Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша — Очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:

сыр адыгейский — 200 гр;

полутвердый сыр — 50 гр;

сыр нити — 50 гр;

масло сливочное — 50 гр;

сухие приправы — 1 ч.л;

яйцо куриное свежее — 1 шт;

лаваш армянский бездрожжевой — 1 лист

Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!

Люблю быстрые и сытные блюда. Особенно те, которые делаются из тонкого армянского лаваша.

Такие блюда нравятся всем.

для ленивых хачапури подходит Адыгейский сыр.

Я его тру на крупную тёрку.

туда же добавляю любой сыр, который есть у вас в морозилке, (я остатки сяра всегда тру на тёрку и замораживаю).

Натираю сливочное масло из морозилке, оно хорошо натирается.

Добавляю сухие приправы, которые любите и которые у вас есть.

Аккуратно вымешиваю смесь.

Нарезаю лаваш. Один лист разрезаю на восемь квадратов.

раскладываю сыр на листы.

Заворачиваю квадратики лаваша конвертом .

Разбиваю яйцо до однородной массы.

Окунаю в яйцо каждый конвертик и выкладываю на сковороду с разогретым маслом.

Обжариваю со всех сторон .

Ленивые хачапури готовы.

Хрустящие, сытные, очень вкусные. Готовить быстро и просто.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.