Рецепт: Хинкали ленивые из тонкого армянского лаваша — Очень вкусно и сытно.

Ингредиенты:
сыр адыгейский — 200 гр;
полутвердый сыр — 50 гр;
сыр нити — 50 гр;
масло сливочное — 50 гр;
сухие приправы — 1 ч.л;
яйцо куриное свежее — 1 шт;
лаваш армянский бездрожжевой — 1 лист
Способ приготовления: Добрый день, уважаемые мои читатели!
Люблю быстрые и сытные блюда. Особенно те, которые делаются из тонкого армянского лаваша.
Такие блюда нравятся всем.
для ленивых хачапури подходит Адыгейский сыр.
Я его тру на крупную тёрку.
туда же добавляю любой сыр, который есть у вас в морозилке, (я остатки сяра всегда тру на тёрку и замораживаю).
Натираю сливочное масло из морозилке, оно хорошо натирается.
Добавляю сухие приправы, которые любите и которые у вас есть.
Аккуратно вымешиваю смесь.
Нарезаю лаваш. Один лист разрезаю на восемь квадратов.
раскладываю сыр на листы.
Заворачиваю квадратики лаваша конвертом .
Разбиваю яйцо до однородной массы.
Окунаю в яйцо каждый конвертик и выкладываю на сковороду с разогретым маслом.
Обжариваю со всех сторон .
Ленивые хачапури готовы.
Хрустящие, сытные, очень вкусные. Готовить быстро и просто.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.