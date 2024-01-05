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Чахохбили классическое

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Чахохбили классическое

Чахохбили – это «изюминка» грузинской кухни, которое ранее готовилось из фазана, однако, в современных реалиях, мясо было заменено обычной домашней курицей. От такой смены компонентов, вкусовые характеристики не были утрачены, однако, кушанье стало гораздо доступнее для каждого из нас. Помимо птицы, для рецепта также потребуется томатный соус, в котором мясо тушится с добавлением ароматных специй и пряностей.

Классическое чахохбили из курицы в домашних условиях

Классическое чахохбили из курицы в домашних условиях – это сытное и ароматное кушанье, которое заставит ваши слюнки течь еще в процессе тушения. Благодаря совместному томлению птицы с овощами, ингредиенты максимально пропитываются и насыщаются соками друг друга.

Чахохбили классическое

Ингредиенты –+4 порц.

  • Куриные ножки 8 шт.
  • Томатная паста 2 ст.л.
  • Кинза 30 гр.
  • Чеснок 3 зуб.
  • Помидоры 5 шт.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Приправа «Хмели-Сунели» 10 гр.
  • Масло подсолнечное 2 ст.л.
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 50 мин.

  1. Чахохбили классическое

    Классическое чахохбили из курицы легко готовится в домашних условиях. Первым делом тщательно промываем птицу и насухо промакиваем салфетками, очищаем и режем кольцами лук. Томаты окунаем в кипяток на минутку, удаляем кожицу, мякоть мелко измельчаем.

  2. Чахохбили классическое

    В сковородку выливаем столовую ложку подсолнечного масла и подрумяниваем голени на умеренном пламени со всех сторон (12-14 минут).

  3. Чахохбили классическое

    Параллельно в другой сковородке разогреваем остатки подсолнечного масла и слегка подрумяниваем лук.

  4. Чахохбили классическое

    К золотистой курице высыпаем помидоры, перемешиваем и томим 10 минут.

  5. Чахохбили классическое

    Дополняем содержимое сковороды пастой из протертых томатов, перемешиваем и засекаем 5 минут.

  6. Чахохбили классическое

    По истечении времени добавляем измельченный чеснок, соль и перец, а также поджаренный лук – мешаем.

  7. Чахохбили классическое

    Еще через 10 минут вводим рубленую зелень (по желанию) и хмели-сунели.

  8. Чахохбили классическое

    К столу подаем, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Классическое чахохбили из курицы на сковороде

Классическое чахохбили из курицы на сковороде – это изысканное кушанье, которое готовится на раз-два. Блюдо представляет собой обжаренную курицу, тушенную в соке спелых помидоров с добавлением большого количества репчатого лука, специй и ароматной кинзы.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Лук – 0,5 кг.
  • Помидоры – 0,5 кг.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кинза – 20 гр.
  • Хмели-сунели – 1 ст.л.
  • Масло сливочное – 1 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытую куриную тушку разрубаем на порционные кусочки.

Чахохбили классическое

Шаг 2. С лука снимаем шелуху, головки режем полукольцами.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Томаты погружаем в кипяток и оставляем на 2-3 минуты.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Надрезаем крест-накрест и с легкостью избавляемся от кожицы, мякоть рубим кубиком.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Поджариваем курицу до образования легкой корочки, перекладываем в толстостенную кастрюлю.

Чахохбили классическое

Шаг 6. На сливочном масле пассеруем лук до румяности и мягкости, отправляем к мясу.

Чахохбили классическое

Шаг 7. Затем тушим помидоры вместе с томатной пастой под крышкой 5-10 минут и выкладываем к птице.

Чахохбили классическое

Шаг 8. Помещаем жаропрочную посуду на огонь.

