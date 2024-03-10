Описание приготовления:

Диаметр коржей для торта выбирайте по своему усмотрению. Чем меньше диаметр, тем больше получится коржей и выше будет торт. Оптимально делать коржи по 18-20 см. При этом получится 7-9 коржей.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мука Блюдо: Выпечка / Торты

Состав / Ингредиенты:

Яйца 2 Штуки

Сгущенка 400 Грамм

Сливочного масло 90 Грамм

Мука 180 Грамм

Сода 1 Чайная ложка

Банан 2 Штуки

Сливки 600 Грамм (33% жирности)

Сыр творожный 400 Грамм (сливочный)

Сахарная пудра 6 Ст. ложек

Количество порций 10

Калорийность

229 ккал

Калорийность

7 г

Белки

10 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Торт «Молочная девочка» с бананами»

Для приготовления торта подготовьте необходимые ингредиенты. Сгущенку выбирайте проверенного производителя.

Для приготовления теста немного растопите сливочное масло, чтобы оно стало мягкое. Смешайте масло со сгущенкой.

Затем вмешайте в тесто яйца.

Добавьте в тесто соду и постепенно подсыпайте просеянную муку. Вмешивайте её в тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь на консистенцию теста.

Готовое тесто получается уже не жидкое, но и не очень густое.

На листе пергамента нарисуйте круг необходимого размера.

Переверните лист и тонким слоем распределяйте тесто необходимого диаметра. Выпекайте корж 2-3 минуты при 180 градусах. Коржи пекутся очень быстро!

Готовые коржи перекладывайте между собой листом пергамента, чтобы они не слиплись.

Для приготовления крема взбейте половину сливок, сыра и сахарной пудры.

Бананы разомните вилкой. Чтобы они не темнели можно побрызгать лимонным соком. Размятые бананы смешайте с кремом.

Каждый корж промажьте кремом с бананами. Пропитывать коржи не надо. Тонкие коржи пропитаются от крема.

Так промажьте все коржи. Для придания формы оберните торт ацетатной пленкой и оденьте кольцо для торта. Верхние коржи прижмите и смажьте кремом. Уберите торт в холодильник на ночь. Он настоится и пропитается.

Когда вы снимите в торта кольцо и пленку, он будет ровный. Для выравнивания и внешнего оформления взбейте вторую часть крема.

Обмажьте торт кремом по бокам и сверху. Украсьте на свой вкус. Оставьте готовый торт в холодильнике ещё на 3-6 часов, чтобы застыл внешний слой.

Готовый торт подавайте к столу. Приятного чаепития!