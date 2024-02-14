Вафельные трубочки с начинкой из грибов и фарша

После праздников у меня очень часто остаются лишние заготовки. Но если консервированные овощи и фрукты могут «подождать» на полке, к примеру, вафельные корзинки и трубочки имеют ограниченный срок годности. Поэтому еще некоторое время после гостей я балую семью нарядными закусками. Вафельные трубочки с начинкой — одна из таких.

Тонкую вафельную основу цилиндрической формы я обычно начиняю смесью плавленого сыра и крабовых палочек. Когда уж больно хочется удивить гостей, банальную «Белочку» заменяю усовершенствованным салатом. А чтобы сделать из вафельных трубочек более сытную закуску или вообще перекус на работу, начиняю их куриным фаршем с сыром и грибами.

Как приготовить вафельные трубочки с начинкой

Я предпочитаю готовить мясные трубочки с куриным фаршем. Чтобы он не был слишком сухим после запекания, ввожу в него плавленые сырки и зажарку с грибами. Нежный вкус и приятный аромат обеспечены! Из данного количества продуктов у вас получится минимум 4 порции сытных мясных палочек. Каждой из них вы с лихвой насытитесь, пополнив запас энергии на остаток рабочего дня.

Ингредиенты

Вафельные трубочки20 шт. Куриный фарш400 г Шампиньоны5 шт. Лук1 шт. Плавленый сыр1 шт. Яйцо3 шт. Панировочные сухари2 ст. л. Сметана2 ст. л.

Приготовление

Шампиньоны и лук нарежьте мелким кубиком, обжарьте всё на подсолнечном масле до готовности. Остудите смесь. Куриный фарш посолите, поперчите и введите другие специи по вкусу. Пересыпьте к фаршу зажарку, плавленый сыр, нарезанный мелким кубиком, и добавьте яйцо. Перемешайте ингредиенты и введите в фарш панировочные сухари. Снова всё тщательно перемешайте. Плотно начините готовым фаршем вафельные трубочки с помощью чайной ложки. Фаршированные трубочки уложите на дно формы (можно использовать одноразовую фольговую). Яйцо смешайте со сметаной, солью и перцем. Залейте смесью трубочки. Отправьте их запекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут.

Закуска из вафельных трубочек и фарша готова. К слову, вы можете использовать не только куриное, но и любое другое мясо. Свинина с говядиной тоже прекрасно подойдут. А в сам фарш, кроме сухих специй, можно вмешать рубленые чеснок и петрушку, свежий перчик чили или вяленые томаты. В общем, эксперименты приветствуются!