Чахохбили классическое

Шаг 9. Включаем нагрев и томим кушанье под крышкой около 20 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 10. Далее вводим в состав измельченный чеснок и кинзу, хмели-сунели и соль – перемешиваем и готовим еще 20 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 11. Раскладываем блюдо по порционным тарелкам и обильно поливаем соусом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде

Чахохбили из курицы по-грузински на сковороде – это удивительное сочетании птицы и овощей. Для яркости аромата и вкуса нам также потребуются такие приправы, как уцхо-сунели и лавровый лист, а в качестве зелени рекомендуется использование кинзы и базилика.

Время готовки – 1 ч. 15 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

  • Курица – 1 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Помидоры – 4 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Базилик – 1 пучок.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Уцхо-сунели – 1 щепотка.
  • Вино красное – 150 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Раскаляем растительное масло в сковородке и быстро обжариваем на нем до золотистости кусочки птицы.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Не теряя времени, очищаем и нарезаем овощи: лук полукольцами, сладкий перец полосками, морковь натираем на терке с крупными отверстиями.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Помидоры ошпариваем кипятком, слегка надрезаем и удаляем кожицу.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Луковую нарезку высыпаем к курице, пассеруем около 5 минут и добавляем морковку с болгарским перцем.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Томим на минимальном нагреве 5 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 6. Забрасываем нарезанные помидоры и хорошенько перемешиваем.

Чахохбили классическое

Шаг 7. Заливаем компоненты вином и тушим еще 10 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 8. Заправляем чахохбили измельченной кинзой, базиликом и чесноком, солим, добавляем уцхо-сунели, лавровый лист и спустя 5 минут убираем с плиты.

Чахохбили классическое

Шаг 9. К столу подаем в сочетании со свежими овощами и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Классическое чахохбили в казане на костре

Классическое чахохбили в казане на костре готовится достаточно просто и всегда получается безумно вкусным и ароматным. Приготовить такое кушанье можно во время семейных посиделок на даче либо скрасить дружеский пикник – можете не сомневаться, что все останутся довольны!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Курица – 350 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
  • Паста томатная – ½ ст.л.
  • Зелень – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В казан наливаем растительное масло и раскаляем его, кладем небольшие сегменты курицы.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Подрумяниваем на протяжении 7-10 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Высыпаем луковую нарезку к мясу, перемешиваем.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Добавляем мякоть сладкого перца, порезанную брусками.

Чахохбили классическое

Шаг 6. Томаты окунаем в кипяток на 2-3 минуты и перекладываем в ледяную воду, удаляем кожицу и измельчаем мякоть – отправляем в казан, перемешиваем и томим под крышкой 7-10 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 7. Промытую зелень и очищенные зубцы чеснока мелко измельчаем.

Чахохбили классическое

Шаг 8. В пиале объединяем томатную пасту с солью, приправами и зеленью.

Чахохбили классическое

Шаг 9. Дополняем чесноком, размешиваем и выкладываем в основной состав.

Чахохбили классическое

Шаг 10. Тушим кушанье еще 2-3 минуты и переходим к сервировке.

Чахохбили классическое

Шаг 11. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Домашнее чахохбили из курицы в мультиварке

Домашнее чахохбили из курицы в мультиварке можно приготовить из тех компонентов, что обычно имеются на полке холодильной камеры. В качестве мяса, допускается использование абсолютно любых частей тушки, поэтому выбирайте то, что вам больше всего нравится.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Курица – 600 гр.
  • Лук – 1 шт.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Пюре томатное – 1 ст.
  • Масло оливковое – 1 ст.л.
  • Петрушка – ½ пучка.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу мультиварки наливаем оливковое масло и включаем режим «выпечка» на 55 минут, забрасываем нарезанные лук с чесноком и обжариваем 5-7 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Параллельно разрезаем птицу на куски желаемого размера.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Выкладываем мясо к зажарке и жарим вместе с измельченными овощами около 25 минут, не накрывая крышкой.

Чахохбили классическое

Шаг 4. По истечении времени добавляем томатное пюре, черный перец и соль – мешаем и закрываем крышкой, дожидаемся звукового сигнала.

