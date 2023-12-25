Рецепт: Новогодняя закуска «Кубик Оливье» — Идеи украшения новогодних блюд + идея заданий для адвент-календаря.

Ингредиенты:

картофель крупный — 2-3 шт.;

морковь крупная — 2 шт.;

колбаса вареная — 300 г;

огурцы маринованные крупные — 2 шт.;

горошек консервированный — 50 г;

майонез — немного для оформления

Способ приготовления: Готовимся к Новому году! Каждый год придумываем с детьми что-нибудь новое для новогоднего стола. Сегодняшний рецепт — идея, как украсить новогодний стол.

Есть кубик Рубика, а у нас будет вот такой «кубик Оливье»!

Для закуски «Кубик Оливье» мы возьмем продукты, которые традиционно используются в привычной нам (советской) версии салата, придуманного когда-то знаменитым французом. Но не все ингредиенты, а только те, из которых в принципе возможно вырезать кубики. То есть лук и яйца мы использовать не будем.

Картофель, морковь и огурцы лучше взять крупные, чтобы легче было кубики вырезать. Обрезки овощей, разумеется, оставляем, их можно покрошить и сделать обычный салатик.

Колбасу лучше взять докторскую, не ветчину, она мягкая, однородной консистенции — так тоже будет удобно кубики вырезать.

Отрезаем кружок колбасы потолще, нарезаем на кубики, берем только центральные, ровные, а краешки убираем.

То же самое делаем с картофелем, морковью и огурцами. У нас были только мелкие огурцы, поэтому получилось не очень, если взять крупные огурцы, то кубики будут плотнее прилегать друг к другу и «Кубик Оливье» будет лучше смотреться.

Выкладываем овощи, чередуя их по цвету.

Если выкладывать по три кубика в ряд, то делаем три уровня. Если по четыре, то и в высоту, соответственно, делаем четыре уровня. Чтобы было похоже на куб.

Тарелочку с закуской украшаем по кругу зелёным консервированным горошком и каплями майонеза. Сверху закуску можно посолить.

Можно использовать «Кубик Оливье» просто как закуску и сделать каждому из гостей такой кубик, можно просто как украшение салата на новогоднем столе, а можно предложить детям в качестве одного из заданий для адвент-календаря.

Наш «Кубик Оливье» готов. Как это есть? Да проще простого:)

Готовить сложнее:) Просто разбираем весь кубик, перемешиваем с майонезом и горошком и едим:)

Как вариант, можно лук и яйца нарезать красивыми тонкими дольками и разложить вокруг кубика вместе с горошком и майонезом. Тогда потом, когда все смешается, получится полноценный салат «Оливье».

Время приготовления: 30 мин.