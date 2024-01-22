Как приготовить фаршированные помидоры: 3 самых вкусных рецепта

Фаршированные помидоры – вкусный и легкий вариант закуски.

А самое главное, что для готовки этого блюда используются любые ингредиенты, то есть данный рецепт универсален.

По этому рецепту томаты можно фаршировать как вам угодно, но в данной статье мы разберем три самых вкусных варианта начинки, исходя из которых, вы сможете составлять свои собственные вариации начинки к этой закуске.

Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 22.01.2024 11:10 Проверено редакцией

Тушеные помидоры по-гречески

Итак, необходимые вам ингредиенты:

4 томата;

3 средних зубчика чеснока;

3 или 4 столовых л. оливкового масла;

1 пучок любой зелени;

1 щепотка сахара;

Соль (по вашему усмотрению).

В итоге у вас получится аж 6 порций. Теперь этапы готовки этой закуски:

1. Выньте на стол все вышеперечисленные продукты.

2. Нарезать томаты пополам и удалить из них плодоножки. Далее выложить их на сковороду с высоким бортом (так будет удобнее) и разлить необходимое количество оливкового масла.

3. Слегка присыпать разложенные томаты сахаром и солью. Затем переложите на помидоры заранее передавленный и измельченный чеснок и зелень.

4. Сбрызнуть каждую половинку томата маслом и поставить их на огонь. Дождитесь кипения масла, а после чего накрыть сотейник крышкой и сделать средний огонь.

5. Жарка томатов занимает примерно 7 минут. И вот закуска готова и теперь ее осталось только позвать семью за стол. Приятного аппетита!

Фаршированные томаты с твердым сыром и чесноком или помидоры по-итальянски

Список продуктов сделан на 6 порций.

Ингредиенты:

Большие томаты 6 шт.;

Твердый сыр (тертый) — 210 г.;

3 или 4 столовых ложек майонеза;

3 зубчика чеснока;

Несколько щепоток соли;

Пару щепоток измельченного черного перца;

Зелень по вашему усмотрению.

Салатные листья нужны вам только в качестве подачи. Данный способ готовки тушеных помидор хорош тем, что он не подразумевает каких-либо особенных затрат по времени и ваших усилий.

Пошаговый рецепт готовки:

1. Подготовить продукты и вырезать из каждого томата жесткую сердцевину.

2. Натереть на терке сыр и отложить его пока в сторону.

3. Далее добавить в миску с сыром хорошо продавленный чеснок, свежемолотый перец и залить это все майонезом. Ингредиенты должны быть тщательно перемешаны.

4. Нарезать томаты на колечки шириной не меньше полсантиметра. Аккуратно разложить помидоры на блюдце и распределить приготовленную начинку по долькам томатов.

5. Обычно выкладывается всего лишь одна ложка сырно-чесночной начинки на каждое колечко.

6. Закуска готова, ее даже жарить не пришлось.

Запеченные помидоры под названием «Сеньор Помидор»

Необходимые ингредиенты:

5 средних томатов;

1 луковица;

190 г. фарша;

Половина ч. л. перемолотой корицы;

Пару зубчиков чеснока;

Сахар — 1 чайн. лож;

2 стол. лож. кетчупа (а лучше томатной пасты);

55 г. риса;

90 мл. бульона;

Несколько небольших веточек укропа (желательно свежего);

2-3 стол. лож. масла (растительного);

Петрушка и мята по вашему вкусу.

1. Для данного блюда больше всего покупной свиной фарш.

2. Необходимо сделать из помидор своеобразные чашечки (в них буде располагаться начинка). Мякоть не нужно выбрасывать, она вам вскоре пригодиться. Аккуратно распределить весь сахар по томатным чашечкам.

3. Луковицу и зубчики чеснока надо мелко порубить.

4. Измельченный лук и чеснок обжарить вместе с фаршем постоянно помешивая в течение нескольких минут.

5. Оставшуюся мякоть помидор выложить на сковороду и добавить к ней сырого риса и томатной пасты (кетчупа).

6. Готовить, регулярно перемешивая до появления рассыпчатости.

7. Далее надо смешать фарш с зеленью и разложить его по томатным стаканчикам. Томатные формы отправьте в противень и подлейте немного воды, затем накрыть томаты крышечкой (ее вы срезали в самом начале) и запекать будущую закуску примерно полчаса.

Осталось только вынуть противень из духовки и дать еде остыть!

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