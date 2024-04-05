Сегодня все больше пользователей используют интернет для покупок, не выходя из дома. И чаще всего покупают различные категории электроники (смартфоны, ноутбуки), аксессуары и бытовую технику (холодильники, стиральные машины, духовки). Возможность легкого выбора является главным плюсом покупок онлайн, ведь здесь есть подробное описание и характеристики товара, фотографии, видео обзоры. Указана актуальная цена, способы оплаты и доставки. А также можно почитать отзывы о технике других покупателей, чтобы иметь понимание качества товара. Всю эту информацию предлагает интернет-магазин техники Avic, где разделение каталога на категории не ограничивает покупателей в удачном выборе. Виртуальный каталог гарантированно больше, чем ассортимент товаров в реальном магазине. Потенциальные покупатели могут сравнивать товары, добавлять их в корзину, а также получать консультации в режиме онлайн или по телефону. Продукция мировых брендов на сайте Авик завезена в Украину официально, на нее есть сертификаты качества и гарантия от производителя.

Магазин электроники Avic – ассортимент с лучшими новинками

Чтобы наполнить свой дом или офис качественной техникой, воспользуйтесь предложением Авик. В каталоге украинского ритейлера техники представлены:

смартфоны, умные часы, работы-пылесосы, электронные книги;

iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch;

ноутбуки, компьютеры, мониторы;

телевизоры, пылесосы, холодильники, стиральные машины, утюги;

микроволновые печи, духовки, кофеварки, блендеры, миксеры;

игровые приставки, джойстики, мониторы;

аксессуары для мобильных телефонов, планшетов, ноутбуков;

электротранспорт и товары умного дома.

В ассортименте всегда актуальные модели устройств Apple, а также других брендов с мировым именем.

Почему выбирают Авик?

В сотрудничестве с клиентами, надежный магазин техники и гаджетов ценит добросовестный подход. Компания предлагает купить электронику по выгодным условиям и часто со скидкой. Комфорт и время клиента всегда ценятся, поэтому на выбор представлено несколько вариантов оплаты заказа:

онлайн на карту. Очень удобный формат для физических лиц, когда каждый может сделать заказ и сразу его оплатить на карту;

наличными. Оплата такого формата производится при самовывозе, доставке курьером или на склад перевозчика;

Накладной платеж. Оплата только после осмотра товара и ознакомления с его комплектацией;

Безналичный расчет. Используется физическими лицами, уплачивающими реквизиты, или частными предпринимателями и компаниями.

Далеко не каждый покупатель может уже сейчас оплатить товар полностью, поэтому также предлагается рассрочка, кредит или оплата частями. Есть несколько партнерских банков на выбор, поэтому каждый покупатель найдет себе идеальные условия взаимодействия. А партнерство с сервисом экспресс доставки Нова почта позволяет купить технику клиентам из разных регионов Украины. Многие посылки комплектуются в день оформления заказа. Некоторые товары можно забрать в день заказа в одной из точек самовывоза Авик.