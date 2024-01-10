Вы забудете об отбивных и котлетах: быстрый рецепт охотничьего шницеля с грибами

Охотничий шницель – блюдо классической немецкой кухни. Обычно его едят с картофелем, чаще всего это пюре, картофелем фри или картофельным салатом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Советуем попробовать этот простой рецепт. Сливочно-грибной соус отлично подчеркнет вкус мяса.

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Охотничий шницель с грибами

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 шницели из свинины;

– 2 зубчика чеснока;

– 10 граммов горчицы;

– 4 столовые ложки муки;

– 250 граммов шампиньонов;

– 1 луковица;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 4 столовые ложки масла;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Шницели помойте, обсушите, отбейте, посолите и поперчите. Чеснок почистите и пропустите через пресс. Натрите им шницели и обмажьте их горчицей. Запанируйте мясо в муке и обжарьте на разогретой с маслом сковороде до румяной корочки. Для этого нужно примерно по 5 минут с каждой стороны). Грибы помойте и порежьте кусочками, лук почистите и измельчите кубиками. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте до прозрачности лук, высыпьте грибы и продолжайте еще несколько минут. Затем добавьте 1 столовую ложку муки и сметану, налейте чуть-чуть воды, посолите, перемешайте и готовьте соус на маленьком огне 3 минуты. Перед подачей полейте шницели грибным соусом.

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