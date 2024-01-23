Торт «Пьяная вишня» без выпечки: быстрый рецепт для незваных гостей

Если неожиданные гости появились внезапно – у вас все равно еще есть шанс угостить их сладеньким. Приготовьте десерт с вишнями, который не нуждается в выпечке.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Торт «Пьяная Вишня» имеет несколько вариантов приготовления, один из них без выпечки – это очень легко и быстро. Попытайтесь приготовить – справится даже ребенок.

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Рецепт «Пьяной вишни» без выпечки

Время: 25 минут

25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 грамм вишни (без сока);

– 350 грамм мягкого сливочного масла;

– 450 грамм сгущенки (вареного);

– 180 грамм печенья крекер с какао;

– 180 грамм печенья крекер сливочный;

– 50 грамм коньяка (вино, ликер, водка, вино);

– шоколад для декора.

Приготовление:

Сыпьте вишню в миску и влейте туда алкоголь. Они должны настояться не менее 3 часов. Мягкое масло взбейте миксером на самой низкой скорости. Постепенно добавьте сгущенку и перемешайте. Всыпьте вишни. Измельчите печенье и добавьте к сладкой массе. В форму диаметром 22 сантиметра выложите пищевую пленку и вылейте массу, разровняйте его хорошо. Сверху затрите шоколадом. Поставьте в холодильник на 3 часа.

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