Главная пара ПВМ трактора МТЗ отвечает за передачу крутящего момента от двигателя к передним колёсам. От точности её установки не только работа переднего моста, но и стабильность трансмиссии. Неправильное зацепление шестерен может привести к износу зубьев, посторонним шумам и даже поломке редуктора. Кроме того, правильная установка влияет на распределение нагрузки между передними и задними колёсами, что особенно важно при выполнении тяжёлых сельскохозяйственных работ или транспортировке груза. Если главная пара ПВМ МТЗ установлена некорректно, сельхозтехника может терять устойчивость или работать с повышенным шумом.

Если вы впервые сталкиваетесь с этой задачей, не волнуйтесь — мы расскажем, как установить главную пару грамотно и без ошибок.

Основные шаги по установке главной пары ПВМ

Перед началом основных работ демонтируйте передние колёса, чтобы обеспечить удобный доступ к редуктору моста. Очистите его от грязи и старого масла.

Работа начинается с удаления старой главной пары МТЗ, для чего снимите крышку редуктора, отвинтите крепёжные элементы и аккуратно выпрессуйте ведущую шестерню. Обращаем внимание, что этот процесс требует осторожности, чтобы не повредить редукторный корпус. После этого проверьте состояние подшипников и уплотнений и если они изношены, замените.

Установку новой главпары начните с ведущей шестерни. Вставьте её в корпус, после чего выполните монтаж ведомой, следя за тем, чтобы зубья совпадали без зазоров и перекосов. От регулировки зацепления зубьев напрямую зависит долговечность всей конструкции:

осевой зазор подшипников не должен превышать 0,5 мм.;

боковой зазор между зубьями шестерен должен находиться в пределах 0,3-0,6 мм.

Используйте регулировочные кольца для достижения точных параметров.

После завершения установки шестерен закройте редуктор и затяните болты. Проверьте, чтобы крышка плотно прилегала во избежание утечки масла. Залейте новое трансмиссионное масло, соответствующее рекомендациям производителя.

Ошибки при установке главной пары ПВМ МТЗ

Часто встречающиеся ошибки включают неправильную регулировку зазоров, использование изношенных уплотнений или недостаточное затягивание крепёжных элементов. Эти проблемы могут привести к быстрому износу шестерен, протечкам масла и повышенному уровню шума.

Не торопитесь, а лучше тщательно проверьте все параметры и не игнорируйте первые признаки неисправностей. С таким подходом ваш МТЗ всегда будет в строю и готов к любым задачам.

Если после замены вы замечаете шумы и стуки, немедленно проведите диагностику. Это может указывать на неправильное зацепление шестеренок или недостаточную смазку.