курицы на сковороде – это изысканное кушанье, которое готовится на раз-два. Блюдо представляет собой обжаренную курицу, тушенную в соке спелых помидоров с добавлением большого количества репчатого лука, специй и ароматной кинзы.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Лук – 0,5 кг.

Помидоры – 0,5 кг.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Кинза – 20 гр.

Хмели-сунели – 1 ст.л.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую куриную тушку разрубаем на порционные кусочки.

Шаг 2. С лука снимаем шелуху, головки режем полукольцами.

Шаг 3. Томаты погружаем в кипяток и оставляем на 2-3 минуты.

Шаг 4. Надрезаем крест-накрест и с легкостью избавляемся от кожицы, мякоть рубим кубиком.

Шаг 5. Поджариваем курицу до образования легкой корочки, перекладываем в толстостенную кастрюлю.

Шаг 6. На сливочном масле пассеруем лук до румяности и мягкости, отправляем к мясу.

Шаг 7. Затем тушим помидоры вместе с томатной пастой под крышкой 5-10 минут и выкладываем к птице.

Шаг 8. Помещаем жаропрочную посуду на огонь.

Шаг 9. Включаем нагрев и томим кушанье под крышкой около 20 минут.

Шаг 10. Далее вводим в состав измельченный чеснок и кинзу, хмели-сунели и соль – перемешиваем и готовим еще 20 минут.

Шаг 11. Раскладываем блюдо по порционным тарелкам и обильно поливаем соусом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде

Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде – это удивительное сочетании птицы и овощей. Для яркости аромата и вкуса нам также потребуются такие приправы, как уцхо-сунели и лавровый лист, а в качестве зелени рекомендуется использование кинзы и базилика.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Курица – 1 кг.

Лук – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Помидоры – 4 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Базилик – 1 пучок.

Кинза – 1 пучок.

Лист лавра – 1 шт.

Уцхо-сунели – 1 щепотка.

Вино красное – 150 мл.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Раскаляем растительное масло в сковородке и быстро обжариваем на нем до золотистости кусочки птицы.

Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и нарезаем овощи: лук полукольцами, сладкий перец полосками, морковь натираем на терке с крупными отверстиями.

Шаг 3. Помидоры ошпариваем кипятком, слегка надрезаем и удаляем кожицу.

Шаг 4. Луковую нарезку высыпаем к курице, пассеруем около 5 минут и добавляем морковку с болгарским перцем.

Шаг 5. Томим на минимальном нагреве 5 минут.

Шаг 6. Забрасываем нарезанные помидоры и хорошенько перемешиваем.

Шаг 7. Заливаем компоненты вином и тушим еще 10 минут.

Шаг 8. Заправляем чахохбили измельченной кинзой, базиликом и чесноком, солим, добавляем уцхо-сунели, лавровый лист и спустя 5 минут убираем с плиты.

Шаг 9. К столу подаем в сочетании со свежими овощами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Классическое чахохбили в казане на костре

Классическое чахохбили в казане на костре готовится достаточно просто и всегда получается безумно вкусным и ароматным. Приготовить такое кушанье можно во время семейных посиделок на даче либо скрасить дружеский пикник – можете не сомневаться, что все останутся довольны!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Курица – 350 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Помидоры – 1 шт.

Луковица – 1 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Паста томатная – ½ ст.л.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казан наливаем растительное масло и раскаляем его, кладем небольшие сегменты курицы.

Шаг 2. Подрумяниваем на протяжении 7-10 минут.

Шаг 3. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.

Шаг 4. Высыпаем луковую нарезку к мясу, перемешиваем.

Шаг 5. Добавляем мякоть сладкого перца, порезанную брусками.

Шаг 6. Томаты окунаем в кипяток на 2-3 минуты и перекладываем в ледяную воду, удаляем кожицу и измельчаем мякоть – отправляем в казан, перемешиваем и томим под крышкой 7-10 минут.

Шаг 7. Промытую зелень и очищенные зубцы чеснока мелко измельчаем.

Шаг 8. В пиале объединяем томатную пасту с солью, приправами и зеленью.

Шаг 9. Дополняем чесноком, размешиваем и выкладываем в основной состав.

