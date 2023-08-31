ГлавнаяРецептыТорт «Павлова»: нежность и лёгкость в одном десерте Торт «Павлова»: нежность и лёгкость в одном десерте На чтение: 2 минуты Десерт «Павлова» — один из самых популярных в мире. Его создали шеф-повара для балерины Анны Павловой. Она очень любила сладкое, но из-за профессии не могла вдоволь есть калорийную выпечку. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Кондитеры Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, на чьей родине впервые приготовили этот десерт. Он очень легкий, воздушный и нежный. Им можно даже «согрешить» во время строгой диеты. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Попытайтесь приготовить десерт «Павлова» и вы будете удивлены результатом. Обязательно добавьте много сезонных ягод и фруктов – так вкуснее. Рецепт десерта «Павлова» Время: 2 часа Порции: 4 Ингредиенты: – 3 яичных белка; – 5 граммов лимонного сока; – 90 граммов сахара; – 90 граммов сахарной пудры; – 5 граммов кукурузного крахмала. Для лимонного крема: – 90 граммов сока лимона и апельсина; – 125 граммов сахара; – 3 яичных желтка; – 5 граммов кукурузного крахмала; – 90 граммов сливочного масла; – 5 граммов цитрусовой цедры. Для крема: – 100 граммов крем-сыра; – 150 граммов жирных сливок; – 40 граммов сахарной пудры; – ягоды и фрукты для декора. Приготовление: Яичный белок смешиваем с лимонным соком и взбиваем миксером на средней скорости в течение 20 минут до образования пышной массы. К белкам добавляем следующие ингредиенты: сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжаем взбивать до образования глянцевой массы. Выкладываем белки на пергамент, делаем углубление и выпекаем три часа при 80 градусах. Яичные желтки смешиваем с сахаром, добавляем сок, цедру, крахмал. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, завариваем на паровой бане. Затем покрываем пищевой пленкой в «контакте». Крем творог, сливки и пудру объединяем в однородную массу. На готовый десерт выкладываем крем, сверху лимонный крем и украшаем нарезанными ягодами. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить шоколадный десерт, как брауни. Поделитесь с друзьями