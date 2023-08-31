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Торт «Павлова»: нежность и лёгкость в одном десерте

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Торт «Павлова»: нежность и лёгкость в одном десерте

Десерт «Павлова» — один из самых популярных в мире. Его создали шеф-повара для балерины Анны Павловой. Она очень любила сладкое, но из-за профессии не могла вдоволь есть калорийную выпечку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кондитеры Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, на чьей родине впервые приготовили этот десерт. Он очень легкий, воздушный и нежный. Им можно даже «согрешить» во время строгой диеты.

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Попытайтесь приготовить десерт «Павлова» и вы будете удивлены результатом. Обязательно добавьте много сезонных ягод и фруктов – так вкуснее.

Рецепт десерта «Павлова»

  • Время: 2 часа
  • Порции: 4

Ингредиенты:
– 3 яичных белка;
– 5 граммов лимонного сока;
– 90 граммов сахара;
– 90 граммов сахарной пудры;
– 5 граммов кукурузного крахмала.
Для лимонного крема:
– 90 граммов сока лимона и апельсина;
– 125 граммов сахара;
– 3 яичных желтка;
– 5 граммов кукурузного крахмала;
– 90 граммов сливочного масла;
– 5 граммов цитрусовой цедры.
Для крема:
– 100 граммов крем-сыра;
– 150 граммов жирных сливок;
– 40 граммов сахарной пудры;
– ягоды и фрукты для декора.

Приготовление:

  • Яичный белок смешиваем с лимонным соком и взбиваем миксером на средней скорости в течение 20 минут до образования пышной массы.
  • К белкам добавляем следующие ингредиенты: сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжаем взбивать до образования глянцевой массы.
  • Выкладываем белки на пергамент, делаем углубление и выпекаем три часа при 80 градусах.
  • Яичные желтки смешиваем с сахаром, добавляем сок, цедру, крахмал. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, завариваем на паровой бане. Затем покрываем пищевой пленкой в «контакте».
  • Крем творог, сливки и пудру объединяем в однородную массу.
  • На готовый десерт выкладываем крем, сверху лимонный крем и украшаем нарезанными ягодами.

Приятного аппетита!

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