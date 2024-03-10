Как в американских сериалах: как сделать хрустящий бекон

Хрустящий бекон хорошо подходит как для завтрака, так и для обеда. Стоит знать, как достичь идеального результата и аппетитного румяного цвета. Нужно использовать только один недорогой продукт, который сделает вкус бекона невероятным.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Вкусный и чрезвычайно хрустящий бекон можно приготовить легко и быстро. Чтобы он получился хрустящим, стоит использовать один базовый продукт. Для приготовления потребуется несколько минут и минимум ингредиентов.

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Как приготовить хрустящий бекон

Приготовление следует начинать с застилания противня бумагой для выпечки. Затем на него кладут тонкие ломтики бекона и каждый присыпают пшеничной мукой. Этот продукт сделает бекон хрустящим и потрясающим на вкус. Поставьте противень в разогретую до 200 градусов духовку и запекайте примерно 15 минут. Через несколько минут желательно перевернуть ломтики бекона.

Замечательное дополнение к яйцам / Фото unsplash

Хрустящий бекон в духовке готов, когда ломтики немного уменьшатся и станут золотистыми. После запекания выложите бекон на бумажное полотенце. Таким нехитрым способом можно избавиться от лишнего жира, который растаял во время жарки.

Как пожарить бекон, чтобы он стал хрустящим

Вкусный и невероятно хрустящий бекон, который порадует вас своим вкусом, можно приготовить на сковороде. Ломтики бекона следует обжарить на холодной сковороде. При постепенном нагреве сковороды бекон равномерно прожарится, станет хрустящим и золотистым.

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