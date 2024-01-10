ГлавнаяРецептыВы забудете об отбивных и котлетах: быстрый рецепт охотничьего шницеля с грибами Вы забудете об отбивных и котлетах: быстрый рецепт охотничьего шницеля с грибами На чтение: 1 минута Охотничий шницель – блюдо классической немецкой кухни. Обычно его едят с картофелем, чаще всего это пюре, картофелем фри или картофельным салатом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Советуем попробовать этот простой рецепт. Сливочно-грибной соус отлично подчеркнет вкус мяса. Вам понравится Культовое мясо по-французски: как приготовить любимое блюдо без духовки Охотничий шницель с грибами Время: 35 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 шницели из свинины; – 2 зубчика чеснока; – 10 граммов горчицы; – 4 столовые ложки муки; – 250 граммов шампиньонов; – 1 луковица; – 2 столовые ложки сметаны; – 4 столовые ложки масла; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Шницели помойте, обсушите, отбейте, посолите и поперчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс. Натрите им шницели и обмажьте их горчицей. Запанируйте мясо в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки. Для этого нужно примерно по 5 минут с каждой стороны). Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистите и измельчите кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и продолжайте еще несколько минут. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и сметану, налейте чуть-чуть воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты. Перед подачей полейте шницели грибным соусом. Понравился рецепт? Попробуте приготовить вкусную запеканку из остатков капусты и сыра – это очень вкусно. Поделитесь с друзьями