Чахохбили классическое

Шаг 5. За пару минут до конца шинкуем зелень и после сигнала открываем мультиварку и высыпаем к курице, перемешиваем.

Чахохбили классическое

Шаг 6. Раскладываем по тарелкам и дегустируем. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Чахохбили из курицы с картошкой

Чахохбили из курицы с картошкой – это не совсем традиционный вариант приготовления этого знаменитого грузинского кушанья. Однако, добавив в состав картофельные дольки, блюдо получается все таким же вкусным, но гораздо сытнее и питательнее. Обязательно попробуйте!
Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 гр.
  • Курица – 800 гр.
  • Лук – 2 шт.
  • Помидоры – 400 гр.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Масло сливочное – 30 гр.
  • Кориандр молотый – ½ ч.л.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.
  • Кинза – 6 веточек.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 150-200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Чистим и промываем клубни картофеля, разрезаем на несколько частей и, залив водой, отвариваем до полуготовности.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Порционные куски птицы обжариваем на растопленном сливочном масле до образования аппетитной корочки со всех сторон.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Забрасываем к мясу луковые перья, перемешиваем и доводим до прозрачности.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Высыпаем мелкие кусочки чеснока, перемешиваем и жарим еще 1-2 минуты.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Теперь добавляем сахарный песок, кубики свежих помидоров и приправы – томим 3-4 минуты.

Чахохбили классическое

Шаг 6. Подливаем в сковородку 150-200 миллилитров воды и выкладываем ломтики картошки, перемешиваем и накрываем крышкой – тушим 10-15 минут на медленном огне.

Чахохбили классическое

Шаг 7. Дополняем кушанье измельченной кинзой и убираем сковороду с конфорки.

Чахохбили классическое

Шаг 8. Настаиваем чахохбили под крышкой еще 10 минут и только затем переходим к сервировке. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Чахохбили из курицы с помидорами

Чахохбили из курицы с помидорами – это одно из самых вкусных и ароматных национальных блюд Грузии, которое можно приготовить на собственной кухне и удивить членов своей семьи. Чахохбили представляет собой нежное рагу из птицы и большого количества овощей.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Томаты – 400 гр.
  • Луковицы – 300 гр.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Паприка сладкая молотая – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса разделываем курицу и тщательно промываем мясо, лук очищаем, помидоры и зелень ополаскиваем под струей воды.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Сняв с томатов кожицу, разминаем мякоть вилкой до консистенции пюре. Мелко нарезаем репчатый лук и зелень.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Птицу промакиваем бумажными полотенцами.

Чахохбили классическое

Шаг 4. На раскаленном растительном масле подрумяниваем курицу 5-7 минут, добавляем лук и обжариваем до прозрачности и мягкости. Вводим в состав томатную кашицу, соль и приправы – тушим под крышкой 40 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Перед подачей украшаем измельченной петрушкой с укропом – снимаем пробу. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Чахохбили по-грузински с грецкими орехами

Чахохбили по-грузински с грецкими орехами – это пикантное и в то же время нежное блюдо, которое подарит вам истинное гастрономическое удовольствие! Вся «изюминка» мясного рагу, заключается в большом количестве такой ароматной зелени, как кинза, базилик и тархун.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

  • Курица – 1 шт.
  • Помидоры в собственном соку – 500 гр.
  • Лук красный – 4 шт.
  • Чеснок – 4 зуб.
  • Кинза – 1 пучок.
  • Петрушка – ½ пучка.
  • Укроп – 2 веточки.
  • Аджика – 1 ч.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Тархун – 1 ч.л.
  • Базилик – 6 гр.
  • Орехи грецкие очищенные – 2 ст.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Перец горький стручковый – 1 шт.
  • Кипяток – ½ ст.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Кориандр – ½ ч.л.
  • Уцхо-сунели – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кусочки курицы ополаскиваем и обсушиваем любым удобным способом, обжариваем на подсолнечном масле до образования характерной корочки, подливаем немного воды и томим под крышкой до готовности мяса.

