ГлавнаяРецептыТорт «Пьяная вишня» без выпечки: быстрый рецепт для незваных гостей Торт «Пьяная вишня» без выпечки: быстрый рецепт для незваных гостей На чтение: 1 минута Если неожиданные гости появились внезапно – у вас все равно еще есть шанс угостить их сладеньким. Приготовьте десерт с вишнями, который не нуждается в выпечке. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Торт «Пьяная Вишня» имеет несколько вариантов приготовления, один из них без выпечки – это очень легко и быстро. Попытайтесь приготовить – справится даже ребенок. Не упустите Бюджетная выпечка из яблок: рецепт повторит даже ребенок – нужно всего 3 ингредиента Рецепт «Пьяной вишни» без выпечки Время: 25 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 400 грамм вишни (без сока); – 350 грамм мягкого сливочного масла; – 450 грамм сгущенки (вареного); – 180 грамм печенья крекер с какао; – 180 грамм печенья крекер сливочный; – 50 грамм коньяка (вино, ликер, водка, вино); – шоколад для декора. Приготовление: Сыпьте вишню в миску и влейте туда алкоголь. Они должны настояться не менее 3 часов. Мягкое масло взбейте миксером на самой низкой скорости. Постепенно добавьте сгущенку и перемешайте. Всыпьте вишни. Измельчите печенье и добавьте к сладкой массе. В форму диаметром 22 сантиметра выложите пищевую пленку и вылейте массу, разровняйте его хорошо. Сверху затрите шоколадом. Поставьте в холодильник на 3 часа. Это так вкусно: как приготовить оладьи с яблоками. Поделитесь с друзьями