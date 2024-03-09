Торт “3 стакана”. Готовлю быстро и легко из самых простых продуктов

Торты раньше могли готовить лишь искусные кондитеры, которые могли правильно взбить сливки, испечь коржи и собрать саму конструкцию торта. Многие до сих пор считают, что торты и их приготовление — это удел лишь избранных кулинаров. На самом же деле торты стали настолько простым десертом, что его готовит каждый второй кондитер новичок.

Для домашних тортов необязательно иметь специальное образование, чтобы получить в итоге вкусный красивый десерт. Важно лишь соблюдать некоторые пропорции.

Для соблюдения пропорций есть правило стаканов. То есть, десерт готовится на основе определенного количества ингредиентов, которое считается стаканами. Расскажем, как сделать торт “3 стакана”.

Ингредиенты бисквита для торта “3 стакана”:

Сахар — 200 г;

Кефир — 200 г;

Мука — 200 г;

Яйцо — 1 шт.;

Соль — щепотка;

Сода — 1 ч.л.;

Растительное масло — 3 ст.л.;

Какао — 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

Густая сметана — 400 г;

Сахарная пудра — 4 ст.л.

Приготовление:

В миску разбиваем яйцо, высыпаем соль и сахар, взбиваем до растворения песчинок. Высыпаем в отдельную тару с кефиром соду, тоже смешиваем.

Смешиваем яичную смесь с кефиром, а затем вливаем растительное масло, просеиваем в массу муку и какао. Замешиваем бисквитное тесто без комков, которое выливаем в форму для выпечки.

Предварительно форму для выпечки застилаем пергаментом и смажем сливочным маслом.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 40-45 минут.

В это время взбиваем густую сметану с сахарной пудрой до кремового состояния. Верхушку готового бисквита срезаем, создаем из верхушки крошку.

Делим бисквит на два коржа, смазываем каждый кремом. Также кремом смазываем бока, оставляем в холодильнике на 2 часа.

Остается только посыпать торт бисквитной крошкой.

Получается вкусный сметанный торт с рыхлыми мягкими коржами и нежным кремом.