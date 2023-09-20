Врач предупредила, чем грозит привычка пить кофе навынос

Диетолог Оксана Дмитренко советует отказаться от напитков на вынос из кофеен и закусочных, так как они наносят здоровью непоправимый вред. Об этом она сообщила в беседе с изданием «Кубанские новости».

Справиться с желанием купить кофе с собой очень трудно, ведь для многих поход в кофейню уже вошел в привычку. Однако специалист предупреждает о скрытой угрозе таких напитков. Прежде всего, в них очень много сахара — и это касается не только вариантов с сиропом. Чем чаще человек пьет такой кофе, тем больше у него шансов столкнуться с гипертонией, болезнями почек, сбоями в мозговом кровообращении и гастритом.

Также доверия не вызывает состояние кофемашины в заведении. Неизвестно, как часто моют устройство, поэтому не стоит исключать риск кишечных инфекций и других расстройств пищеварения.

Еще одна опасность кофе навынос кроется в самом стаканчике. Некоторые эксперты, в том числе Оксана Дмитренко, не исключают, что в организм человека, пьющего кофе из одноразового стаканчика, вместе с напитком попадают и опасные микрочастицы пластика. Если пока отказаться от кофе с собой вы не можете, то врач рекомендует завести собственный термостакан, в котором вам будут подавать заказ. Это безопаснее, гигиеничнее и экологичнее.