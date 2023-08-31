Как быстро портится еда при отключении холодильника: отвечают эксперты

При временном отключении электроэнергии «останавливается» вся домашняя техника, в том числе и холодильник. В течение какого срока продукты в нем не успеют испортиться? На этот вопрос ответили специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

Если не открывать дверцы выключенного холодильника и не выпускать холод, то еда может храниться в нем до 4 часов. При температуре выше 4°C внутри камер продукты останутся свежими не более 2 часов. В заполненной до предела морозильной камере продукты хранятся до 48 часов, а в полупустой и того меньше — всего в течение суток.

В первую очередь, по словам экспертов, испортятся сырые или уже приготовленные мясо и морепродукты, бульоны, супы, колбасы, мягкие сыры, бекон, открытые мясные и рыбные консервы, молочные продукты, детское питание и соусы.

Как только электричество снова появится, проведите ревизию и избавьтесь от продуктов, которые поменяли цвет, запах и текстуру.

Если перебои с электричеством — частая проблема, то специалисты рекомендуют готовиться к форс-мажорам заранее. Заморозьте контейнеры или пакеты с водой, чтобы в случае аварии дольше поддерживать нужную температуру в холодильнике.