Чахохбили классическое

Шаг 2.  В отдельной сковородке пассеруем луковые полукольца до светло-коричневого цвета.

Чахохбили классическое

Шаг 3. К луку добавляем томаты, пробитые в блендере, а также аджику – перемешиваем и томим на умеренном пламени около 3-4 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Для заправки смешиваем измельченные орехи, рубленый чеснок, ароматные приправы и соль.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Полученную смесь отправляем к луково-томатной массе, мешаем и прогреваем все вместе 3-5 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 6. Ароматным овощным соусом заливаем птицу, солим и перчим – томим еще 5 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 7. В последнюю очередь в огнеупорную посуду забрасываем мелко нашинкованную зелень и острый перец – перемешав, выключаем нагрев.

Чахохбили классическое

Шаг 8. Сервируем и приглашаем семью к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Чахохбили классическое

Чахохбили из курицы с томатной пастой

Чахохбили из курицы с томатной пастой – это блюдо, которое покорит вас своим ароматом еще в процессе тепловой обработки. Сочетание компонентов в чахохбили настолько удачное, что мы заранее рекомендуем вам готовить с запасом, так как все будут требовать добавки!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Курица – 1,5 кг.
  • Лук – 500 гр.
  • Помидоры – 500 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Кинза – 30 гр.
  • Масло сливочное – 60 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом ополаскиваем тушку курицы и овощи, ингредиентам даем время обсохнуть. Лук и чеснок «освобождаем» от шелухи.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Лук нарезаем полу либо четверть кольцами, мелко рубим кинзу и разделываем птицу, зубки чеснока пропускаем через пресс, а томатную мякоть режем на небольшие кубики, предварительно удалив кожицу.

Чахохбили классическое

Шаг 3. В огнеупорной посуде разогреваем растительное масло и подрумяниваем курицу – выкладываем в тарелку. В той же сковороде пассеруем лук и смешиваем его с мясом. В полученный состав забрасываем томаты и томатную пасту – перемешиваем и тушим под крышкой примерно 20 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Затем дополняем основной состав чесноком, зеленью, солью и приправами – мешаем и готовим еще 15 минут.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Распределив кушанье по порционным тарелкам, дополняем свежими овощами и ароматной зеленью. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

Домашнее чахохбили из курицы в духовке

Домашнее чахохбили из курицы в духовке, приготовленное с добавлением томатной пасты и сочной моркови – это сытное и питательное кушанье, которое придется по вкусу каждому, кто отведает хотя бы одну ложку. А пряности и специи насыщают блюдо неповторимым ароматом.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Бедра куриные – 1,5 кг.
  • Лук – 2 шт.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 головки.
  • Паста томатная – 3 ст.л.
  • Вода – 1 л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Хмели-сунели – 1 ч.л.
  • Кинза сушеная – 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное – 30 мл.
  • Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриные бедрышки натираем солью и выкладываем в противень, запекаем в духовке на протяжении 60 минут при 200 градусах.

Чахохбили классическое

Шаг 2. Не теряя времени, на растительном масле обжариваем нарезку лука, добавляем натертую на терке морковку, перемешиваем и жарим еще несколько минут до мягкости.

Чахохбили классическое

Шаг 3. Теперь к зажарке отправляем чеснок, пропущенный через пресс и ломтики болгарского перца – мешаем и жарим 3-4 минуты.

Чахохбили классическое

Шаг 4. Заправляем овощи томатной пастой и сахарным песком, прогреваем еще несколько минут.

Чахохбили классическое

Шаг 5. Содержимое сковороды заливаем кипятком и приправляем хмели-сунели, сушеной кинзой и солью – доводим до кипения на умеренном пламени.

Чахохбили классическое

Шаг 6. Готовые куриные кусочки заливаем подготовленным соусом и запекаем еще полчаса.

Чахохбили классическое

Шаг 7. Посыпаем зеленью и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Чахохбили классическое

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