Шаг 10. Тушим кушанье еще 2-3 минуты и переходим к сервировке.

Шаг 11. Приятного аппетита!

Домашнее чахохбили из курицы в мультиварке

Домашнее чахохбили из курицы в мультиварке можно приготовить из тех компонентов, что обычно имеются на полке холодильной камеры. В качестве мяса, допускается использование абсолютно любых частей тушки, поэтому выбирайте то, что вам больше всего нравится.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Курица – 600 гр.

Лук – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Пюре томатное – 1 ст.

Масло оливковое – 1 ст.л.

Петрушка – ½ пучка.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу мультиварки наливаем оливковое масло и включаем режим «выпечка» на 55 минут, забрасываем нарезанные лук с чесноком и обжариваем 5-7 минут.

Шаг 2. Параллельно разрезаем птицу на куски желаемого размера.

Шаг 3. Выкладываем мясо к зажарке и жарим вместе с измельченными овощами около 25 минут, не накрывая крышкой.

Шаг 4. По истечении времени добавляем томатное пюре, черный перец и соль – мешаем и закрываем крышкой, дожидаемся звукового сигнала.

Шаг 5. За пару минут до конца шинкуем зелень и после сигнала открываем мультиварку и высыпаем к курице, перемешиваем.

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы с картошкой

Чахохбили из курицы с картошкой – это не совсем традиционный вариант приготовления этого знаменитого грузинского кушанья. Однако, добавив в состав картофельные дольки, блюдо получается все таким же вкусным, но гораздо сытнее и питательнее. Обязательно попробуйте!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Картофель – 500 гр.

Курица – 800 гр.

Лук – 2 шт.

Помидоры – 400 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Масло сливочное – 30 гр.

Кориандр молотый – ½ ч.л.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Кинза – 6 веточек.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 150-200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чистим и промываем клубни картофеля, разрезаем на несколько частей и, залив водой, отвариваем до полуготовности.

Шаг 2. Порционные куски птицы обжариваем на растопленном сливочном масле до образования аппетитной корочки со всех сторон.

Шаг 3. Забрасываем к мясу луковые перья, перемешиваем и доводим до прозрачности.

Шаг 4. Высыпаем мелкие кусочки чеснока, перемешиваем и жарим еще 1-2 минуты.

Шаг 5. Теперь добавляем сахарный песок, кубики свежих помидоров и приправы – томим 3-4 минуты.

Шаг 6. Подливаем в сковородку 150-200 миллилитров воды и выкладываем ломтики картошки, перемешиваем и накрываем крышкой – тушим 10-15 минут на медленном огне.

Шаг 7. Дополняем кушанье измельченной кинзой и убираем сковороду с конфорки.

Шаг 8. Настаиваем чахохбили под крышкой еще 10 минут и только затем переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Чахохбили из курицы с помидорами

Чахохбили из курицы с помидорами – это одно из самых вкусных и ароматных национальных блюд Грузии, которое можно приготовить на собственной кухне и удивить членов своей семьи. Чахохбили представляет собой нежное рагу из птицы и большого количества овощей.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Томаты – 400 гр.

Луковицы – 300 гр.

Масло растительное – для жарки.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса разделываем курицу и тщательно промываем мясо, лук очищаем, помидоры и зелень ополаскиваем под струей воды.

Шаг 2. Сняв с томатов кожицу, разминаем мякоть вилкой до консистенции пюре. Мелко нарезаем репчатый лук и зелень.

Шаг 3. Птицу промакиваем бумажными полотенцами.

Шаг 4. На раскаленном растительном масле подрумяниваем курицу 5-7 минут, добавляем лук и обжариваем до прозрачности и мягкости. Вводим в состав томатную кашицу, соль и приправы – тушим под крышкой 40 минут.

Шаг 5. Перед подачей украшаем измельченной петрушкой с укропом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Чахохбили по-грузински с грецкими орехами

Чахохбили по-грузински с грецкими орехами – это пикантное и в то же время нежное блюдо, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Вся «изюминка» мясного рагу, заключается в большом количестве такой ароматной зелени, как кинза, базилик и тархун.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Курица – 1 шт.

Помидоры в собственном соку – 500 гр.

Лук красный – 4 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Кинза – 1 пучок.

