Без врача не пить: эксперты рассказали, какая опасность таится в шиповнике

Сотрудник Саратовского медицинского научного центра гигиены Юлия Алешина сообщила о противоречивых свойствах шиповника. Считается, что его плоды безусловно полезны, но на деле употреблять их нужно только после консультации с врачом.

Плоды шиповника богаты витаминами (С, В2, В6, В1, А, Е, РР), дубильными веществами и флавоноидами, пишет издание «Вести Подмосковья». С одной стороны, все эти вещества полезны — витамин С, например, позволяет организму лучше усваивать железо и теоретически может применяться при лечении анемии. Но избыток этого вещества сказывается на свертываемости крови и усугубляет течение болезни у людей с низким артериальным давлением.

Шиповник помогает укреплять иммунитет в сезон простуд, но смешивать его с травами, обладающими седативным эффектом, нельзя — повысится нагрузка на нервную систему. Токсиколог Михаил Кутушов и диетолог Диана Узбекова также рекомендовали не употребялть шиповник при воспалительных процессах ЖКТ, кровотечениях, камнях в почках и диабете.

Пить отвары с этими плодами следует только после консультации с лечащим врачом, чтобы специалист, знающий историю болезни, мог оценить все риски и предупредить пациента. Если противопоказаний не имеется, то доктор Алешина советует собирать шиповник с октября и до первых заморозков — лучше выбирать окультуренный вид с крупными и округлыми плодами.