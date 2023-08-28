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Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша — Очень вкусно и сытно.

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Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша — Очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:
сыр адыгейский — 200 гр;
полутвердый сыр — 50 гр;
сыр нити — 50 гр;
масло сливочное — 50 гр;
сухие приправы — 1 ч.л;
яйцо куриное свежее — 1 шт;
лаваш армянский бездрожжевой — 1 лист
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Люблю быстрые и сытные блюда. Особенно те, которые делаются из тонкого армянского лаваша.
Такие блюда нравятся всем.

для ленивых хачапури подходит Адыгейский сыр.
Я его тру на крупную тёрку.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

туда же добавляю любой сыр, который есть у вас в морозилке, (я остатки сяра всегда тру на тёрку и замораживаю).

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Натираю сливочное масло из морозилке, оно хорошо натирается.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Добавляю сухие приправы, которые любите и которые у вас есть.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Аккуратно вымешиваю смесь.
Нарезаю лаваш. Один лист разрезаю на восемь квадратов.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

раскладываю сыр на листы.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Заворачиваю квадратики лаваша конвертом .

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Разбиваю яйцо до однородной массы.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Окунаю в яйцо каждый конвертик и выкладываю на сковороду с разогретым маслом.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Обжариваю со всех сторон .

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Ленивые хачапури готовы.

Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша - Очень вкусно и сытно.

Хрустящие, сытные, очень вкусные. Готовить быстро и просто.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.

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