Яичный паштет с сыром по-канадски

Чаще всего яичный паштет готовят по венгерскому рецепту. Благодаря грецкому ореху, входящему в его состав, он имеет отменный вкус, при этом нежная консистенция не страдает. Но есть и те, кто отдает предпочтение канадской инструкции приготовления и делает потрясающий яичный паштет с сыром и чесноком. Это шикарная идея для закуски!

Чтобы паштет было очень легко намазать на хлеб, к яйцам необходимо добавить 2 ст. л. ложки плавленого сыра. Он сделает паштет в разы нежнее. В крайнем случае можете заменить плавленый сыр сметаной высокой жирности. Должно получиться не менее вкусно.

Как приготовить яичный паштет с сыром и чесноком

Закуска будет очень ароматной, если во время жарки овощей вы используете не только соль и черный молотый перец, но еще и копченую паприку. Также добавьте в процессе готовки паштета сушеный розмарин. Регулируйте его количество, опираясь на свои вкусовые предпочтения.

Ингредиенты

Яйцо5 шт. Морковь1 шт. Лук1 шт. Плавленый сыр2 ст. л. Чеснок1 зуб. Укроп по вкусу Подсолнечное масло2 ст. л. Паприка0,75 ч. л. Розмарин0,25 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очищаем репчатый лук. Нарезаем его мелким кубиком. Очищаем морковь. Натираем ее на терку с крупными отверстиями.Обжариваем на разогретой сковороде с подсолнечным маслом лук и морковь, активно их перемешивая. Добавляем к овощам соль, черный молотый перец и копченую паприку. Перемешиваем всё. Готовим овощи на сковороде в течение 10 минут (до мягкости), установив небольшой нагрев. Отвариваем яйца вкрутую. Охлаждаем их. Очищаем яйца от скорлупы. Помещаем их в чашу измельчителя.Очищаем чеснок. Добавляем его, плавленый сыр, укроп и обжаренные овощи к яйцам. Превращаем все ингредиенты в однородную массу. К полученной смеси всыпаем розмарин. Тщательно всё перемешиваем. Готово!

Намазывать такой паштет из яиц лучше всего на слегка подсушенный хлебушек. Для этого нарежьте его на ломтики. Затем обжарьте их на совсем небольшом количестве подсолнечного масла на сковороде. Если вы подаете такие бутерброды не к завтраку, можете натереть хлеб зубчиком чеснока. Затем выложите на ломтики яичный паштет. Равномерно его распределите. При желании украсьте готовые бутерброды листиками свежей петрушки. Приятного аппетита!