Петрушка – ½ пучка.

Укроп – 2 веточки.

Аджика – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Тархун – 1 ч.л.

Базилик – 6 гр.

Орехи грецкие очищенные – 2 ст.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Перец горький стручковый – 1 шт.

Кипяток – ½ ст.

Масло подсолнечное – для жарки.

Кориандр – ½ ч.л.

Уцхо-сунели – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки курицы ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, обжариваем на подсолнечном масле до образования характерной корочки, подливаем немного воды и томим под крышкой до готовности мяса.

Шаг 2. В отдельной сковородке пассеруем луковые полукольца до светло-коричневого цвета.

Шаг 3. К луку добавляем томаты, пробитые в блендере, а также аджику – перемешиваем и томим на умеренном пламени около 3-4 минут.

Шаг 4. Для заправки смешиваем измельченные орехи, рубленый чеснок, ароматные приправы и соль.

Шаг 5. Полученную смесь отправляем к луково-томатной массе, мешаем и прогреваем все вместе 3-5 минут.

Шаг 6. Ароматным овощным соусом заливаем птицу, солим и перчим – томим еще 5 минут.

Шаг 7. В последнюю очередь в огнеупорную посуду забрасываем мелко нашинкованную зелень и острый перец – перемешав, выключаем нагрев.

Шаг 8. Сервируем и приглашаем семью к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Чахохбили из курицы с томатной пастой

Чахохбили из курицы с томатной пастой – это блюдо, которое покорит вас своим ароматом еще в процессе тепловой обработки. Сочетание компонентов в чахохбили настолько удачное, что мы заранее рекомендуем вам готовить с запасом, так как все будут требовать добавки!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Курица – 1,5 кг.

Лук – 500 гр.

Помидоры – 500 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Кинза – 30 гр.

Масло сливочное – 60 гр.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом ополаскиваем тушку курицы и овощи, ингредиентам даем время обсохнуть. Лук и чеснок «освобождаем» от шелухи.

Шаг 2. Лук нарезаем полу либо четверть кольцами, мелко рубим кинзу и разделываем птицу, зубки чеснока пропускаем через пресс, а томатную мякоть режем на небольшие кубики, предварительно удалив кожицу.

Шаг 3. В огнеупорной посуде разогреваем растительное масло и подрумяниваем курицу – выкладываем в тарелку. В той же сковороде пассеруем лук и смешиваем его с мясом. В полученный состав забрасываем томаты и томатную пасту – перемешиваем и тушим под крышкой примерно 20 минут.

Шаг 4. Затем дополняем основной состав чесноком, зеленью, солью и приправами – мешаем и готовим еще 15 минут.

Шаг 5. Распределив кушанье по порционным тарелкам, дополняем свежими овощами и ароматной зеленью. Приятного аппетита!

Домашнее чахохбили из курицы в духовке

Домашнее чахохбили из курицы в духовке, приготовленное с добавлением томатной пасты и сочной моркови – это сытное и питательное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто отведает хотя бы одну ложку. А пряности и специи насыщают блюдо неповторимым ароматом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Бедра куриные – 1,5 кг.

Лук – 2 шт.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 головки.

Паста томатная – 3 ст.л.

Вода – 1 л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Хмели-сунели – 1 ч.л.

Кинза сушеная – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 30 мл.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедрышки натираем солью и выкладываем в противень, запекаем в духовке на протяжении 60 минут при 200 градусах.

Шаг 2. Не теряя времени, на растительном масле обжариваем нарезку лука, добавляем натертую на терке морковку, перемешиваем и жарим еще несколько минут до мягкости.

Шаг 3. Теперь к зажарке отправляем чеснок, пропущенный через пресс и ломтики болгарского перца – мешаем и жарим 3-4 минуты.

Шаг 4. Заправляем овощи томатной пастой и сахарным песком, прогреваем еще несколько минут.

Шаг 5. Содержимое сковороды заливаем кипятком и приправляем хмели-сунели, сушеной кинзой и солью – доводим до кипения на умеренном пламени.

Шаг 6. Готовые куриные кусочки заливаем подготовленным соусом и запекаем еще полчаса.

Шаг 7. Посыпаем зеленью и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!