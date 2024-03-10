Описание приготовления:
Диаметр коржей для торта выбирайте по своему усмотрению. Чем меньше диаметр, тем больше получится коржей и выше будет торт. Оптимально делать коржи по 18-20 см. При этом получится 7-9 коржей.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Фрукты / Банан / Мука Блюдо: Выпечка / Торты
Состав / Ингредиенты:
- Яйца 2 Штуки
- Сгущенка 400 Грамм
- Сливочного масло 90 Грамм
- Мука 180 Грамм
- Сода 1 Чайная ложка
- Банан 2 Штуки
- Сливки 600 Грамм (33% жирности)
- Сыр творожный 400 Грамм (сливочный)
- Сахарная пудра 6 Ст. ложек
Количество порций 10
Калорийность
229 ккал
Калорийность
7 г
Белки
10 г
Жиры
25 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Торт «Молочная девочка» с бананами»
Для приготовления торта подготовьте необходимые ингредиенты. Сгущенку выбирайте проверенного производителя.
Для приготовления теста немного растопите сливочное масло, чтобы оно стало мягкое. Смешайте масло со сгущенкой.
Затем вмешайте в тесто яйца.
Добавьте в тесто соду и постепенно подсыпайте просеянную муку. Вмешивайте её в тесто. Муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь на консистенцию теста.
Готовое тесто получается уже не жидкое, но и не очень густое.
На листе пергамента нарисуйте круг необходимого размера.
Переверните лист и тонким слоем распределяйте тесто необходимого диаметра. Выпекайте корж 2-3 минуты при 180 градусах. Коржи пекутся очень быстро!
Готовые коржи перекладывайте между собой листом пергамента, чтобы они не слиплись.
Для приготовления крема взбейте половину сливок, сыра и сахарной пудры.
Бананы разомните вилкой. Чтобы они не темнели можно побрызгать лимонным соком. Размятые бананы смешайте с кремом.
Каждый корж промажьте кремом с бананами. Пропитывать коржи не надо. Тонкие коржи пропитаются от крема.
Так промажьте все коржи. Для придания формы оберните торт ацетатной пленкой и оденьте кольцо для торта. Верхние коржи прижмите и смажьте кремом. Уберите торт в холодильник на ночь. Он настоится и пропитается.
Когда вы снимите в торта кольцо и пленку, он будет ровный. Для выравнивания и внешнего оформления взбейте вторую часть крема.
Обмажьте торт кремом по бокам и сверху. Украсьте на свой вкус. Оставьте готовый торт в холодильнике ещё на 3-6 часов, чтобы застыл внешний слой.
Готовый торт подавайте к столу. Приятного чаепития!