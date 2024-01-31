Что приготовить в мультиварке на ужин: 2 идеи для хозяек

Для женщины очень важно, чтобы у её семьи было разнообразное меню.

Но слабому полу всегда кажется, что все блюда уже как-то приелись, а на готовку эксклюзивных блюд времени не остается.

Что же делать? На помощь женщинам приходит «всемогущая» мультиварка.

С ней можно приготовить и рассыпчатую кашу для ребенка, вкуснейший борщ для мужа и воздушный и сладкий пирог для всей семьи, рассказывает Архипова Юлия.

СодержаниеЧто приготовить в мультиварке на ужинМакароны по-флотскиПлов

Что приготовить в мультиварке на ужин

Вопрос многих поварешек, особенно когда женщина только что пришла с работы и буквально через час придет уставший и голодный муж.

Нужно быстро придумать, чем же порадовать свою семью этим вечером и взять себе в помощницы волшебную мультиварку.

Если уже есть заготовленный фарш любого вида мяса, то через полчаса семья будет сыта.

Макароны по-флотски

На 4 литровую мультиварку на понадобится где-то 400-500 гр макарон, мясного фарша 300-400 гр, подсолнечное масло для жарки фарша, 1 большая луковица, 1 морковка, 1 болгарский перец или помидоры, соль, перец по вкусу, а также лавровый лист и свежая зелень.

Режем меленько лучок, натираем морковку, и в это время ставим разогревать масло в мультиварке. После того, как масло разогреется, кладем туда лук и морковку. Включаем режим выпечка и ждем, пока лучок немного зарумянится.

Затем добавляем фарш с мелко нарезанным перцем и готовим ещё 15 минут. После того как мясо обжарится, добавляем макароны и воду. Вода должна быть выше макарон на 1 см, включаем режим плов на 30 минут.

Плов

Чтобы плов получился не слишком жирным мясо нужно не жарить, а приготовить на пару. Также ещё можно добавить немного овощей по вкусу.

Итак понадобится:

1 мультистакан любого риса

400 грамм любого мяса (можно ассорти).

1-2 шт луковицы.

1 морковь.

Рюмка растительного масла.

Перец или помидоры.

Соль, перец, зелень и лавровый лист по вкусу.

Промываем рис не менее 10 раз и оставляем сушиться (можно прям в дуршлаге). Нарезаем мясо небольшими кубиками, натираем морковь и режем овощи. На пару приготавливаем мясо с помощью соответствующей функцией.

С помощью функции «жарка» или «выпечка» обжариваем лук с овощами. Через десять минут можно добавлять рис, мясо, и воду (где-то 1 л). Включаем режим «плов» или «тушение» добавляем соль и приправы по вкусу и через 40 минут блюдо готово.

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Проверено редакцией