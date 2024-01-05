Описание приготовления:

Сказочные сладкие елочки поднимут вам настроение, ведь они очень вкусные и ароматные. Выпечку можно подарить в виде подарка на Новый год, Рождество и Старый Новый год, упаковав в красочную коробку или пакет. Можно сделать небольшие отверстия и подвесить на елку. Так что обязательно выпекайте!

Назначение: На праздничный стол / Новый Год / Рождество Основной ингредиент: Молочные продукты / Творог Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

Сахар 3 Ст. ложки

Яйцо куриное 1 Штука

Творог 200 Грамм (влажный)

Мука пшеничная 140 Грамм

Масло сливочное 100 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Сахар 2 Ст. ложки (для посыпки)

Желток куриного яйца 1 Штука

Ванильный сахар 2 Щепотки

Количество порций 3

Как приготовить «Творожное печенье «Елочки»»

Подготовьте указанные ингредиенты. Используйте творог любой жирности и качественное сливочное масло. Масло прогрейте заранее до комнатной температуры. Яйцо используйте мелкое. Еще один желток вам потребуется для обмазывания заготовок.

Выложите творог в глубокую емкость, всыпьте сахар, ванильный сахар. Добавьте сливочное масло и вбейте куриное яйцо. Тщательно все разотрите.

Всыпьте пшеничную муку высшего сорта и разрыхлитель.

Замесите не плотное, пластичное тесто и накройте его пищевой пленкой. Отправьте на 20-30 минут в холодильник, чтобы сливочное масло стабилизировалось, охладилось.

Извлеките тесто и разделите его на три части. Раскатайте каждую из них в небольшой круглый пласт шириной не менее 1 см. Меньше не раскатывайте, иначе не сможете отделить вырубленную заготовку от рабочей поверхности, так как тесто слишком мягкое и податливое. Обязательно подпыляйте доску мукой! С помощью вырубки вырежьте из теста елочки.

Разогрейте духовку до 160 градусов и выложите заготовки на пергаментную бумагу или противень.

Смажьте заготовки желтком с помощью силиконовой кисточки и присыпьте сахаром. Отправьте в духовку на 7-10 минут. Обязательно на верхний уровень и следите за выпечкой, так как у елочек подгорают края.

Выложите готовое печенье на тарелку и остудите. Его корочка станет хрустящей, сахарной. Подайте десерт к столу и заварите кофе, чай.