Торт «Павлова»: нежность и лёгкость в одном десерте

Десерт «Павлова» — один из самых популярных в мире. Его создали шеф-повара для балерины Анны Павловой. Она очень любила сладкое, но из-за профессии не могла вдоволь есть калорийную выпечку.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кондитеры Новой Зеландии и Австралии до сих пор спорят, на чьей родине впервые приготовили этот десерт. Он очень легкий, воздушный и нежный. Им можно даже «согрешить» во время строгой диеты.

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Попытайтесь приготовить десерт «Павлова» и вы будете удивлены результатом. Обязательно добавьте много сезонных ягод и фруктов – так вкуснее.

Рецепт десерта «Павлова»

Время: 2 часа

2 часа Порции: 4

Ингредиенты:

– 3 яичных белка;

– 5 граммов лимонного сока;

– 90 граммов сахара;

– 90 граммов сахарной пудры;

– 5 граммов кукурузного крахмала.

Для лимонного крема:

– 90 граммов сока лимона и апельсина;

– 125 граммов сахара;

– 3 яичных желтка;

– 5 граммов кукурузного крахмала;

– 90 граммов сливочного масла;

– 5 граммов цитрусовой цедры.

Для крема:

– 100 граммов крем-сыра;

– 150 граммов жирных сливок;

– 40 граммов сахарной пудры;

– ягоды и фрукты для декора.

Приготовление:

Яичный белок смешиваем с лимонным соком и взбиваем миксером на средней скорости в течение 20 минут до образования пышной массы.

К белкам добавляем следующие ингредиенты: сахар, сахарную пудру и крахмал. Продолжаем взбивать до образования глянцевой массы.

Выкладываем белки на пергамент, делаем углубление и выпекаем три часа при 80 градусах.

Яичные желтки смешиваем с сахаром, добавляем сок, цедру, крахмал. Перемешиваем и добавляем сливочное масло, завариваем на паровой бане. Затем покрываем пищевой пленкой в «контакте».

Крем творог, сливки и пудру объединяем в однородную массу.

На готовый десерт выкладываем крем, сверху лимонный крем и украшаем нарезанными ягодами.

Приятного аппетита!

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