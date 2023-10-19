Забудьте о крабовых палочках: рецепт сытного салата с креветками, который захочется еще

Мы привыкли каждый день употреблять простую, обыденную пищу. Но иногда так хочется чего-нибудь особенного, например салата с креветками.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вкусный салат с сухариками и креветками подойдет как к праздничному столу, так и к обыденному. Вы можете выбрать свежие креветки, а можете замороженные. Важно правильно только их разморозить: предварительно в холодильнике.

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Заправкой в салат может быть как обычный майонез, так и предлагаемый соус.

Рецепт салата с креветками

Время: 10 – 15 минут

10 – 15 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– половина салата айсберг;

– 2 помидора;

– 300 граммов креветок;

– 3 – 4 кусочка черного хлеба, немного масла;

– пармезан;

– анчоусы;

– отварные яйца (по желанию).

Для заправки:

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1 зубчик чеснока;

– соль;

– французская горчица.

Приготовление:

Нарезаем айсберг произвольными кусками. Для заправки смешиваем ингредиенты или используем майонез. Смешиваем листья салата и выкладываем на тарелки.

На разогретой сковороде обжариваем креветки с обеих сторон по 1-2 минуты. Можно использовать растительное масло или масло.

Выкладываем на салат креветки, нарезанные анчоусы и помидоры произвольными кусочками.

Отварные яйца нарезаем половинками и добавляем в салат. Посыпаем все пармезаном и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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