ГлавнаяРецептыЗабудьте о крабовых палочках: рецепт сытного салата с креветками, который захочется еще Забудьте о крабовых палочках: рецепт сытного салата с креветками, который захочется еще На чтение: 1 минута Мы привыкли каждый день употреблять простую, обыденную пищу. Но иногда так хочется чего-нибудь особенного, например салата с креветками. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкусный салат с сухариками и креветками подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Вы можете выбрать свежие креветки, а можете замороженные. Важно правильно только их разморозить: предварительно в холодильнике. Читайте также Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Заправкой в салат может быть как обычный майонез, так и предлагаемый соус. Рецепт салата с креветками Время: 10 – 15 минут Порции: 2 Ингредиенты: – половина салата айсберг; – 2 помидора; – 300 граммов креветок; – 3 – 4 кусочка черного хлеба, немного масла; – пармезан; – анчоусы; – отварные яйца (по желанию). Для заправки: – 3 столовые ложки сметаны; – 1 зубчик чеснока; – соль; – французская горчица. Приготовление: Нарезаем айсберг произвольными кусками. Для заправки смешиваем ингредиенты или используем майонез. Смешиваем листья салата и выкладываем на тарелки. На разогретой сковороде обжариваем креветки с обеих сторон по 1-2 минуты. Можно использовать растительное масло или масло. Выкладываем на салат креветки, нарезанные анчоусы и помидоры произвольными кусочками. Отварные яйца нарезаем половинками и добавляем в салат. Посыпаем все пармезаном и подаем на стол. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить полезные сладости из моркови и фиников. Поделитесь с друзьями