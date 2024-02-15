Ароматная и полезная зелень: как сохранить ее свежей

Опытные хозяйки знают, что есть несколько способов сохранить зелень, чтобы она была свежей и ароматной в течение недели, месяца и даже года.

Любая зелень — укроп, петрушка, базилик и другие пряные травы — содержит хорошую порцию витаминов и минералов. Это и витамины А, В, С, К, РР, D, E, и кальций, калий, железо, фосфор, йод. То есть все то, что точно укрепит наш иммунитет, повысит защитные силы организма и поддержит красоту — улучшит состояние кожи, волос и ногтей.

Однако все мы знаем, насколько быстро портится зелень даже в холодильнике — травы становятся завявшими и неаппетитными, причем не только на вид. Однако есть несколько способов хранить зелень, чтобы она была свежей и ароматной в течение недели, месяца и даже года, о чем мы узнали на сайте lifehack.co.

В емкости с водой

Срок хранения — до месяца.

Тщательно помойте и переберите зелень, чтобы почистить ее от корешков и увядших листочков. Затем действуйте так же, как с букетом цветов: соберите зелень в пучок, подрежьте кончики стеблей и поставьте в стакан с водой.

Воды должно быть немного, иначе нижние листья могут начать гнить. Поставьте букет в холодильник. Можно завернуть листочки в полиэтиленовый пакет.

В банке

Срок хранения — несколько недель.

Мыть зелень не надо: важно, чтобы она была сухая. Уберите испорченные листочки и корешки, если они есть. Положите пучок в чистую сухую банку стеблями вверх и плотно закройте крышкой. Храните в холодильнике.

Во влажном полотенце

Срок хранения — несколько недель.

Промойте и переберите зелень, уберите увядшие листочки. Заверните во влажное тканевое или бумажное полотенце. Сильно скручивать не нужно, чтобы не помять веточки.

Этот способ особенно хорошо подходит для мяты и зеленого лука.

В контейнере

Срок хранения — одна-две недели.

Этот способ лучше всего подходит для листового салата. Тщательно промойте и просушите зелень. Важно полностью убрать влагу. Удобно использовать специальную сушилку-центрифугу. Затем можно промокнуть листья чистым полотенцем.

Возьмите плоский контейнер и положите на дно бумажную или тканевую салфетку. Затем слой зелени, еще одну салфетку, и снова зелень. Плотно закройте контейнер и храните в холодильнике.

С солью

Срок хранения — несколько месяцев.

Зелень нужно тщательно вымыть и высушить. Затем мелко нарезать и смешать с солью в пропорции 3:1, то есть на 300 граммов зелени нужно взять 100 граммов соли. Плотно уложите соленую зелень в банку.

В морозилке

Срок хранения — до одного года.

Существуют два способа:

первый — просто заморозить зелень. Для этого ее нужно помыть, тщательно высушить и мелко нарезать. Снова слегка подсушить, чтобы зелень не смерзлась в комок. Положить в зип-пакет для морозилки или герметичный контейнер. Подойдет, например, пластиковая бутылка от молока с широким горлышком. Правильно замороженная зелень будет сухой и рассыпчатой;

второй — хранить зелень в морозилке, или сделать зеленый лед. Зелень нужно вымыть, обсушить, мелко нарезать, разложить по формам для льда и залить водой. Когда лед застынет, можно переложить кубики в пакет или контейнер. Зеленый лед удобно добавлять в супы, рагу и другие тушеные блюда.